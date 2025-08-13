Kdo by nechtěl mít doma zakázaný plakát, říká člen kapely O5 a Radeček o Džemfestu

Rostislav Hányš
  9:10
Muzikanti šumperské kapely O5 a Radeček zažívají činorodé léto, když hrají jeden koncert za druhým a do toho ještě připravují velký koncert v O2 Universu s Moravskou filharmonií. Po očku už vyhlížejí také podzimní Džemfest v Šumperku. A ještě si potřebují najít čas na dovolenou, aby mohli pobývat se svými rodinami.
Ondřej Polák z kapely O5 a Radeček

Ondřej Polák z kapely O5 a Radeček | foto: Rostislav Hányš, MF DNES

Ondřej Polák představuje „dítě“ šumperské kapely O5 a Radeček – časopis...
Ondřej Polák představuje „dítě“ šumperské kapely O5 a Radeček – časopis...
Billboardy kapely O5 a Radeček k Džemfestu už tradičně budí emoce a znovu...
Ondřej Polák z kapely O5 a Radeček. Skupina zahrála na terase Národního...
10 fotografií

„Festivalovou sezonu máme opravdu hodně nabitou. Máme desítky open koncertů. Vždycky jeden víkend o prázdninách vyblokujeme, aby byl bez akcí. O společnou dovolenou děti a své ženy zkrátka neochudíme,“ říká baskytarista skupiny Ondřej Polák.

Letos máte další ročník šumperského festivalu Džemfest, který pořádáte. Jak zapadá do vašeho nabitého programu držet pořád tuto akci?
Já jsem jako dramaturg tady pořádal hodně akcí. Teď už jsem si nechal jenom Džemfest. Jezdí k nám i lidé, kteří se třeba celý rok nevidí a tady se sejdou. Když vidím jak se baví, tak mě to vždycky přinutí dělat další ročník. Pak si nadávám, proč to ještě dělám a to je každý rok.

Zase jste dostáli vaší pověsti a k Džemfestu vymysleli hodně peprný plakát se sexuálním podtextem, o kterém se hodně mluví...
Podle mě je to normální plakát, nic výjimečného, ale jako každý rok slyším, že jsme to už opravdu přehnali. Hodně lidí a hlavně politiků prudí, jiným se zase líbí. I když to bylo na spadnutí už loni, tak teprve letos nám město zakázalo plakáty na letošní Džemfest vylepit. Dřív jsme ukázali na plakátech odhalené ňadro, těhotnou ženu, dostávali jsme ceny za sexistickou reklamu, ale vždycky to politici nějak zvládli. Zákazy jsou ale vždy tou nejlepší reklamou. Když se naši kamarádi a známí dozvěděli, že v Šumperku není možné vylepovat naše plakáty, tak nám pomáhají s roznosem po různých místech, za což jim moc děkujeme. A o plakáty je velký zájem i jako o sbírkové předměty. Kdo by nechtěl mít doma zakázaný plakát?

Ondřej Polák z kapely O5 a Radeček
Ondřej Polák představuje „dítě“ šumperské kapely O5 a Radeček – časopis Zámeček, který existuje už pětadvacet let.
Ondřej Polák představuje „dítě“ šumperské kapely O5 a Radeček – časopis Zámeček, který existuje už pětadvacet let.
Billboardy kapely O5 a Radeček k Džemfestu už tradičně budí emoce a znovu pobuřuje i politiky. Loni Radečci zdvihli vlnu emocí tímto plakátem, před kterým stojí kytarista kapely Ondřej Polák.
10 fotografií

Kolik koncertů zvládnete za jeden víkend?
Hrajeme i čtyři za víkend. Máme z toho strašnou radost, že nás lidé chtějí vidět a hlavně slyšet.

