Dal jí fentanyl a při kolapsu nevolal záchranku. Muže soudí za smrt kamarádky

Ondřej Zuntych
  13:45
Těžká závislost na drogách, život v komunitě narkomanů a smrt mladé ženy. Krajský soud začal v úterý projednávat případ osmadvacetiletého Adriána Holibky z Olomouce, který je obžalovaný v souvislosti s úmrtím své kamarádky. Podle spisu jí dal dávku fentanylu, kterou si dívka v bytě na sídlišti aplikovala a zkolabovala. Obžalovaný jí sice poskytl první pomoc, ale záchranku nezavolal. Ženu pak našel mrtvou.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Muž čelí obžalobě z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, hrozí mu 10 až 18 let vězení.

„Případ spočívá v tom, že pan obžalovaný zhruba od roku 2022 do 25. listopadu minulého roku měl zhruba patnácti osobám distribuovat omamné a psychotropní látky včetně fentanylu,“ řekl státní zástupce Jindřich Pazdera.

Adrián Holibka stojí před olomouckým krajským soudem pro výrobu a distribuci fentanylu.
Adrián Holibka stojí před olomouckým krajským soudem pro výrobu a distribuci fentanylu.
Adrián Holibka stojí před olomouckým krajským soudem pro výrobu a distribuci fentanylu.
Adrián Holibka stojí před olomouckým krajským soudem pro výrobu a distribuci fentanylu.
6 fotografií

Holibka podle něj dal dávku také poškozené, která si ji sama aplikovala. „Poté zkolabovala a následně zemřela. Je proto stíhán za to, že tímto jednáním způsobil smrt poškozené,“ objasnil Pazdera.

Uvedl, že muž si byl vědom kolapsu zhruba dvacetileté dívky, ale záchranku nezavolal. „Snažil se jí poskytnout laickou první pomoc. Zpočátku byla úspěšná, poškozená se probrala, nicméně následně opět zkolabovala a zemřela,“ dodal Pazdera.

Parta sdílela drogy

Holibka byl součástí skupiny lidí, se kterými podle svých slov vyměňoval nebo sdílel drogy. Někteří z nich u něj v rodinném domě v městské části Povel i bydleli, což byl i případ mladé ženy.

Dívka zemřela po požití nebezpečného fentanylu. Z její smrti viní dealera

Podle výpovědi obžalovaného měla problémy v rodině, protože se zadlužila, hrála automaty a brala drogy, a tak ji u sebe nechával bydlet.

Osudnou noc si Holibka podle spisu odstřihl asi osminu z použité lékové fentanylové náplasti, které kupoval zhruba po šesti kusech, a vyvařil ji krátce s pomocí zapalovače v plechové nádobě, kam přidal kyselinu citronovou pro urychlení procesu.

Látku pak natáhl do dvou injekčních stříkaček, protože si ji chtěl píchnout se svou tehdejší přítelkyní.

Dívka dostala fentanyl

V ten moment na dveře jeho pokoje začala klepat spolubydlící a ptala se po drogách. Ta běžně brala pervitin, ale toho se Holibka nechtěl vzdát. Nabídl jí fentanyl. Podle něj jen malou dávku, protože si byl vědom rizikovosti drogy.

Když později dívka zkolabovala, nejprve chtěl volat záchranku, ale potom si to rozmyslel. Zároveň ale u soudu uznal, že dívka si možná vzala silnější dávku určenou pro přítelkyni.

„Sám jsem si dal dávku a byl jsem v rauši. Z toho jsem se dostal, když jsem zjistil, že odpadla. Mrkala, zbledla, hlídal jsem ji, aby se nepozvracela,“ popsal.

„Vytáhl jsem měřič saturace kyslíku. Ukazoval 30 nebo 40 procent. Není to moc, ale bývá to tak. Záchranku jsme nevolali, nešlo o ohrožení života, nebyla ani v bezvědomí. Nakonec se probrala, vynadal jsem jí. Přiznala se mi, že mi ukradla psaníčka pervitinu. Byl jsem z toho špatný,“ líčil u soudu Holibka. Ráno našel dívku v jejím pokoji mrtvou.

Drogy bral od puberty

Vypověděl také, že drogy bral už od puberty, kdy začal s opiáty kvůli „bolestem v srdeční oblasti“. Později užíval na diskotékách taneční drogy či kokain, postupně se dostal i k metamfetaminu, heroinu a jeho náhražce fentanylu, který mu umožňoval zvládat abstinenční příznaky.

Holibka nepracoval, žil v domě rodičů, od kterých také dostával peníze. Užívání drog před nimi ale skrýval. Při výslechu se bránil, že na drogách nikdy nevydělával.

„Až po zadržení jsem si uvědomil, že šlo o trestnou činnost, drogy jsem neprodával. Teď už ano a litují toho,“ řekl s tím, že za pobyt ve vazební věznici je rád, protože mu umožnil skončit s drogami. S těžkou závislostí se v minulosti neléčil. Kvůli drogám přišel také o řidičský průkaz.

Svoje konkrétní jednání v den, kdy poškzená zemřela, chce vysvětlit později při procesu, kdy se budou promítat záběry z kamer v místnostech. Dům byl totiž vybaven systémem chytré domácnosti, který uměl pořizovat i záznam.

Rozsudek lze vzhledem k množství svědků očekávat až v příštím roce.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Michaela Ochotská má druhé dítě, ve šternberské nemocnici porodila dceru

Michaela Ochotská

Bývalá moderátorka Michaela Ochotská (40) zveřejnila ve středu na sociální síti snímky z porodnice, z nichž je patrné, že rodila císařským řezem. Narodila se jí dcera. Holčička dostala jméno Arien.

