Dal jí fentanyl a při kolapsu nevolal záchranku. Muže soudí za smrt kamarádky

Muž čelí obžalobě z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, hrozí mu 10 až 18 let vězení.
„Případ spočívá v tom, že pan obžalovaný zhruba od roku 2022 do 25. listopadu minulého roku měl zhruba patnácti osobám distribuovat omamné a psychotropní látky včetně fentanylu,“ řekl státní zástupce Jindřich Pazdera.
Holibka podle něj dal dávku také poškozené, která si ji sama aplikovala. „Poté zkolabovala a následně zemřela. Je proto stíhán za to, že tímto jednáním způsobil smrt poškozené,“ objasnil Pazdera.
Uvedl, že muž si byl vědom kolapsu zhruba dvacetileté dívky, ale záchranku nezavolal. „Snažil se jí poskytnout laickou první pomoc. Zpočátku byla úspěšná, poškozená se probrala, nicméně následně opět zkolabovala a zemřela,“ dodal Pazdera.
Parta sdílela drogy
Holibka byl součástí skupiny lidí, se kterými podle svých slov vyměňoval nebo sdílel drogy. Někteří z nich u něj v rodinném domě v městské části Povel i bydleli, což byl i případ mladé ženy.
Podle výpovědi obžalovaného měla problémy v rodině, protože se zadlužila, hrála automaty a brala drogy, a tak ji u sebe nechával bydlet.
Osudnou noc si Holibka podle spisu odstřihl asi osminu z použité lékové fentanylové náplasti, které kupoval zhruba po šesti kusech, a vyvařil ji krátce s pomocí zapalovače v plechové nádobě, kam přidal kyselinu citronovou pro urychlení procesu.
Látku pak natáhl do dvou injekčních stříkaček, protože si ji chtěl píchnout se svou tehdejší přítelkyní.
Dívka dostala fentanyl
V ten moment na dveře jeho pokoje začala klepat spolubydlící a ptala se po drogách. Ta běžně brala pervitin, ale toho se Holibka nechtěl vzdát. Nabídl jí fentanyl. Podle něj jen malou dávku, protože si byl vědom rizikovosti drogy.
Když později dívka zkolabovala, nejprve chtěl volat záchranku, ale potom si to rozmyslel. Zároveň ale u soudu uznal, že dívka si možná vzala silnější dávku určenou pro přítelkyni.
„Sám jsem si dal dávku a byl jsem v rauši. Z toho jsem se dostal, když jsem zjistil, že odpadla. Mrkala, zbledla, hlídal jsem ji, aby se nepozvracela,“ popsal.
„Vytáhl jsem měřič saturace kyslíku. Ukazoval 30 nebo 40 procent. Není to moc, ale bývá to tak. Záchranku jsme nevolali, nešlo o ohrožení života, nebyla ani v bezvědomí. Nakonec se probrala, vynadal jsem jí. Přiznala se mi, že mi ukradla psaníčka pervitinu. Byl jsem z toho špatný,“ líčil u soudu Holibka. Ráno našel dívku v jejím pokoji mrtvou.
Drogy bral od puberty
Vypověděl také, že drogy bral už od puberty, kdy začal s opiáty kvůli „bolestem v srdeční oblasti“. Později užíval na diskotékách taneční drogy či kokain, postupně se dostal i k metamfetaminu, heroinu a jeho náhražce fentanylu, který mu umožňoval zvládat abstinenční příznaky.
Holibka nepracoval, žil v domě rodičů, od kterých také dostával peníze. Užívání drog před nimi ale skrýval. Při výslechu se bránil, že na drogách nikdy nevydělával.
„Až po zadržení jsem si uvědomil, že šlo o trestnou činnost, drogy jsem neprodával. Teď už ano a litují toho,“ řekl s tím, že za pobyt ve vazební věznici je rád, protože mu umožnil skončit s drogami. S těžkou závislostí se v minulosti neléčil. Kvůli drogám přišel také o řidičský průkaz.
Svoje konkrétní jednání v den, kdy poškzená zemřela, chce vysvětlit později při procesu, kdy se budou promítat záběry z kamer v místnostech. Dům byl totiž vybaven systémem chytré domácnosti, který uměl pořizovat i záznam.
Rozsudek lze vzhledem k množství svědků očekávat až v příštím roce.