Bylo to tak vždycky?
Hrajeme třicet let a dlouho jsme prosili pořadatele, obvolávali, žádali, aby nás vzali. Takže jsme zažívali dobu prošení. Pak nás konečně vzali na festival. Hráli jsme na začátku, když tam ještě nikdo nebyl, ani nás nenapsali na plakát. Teď naopak organizátoři prosí naši manažerku, abychom si vybrali je, takže se vše úplně otočilo. Nikdy si toho nepřestaneme vážit. Hrajeme jako headlineři v nejlepších večerních časech, což je úžasné.

Teď už pořadatele neobvoláváte, máte tak méně práce?
Vždycky jsme si mysleli, že když se prosadíme a přijde úspěch, tak si oddychneme a vlastně nebudeme muset už tak dřít, ale opak je pravdou. Říká se, že člověka začne požírat jeho vlastní úspěch a je to pravda. Roztáčí se kolotoč, ze kterého není možné vystoupit. Na druhou stranu je skvělé, že s námi už na koncerty jezdí patnáctičlenný tým lidí. Všichni jsme už přestali pracovat ve svých zaměstnáních, podali jsme výpovědi a věnujeme se jenom muzice. Od rána až do večera se ale pořád točíme kolem kapely. Práce neubylo, spíš naopak.

Někdo si řekne, co můžete dělat kolem kapely od rána do večera?
Vůbec to není nadnesené. Už jsme si museli v kapele rozdělit i divize. Někdo řeší organizaci týmu, dopravu, někdo management, komunikaci. Je to opravdu psycho. Vezmu jenom světla. Dnes je každé vystoupení taky velká show plná světelných efektů. My bychom nepotřebovali nějaké prskavky, světelnou show. Myslíme si, že nejdůležitější jsou písničky. Ale když před vámi a po vás hraje někdo, kdo má show, tak ji prostě musíte mít taky. Takže nakupujeme, vymýšlíme, programujeme, abychom i v této oblasti byli originální.

Hraní v létě je paráda

Když porovnáte open akce a běžné halové koncerty, co vám sedí víc?
I když i přes zimu je taky hodně koncertů včetně hraní na plesech, firemních akcích, tak přece jenom léto je mnohem příjemnější. V zimě člověk přijede někam, kde je chladno, tma, kulturák se teprve vytápí. V létě je svoboda. Člověk jede v kraťasech, je pořád světlo. I energie v lidech je jiná než v zimě. Jsou jiní, mají větší radost ze života, chtějí se bavit. Je to vidět i na jejich spolupráci s kapelou.

Jakou letní akci s vaší účastí byste vypíchl?
Dělá nám velkou radost festival Trnkobraní ve Vizovicích, kam jsme se dlouho nemohli dostat. Loni nás organizátoři konečně pozvali. Předvedli jsme takovou show, že hned druhý den volal hlavní pořadatel a objednal si nás i na letošek. To je radost. Možná ještě větší radost máme, když jedeme na malou trapnou akci, od které nic nečekáme a najednou je tam třeba pěti tisíc lidí, kteří se skvěle baví. Na velkém festivalu víte, že tam budou mraky lidí, nemá vás co překvapit. Ale když jedete na akci, kdy máte obavy z průšvihu a pak je to naprosto skvělé, tak je to super.

Vybavíte si z poslední doby nějaké neortodoxní letní vystoupení?
Jsme velcí fotbaloví fanoušci, hlavně já a brácha. Brečíme, když prohraje reprezentace, což je docela často. Pokud je čas, tak jezdíme na fotbalové zápasy. Loni nás oslovila fotbalová reprezentace, ať s ní jedeme na zápas do Chorvatska vlakem. Strávili jsme tři dny ve vlaku, hráli jsme fotbalistům a doprovodnému týmu a v Chorvatsku jsme se mrkli na zápas, který jsme samozřejmě obrečeli, protože jsme prohráli 1 : 5. Nedalo se na to dívat. Když jsem pozoroval naše hráče, tak ten výkon byl mnohem horší než špatný. Na druhé straně jsme viděli v akci Modriče, Periče, zkrátka fotbalové modly, takže přes katastrofální výkon našich jsme měli skvělý zážitek. Pozoruhodná byla i cesta na stadion v Osijeku. Když náš vlak přijel na nádraží, tak tam na nás čekala policie, vojenská auta. Tak jsme si říkali, jakou mají úctu k našim fotbalistům. Později jsme se dozvěděli, že oni si mysleli, že přijeli čeští rowdies. Proto takové manévry, vojenská technika a helikoptéry.