Olomouc - Sparta 0:1, šancí málo. Hosty zachránil Rrahmani, gól domácích neplatil

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Albiona Rrahmaniho v Olomouci.

Moc velkých šancí diváci neviděli. Tu největší, a jedinou gólovou, až v závěru. Sparťanské fotbalisty v Olomouci zachránil dvě minuty před koncem z dorážky kosovský útočník Rrahmani, díky němuž hosté...

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

Péťa není monstrum, jen dítě ve velkém těle, říká tatínek autisty z dokumentu

Premium
Petr Jochec z Moravičan se stará o dospělého syna postiženého těžkým autismem.

Ve dveřích mě Petr Jochec starší vítá ještě s nemocničním náramkem na ruce, má ostříhané vlasy a výrazně zhubl. Hlavní hrdina strhujícího časosběrného dokumentu Co s Péťou?, který nedávno odvysílala...

Dal jí fentanyl a při kolapsu nevolal záchranku. Muže soudí za smrt kamarádky

Adrián Holibka stojí před olomouckým krajským soudem pro výrobu a distribuci...

Těžká závislost na drogách, život v komunitě narkomanů a smrt mladé ženy. Krajský soud začal v úterý projednávat případ osmadvacetiletého Adriána Holibky z Olomouce, který je obžalovaný v souvislosti...

9. prosince 2025  13:45

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Lokomotivu, jíž se původně přezdívalo Velký Bejček, budou lidé nově znát jako...

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  9. 12. 12:17

Udeřil plačícího syna do hlavy, řekl soud. Za vraždu kojence muži uložil 16 let

ilustrační snímek

Olomoucký krajský soud potrestal 16 lety vězení sedmadvacetiletého muže za vraždu pětiměsíčního syna na Vsetínsku. Podle obžaloby plačícího kojence nejméně třikrát udeřil malíkovou hranou ruky do...

9. prosince 2025  11:57,  aktualizováno  12:12

Je to ploténka, tvrdili jí, jenže měla nádor. Nenechte se odbýt, nabádá spisovatelka

Mluvčí Přerova a spisovatelka Lenka Chalupová zdraví z nemocnice, kde...

Úspěšná spisovatelka a mluvčí města Přerova Lenka Chalupová zažívá v předvánoční době drama, které nechce prožívat nikdo, nejen v tomto čase. Čeká na chemoterapii, protože se jí znovu ozvala...

9. prosince 2025  10:53

Přívěs z Hané odveze živé kapry na velké vzdálenosti, umí okysličovat vodu

Speciální přívěs na přepravu živých ryb.

Speciální přívěs pro přepravu živých ryb vyrobila strojírenská společnost PANAV se sídlem v Senici na Hané na Olomoucku. Kapři z jižních Čech se i díky tomu včas dostanou na vánoční tabuli nejen v...

9. prosince 2025  9:08

Olomoucký kraj chce provozovat nemocnice se skupinou Agel, jako společný podnik

Porodní sály, šestinedělí a novorozenecké oddělení v Nemocnici Šternberk prošly...

Olomoucký kraj se chystá založit společný podnik se skupinou Agel, kterým by zajistil provozování nemocnic v Prostějově, Přerově a Šternberku od polovinu roku 2027. Tehdy skončí dosavadní dvacetiletá...

8. prosince 2025  16:44

Zázrak na železnici. Muže „přejel“ vlak, přesto vyvázl téměř nezraněn

K nahlášené kolizi muže v kolejišti s vlakem byl na Přerovsko vyslán i vrtulník...

Druhé narozeniny může ode dneška slavit muž, který na Přerovsku spadl při práci v kolejišti a vzápětí místem projel vlak. Muž totiž zůstal ležet mezi kolejemi tak, že souprava přejela nad ním a nijak...

8. prosince 2025  14:37

„Kasino, cirkus.“ Nové nasvícení katedrály je vidět zdaleka, sklízí chválu i kritiku

Premium
Názory na nové nasvícení olomoucké katedrály, jemuž v horní části dominuje...

Nové téma řeší nyní obyvatelé a návštěvníci Olomouce při setkáních i na sociálních sítích. Je jím nezvyklé zelené nasvícení svatováclavské katedrály. To velkou část veřejnosti oslovilo z estetického...

8. prosince 2025

Auto s trojicí teenagerů skončilo na střeše, test u řidiče odhalil pervitin

Osmnáctiletý mladík jel po mokré silnici příliš rychle, vůz v němž vezl dvě...

O velkém štěstí může mluvit dvojice mladých dívek i stejně starý řidič, který je vezl po Jesenicku. Na mokré silnici jel totiž příliš rychle a vůz skončil na střeše. Všichni ale vyvázli bez zranění.

8. prosince 2025  11:12

Olomoucký obránce Malý v těžkém testu obstál: Ukázal jsem, že jsem tady

Sparťanští obránci Jakub Martinec a Asger Sörensen se snaží ubránit standardku...

Nelehkou misi zvládl obstojně. V době personální nouze nastoupil fotbalový obránce Matúš Malý vůbec poprvé do základní ligové sestavy olomoucké Sigmy. Rovnou proti pražské Spartě. Hanáci nakonec...

8. prosince 2025  10:07

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

7. prosince 2025  14:20,  aktualizováno  19:34

Vandalství i pochybné sběratelství. Zničeného značení v Jeseníkách přibývá

Premium
Vandalismus v Jeseníkách je stále více rozšířeným nešvarem. Takhle dopadly po...

Marně by nyní turisté hledali na kmenu stromu na vrcholu kopce Chocholík nad Šumperkem plechové smaltované značky, jež ukazují, kudy se mohou vydat. Nejenže je neznámí vandalové shodili, ale dokonce...

7. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.