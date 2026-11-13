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Drogový byznys jako ze seriálu. Policie dopadla manžele, které hledal i Europol

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  13:51
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Část drog a materiálů k jejich produkci zajištěných policisty a celníky při...

Část drog a materiálů k jejich produkci zajištěných policisty a celníky při dopadení několika výrobců a distributorů narkotik. | foto: Národní protidrogová centrála

Část drog a materiálů k jejich produkci zajištěných policisty a celníky při...
Část drog a materiálů k jejich produkci zajištěných policisty a celníky při...
Část drog a materiálů k jejich produkci zajištěných policisty a celníky při...
Část drog a materiálů k jejich produkci zajištěných policisty a celníky při...
17 fotografií
Muž vyrábějící a prodávající drogy, do jehož byznysu se později zapojí i manželka a spolu pak nezákonně získané peníze „perou“ přes zdánlivě legálně fungující firmy. Scénář, který byl obsahem legendárního seriálu Perníkový táta, je nyní ve velmi podobném provedení náplní jednoho z případů drogové kriminality. Jeho objasnění si připsali na konto čeští policisté spolu s celníky v rámci velké mezinárodní operace.

Podle policie se muž z manželského páru žijícího v nejmenovaném menším městě Olomouckého kraje věnoval výrobě a distribuci drog nejméně třináct let, takže má na kontě přes 1 300 obchodů. Působil na různých tržištích darknetu, což je internetový obsah, který je přístupný jen s použitím speciálního softwaru a bývá často zneužíván ke kriminalitě.

Zmíněná tržiště byla v průběhu času postupně uzavřena po zásazích americké FBI, německé BKA nebo nizozemské policie, muž vystupující pod přezdívkami „moominman“ a „b1g1mpact“ se však na darknetové scéně objevoval opakovaně dál. Nakonec se tak dostal do hledáčku policie.

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„Jeho dlouhodobého a intenzivního působení si všimli experti Europolu a zařadili ho mezi významné cíle evropského vyšetřování,“ uvedla mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.

Dotyčný podle policie později zapojil do svého byznysu i svou českou přítelkyni a posléze manželku. „Zatímco muž se měl věnovat prodeji na darknetu, jeho žena se podle detektivů soustředila na třídění, balení a rozesílání zásilek z poboček pošty na různých místech České republiky, aby neprozradila místo jejich působení,“ nastínila Šmoldasová.

„Dvojice měla dlouhodobě pěstovat, přechovávat a chemicky upravovat různé látky, prodávat je a rozesílat výhradně do zahraničí. Šlo o různá psychedelika a prekurzory, často doplněné také o návody k výrobě drog,“ dodala.

Zisky se snažili legalizovat přes své firmy

Kriminalisté také zjistili, že v balíčcích byly k drogám přiloženy falešné faktury neexistujících společností, které měly sloužit jako doklad o prodeji potravinových doplňků. V hlavičce odesílatele byl často uveden název firmy, který měl vyvolávat dojem, že zásilka obsahuje vitamíny nebo jiné produkty spojené se zdravým životním stylem.

Část drog a materiálů k jejich produkci zajištěných policisty a celníky při dopadení několika výrobců a distributorů narkotik.
Část drog a materiálů k jejich produkci zajištěných policisty a celníky při dopadení několika výrobců a distributorů narkotik.
Část drog a materiálů k jejich produkci zajištěných policisty a celníky při dopadení několika výrobců a distributorů narkotik.
Část drog a materiálů k jejich produkci zajištěných policisty a celníky při dopadení několika výrobců a distributorů narkotik.
17 fotografií

Dvojice si nechávala platit v kryptoměnách, celkové příjmy přesáhly pět a půl milionu korun. Zisky z trestné činnosti se manželé snažili legalizovat prostřednictvím svých registrovaných firem.

Při finálním zátahu kriminalisté zajistili desítky kilogramů omamných a psychotropních látek, z nichž většina obsahovala látku dimethyltriptamin, rovněž kyseliny a louhy používané k extrakci účinných látek z rostlinného materiálu.

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„Dále také dva prodejcovy účty na darknetových tržištích, rodinný dům v hodnotě 6,5 milionu korun, kryptoměny v hodnotě 280 tisíc korun a další finanční prostředky a elektroniku,“ doplnila Šmoldasová s tím, že oba obvinění jsou stíháni vazebně a u soudu jim bude hrozit pět až dvanáct let vězení.

Další z dopadených používal i mrtvé schránky

Manželé, kterým nepomohlo ani používání šifrované komunikace se zákazníky, byli dopadeni v rámci mezinárodní spolupráce při operaci pojmenované Tornado. Národní protidrogová centrála i Celní správa České republiky totiž své získané poznatky sdílejí se zahraničními partnery a současně využívají informace od bezpečnostních orgánů dalších států.

V rámci operace byli v Česku zadrženi ještě dva další distributoři drog využívající darknetová tržiště. První na konci srpna v Praze, přičemž cizinec má na kontě podle Celní správy nejméně 677 obchodních transakcí, při nichž dodal přibližně 3,5 kilogramu omamných a psychotropních látek. Především kokainu, mefedronu, metamfetaminu a ketaminu.

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Už v dubnu pak zadržela Celní správa v Brně také cizince, jenž drogy dovážel ze zahraničí a pak je na darknetu prodával. V letech 2024 až 2026 podle zjištění vyšetřovatelů zprostředkoval kolem 400 zásilek, čímž si vydělal přes dva miliony korun.

Drogy distribuoval zákazníkům v České republice i v zahraničí v zásilkách prostřednictvím přepravních společností a také osobně s využitím takzvaných mrtvých schránek.

„Zobchodovat měl asi pět kilogramů kokainu, kilogram ketaminu, kilogram krystalického MDMA, dva tisíce tablet extáze, 500 kusů LSD a 500 tablet 2C-B. Součástí jeho nabídky byly také tablety obsahující alprazolam, klonazepam a oxykodon,“ shrnula mluvčí Národní protidrogové centrály s tím, že také tito muži jsou nyní ve vazbě a hrozí jim až dvanáct let vězení.

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