V únoru vás čeká velký koncert s filharmoniky v pražském O2 universum, v sále pro 4 500 diváků. Jak se připravujete?
Letos jsme na Valentýna odehráli koncert s Moravskou filharmonií Olomouc v Obecním domě. Podařilo se nám ho vyprodat, navíc jej točila i Česká televize. Příprava byla neskutečně náročná a to je i teď. A navíc jde zase o krok nahoru. Filharmonie bude hrát ve větším obsazení, budeme mít víc hvězdných hostů.

Jak se vám hraje před takovým tělesem?
Není sranda, když my, kteří jsme se naučili v garáži mlátit do bicích a drnkat na basu, máme za sebou desítky excelentních muzikantů. Oni v podstatě dělají křoví samoukům a doprovázejí jejich písničky. Je to hodně zvláštní pocit, pere se ve mně tréma a pokora, radost a pýcha s dojetím z majestátního zvuku.

Pak už před vámi bude jen O2 aréna nebo velký fotbalový stadion...
Uvidíme, není to ale náš sen. Nikdy jsme tyto sny neměli. Začínali jsme jako folková kapela a náš největší sen bylo zahrát si na Mohelnickém dostavníku (folkový festival – pozn. red.). To se nám splnilo. To všechno další už je navíc. Nás strašně baví, když složíme písničku, nazkoušíme, ale nevíme, jaký bude její osud. Je příjemné, když se z ní stane hit a dostáváme videa od lidí, na kterých si naše písně zpívají někde na chatě, děti v mateřinkách. To je víc než vyprodaný stadion.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Když chceš zábavu více než dvě minuty. Džemfest opět provokuje plakátem

Festival Džemfest opět způsobil pozdvižení, když na letošní ročník vyrobil tradičně lechtivou upoutávku. Akce je spojena s kapelou O5 a Radeček a už po pětadvacáté se letos 17. října koná v...

Sparta - Olomouc 1:0, málo zábavy i gólů, rozhodl Rrahmani, hosté dohrávali v devíti

Sparťanští fotbalisté vyhráli, ale fanouškům moc zábavy nenabídli. Proti Olomouci se v utkání 4. kola Chance Ligy prosadil jen Rrahmani a zajistil vítězství 1:0. Hosté, kteří po vyloučení gólmana...

Turistka natočila v Jeseníkách unikátní záběry vlčat, dvě dokonce přišla blíž

Jedinečné video se podařilo v Jeseníkách natočit turistce, která zde nedávno byla na výletě. Narazila totiž na skupinku šesti vlčích mláďat, která si navíc z její přítomnosti zpočátku příliš starosti...

Lampy uprostřed chodníků. Kde udělali soudruzi chybu? Je to záměr, tvrdí město

Kuriózní pohled se v těchto dnech naskýtá obyvatelům a návštěvníkům šumperského sídliště Sever, které město revitalizuje. Obnova mimo jiné zahrnuje nové chodníky, v nichž ovšem zůstaly stát staré...

Nová silnice kolem Hanáckého Jadranu nevydržela, po týdnu má zničenou krajnici

Krátce po otevření opravené komunikace kolem oblíbené pískovny v Nákle na Litovelsku už tam silničáři řeší vážné poškození krajnice. Podle zjištění redakce iDNES.cz se v úterý utrhla pod kombajnem,...

Kdo by nechtěl mít doma zakázaný plakát, říká člen kapely O5 a Radeček o Džemfestu

Muzikanti šumperské kapely O5 a Radeček zažívají činorodé léto, když hrají jeden koncert za druhým a do toho ještě připravují velký koncert v O2 Universu s Moravskou filharmonií. Po očku už vyhlížejí...

13. srpna 2025  9:10

Žijeme v nejlepší době, važme si toho, říká končící dlouholetý šéf olomoucké charity

S působením v Arcidiecézní charitě Olomouc spojil Václav Keprt třicet let, nyní zamířil do důchodu. Jeho krédem vždy bylo pomáhat s mírou a hlavně učit soběstačnosti. „Náš klient pak zjistí, že žije...

13. srpna 2025  4:53

Za Perseidami vyrazte do Jeseníků, k vojenským prostorům či vedle hvězdárny

V noci na středu vyvrcholí na obloze meteorický roj Perseid. Sledování „padajících hvězd“ letos komplikuje svit Měsíce, který je krátce po úplňku, přesto si lze tuto dechberoucí podívanou vychutnat,...

12. srpna 2025  18:28

Lampy uprostřed chodníků. Kde udělali soudruzi chybu? Je to záměr, tvrdí město

Kuriózní pohled se v těchto dnech naskýtá obyvatelům a návštěvníkům šumperského sídliště Sever, které město revitalizuje. Obnova mimo jiné zahrnuje nové chodníky, v nichž ovšem zůstaly stát staré...

12. srpna 2025  15:37

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  12.8

Peníze jsou nachystané, přestavby školky se ale Cholina nedočká. Firmy nemají čas

Zbavit školku bariér z 80. let a spolu se školní jídelnou ji postupně rekonstruovat do atraktivní podoby. Takový byl plán vedení Choliny na Olomoucku. Vyhlíženou modernizaci ale nejspíš bude muset...

12. srpna 2025  11:36

Letní kina mají zatím jednu z nejhorších sezon, doufají v teplý závěr léta

Tolik akcí jsme doposud v žádné sezoně nerušili. Tak hodnotí dosavadní průběh léta provozovatelé letních kin v Olomouckém kraji. Se zatajeným dechem proto sledují předpovědi meteorologů a doufají, že...

12. srpna 2025  4:52

Už není sám sobě šéfem. Minář o nové pozici v Sigmě, financích i respektu k sezoně

Od roku 2014 vede fotbalovou Olomouc coby sportovní manažer. V posledních letech byl ale Ladislav Minář předmětem sporu hanáckého klubu s fanoušky. Olomoučtí ultras žádali jeho odvolání, bojkotovali...

11. srpna 2025  14:51

Vybírám na jezírko, lhal muž v bance. Varování nedbal, peníze dal podvodníkům

Že ani přímé varování a snaha pracovníků banky aktivně ochránit lidi před podvodníky někdy nepomůže, ukazuje případ, který nyní vyšetřují kriminalisté z Prostějova. Tamní muž se nenechal od výběru...

11. srpna 2025  13:19

Lidé nosí plné košíky hub včetně pravých hřibů, žně teď dočasně přeruší vedra

Na polích nyní sklízejí úrodu kombajny, svoje žně ovšem mají díky vydatným dešťům z poslední doby v lesích Olomouckého kraje také houbaři. Vyznavači „národního sportu“ mohou vyrazit do listnatých i...

11. srpna 2025  11:29

Advantage Consulting, s.r.o.
INŽENÝR VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 40 000 - 60 000 Kč

Dalších 32 897 volných pozic

Dívka v zoo lezla po zapovězené síti, pád z pěti metrů skončil bezvědomím

Kvůli pádu dítěte z výšky zasahovala záchranná služba ve čtvrtek navečer v olomoucké zoologické zahradě. Zraněnou dívku předškolního věku do nemocnice následně přepravil vrtulník. Podle mluvčí zoo...

8. srpna 2025  12:01,  aktualizováno  11.8 9:34

Koupaliště v kraji potrápil chladný červenec, návštěvnost je sotva poloviční

Léto je za polovinou a koupaliště v Olomouckém kraji zatím zažívají mizernou sezonu. Následkem chladných červencových týdnů se tržby oproti minulému roku někde propadly o více než polovinu. Některá...

11. srpna 2025  4:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.