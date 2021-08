Řidič náklaďáku nezvládl řízení, po nehodě nadýchal přes čtyři promile

Dvaapadesátiletý muž havaroval v pondělí krátce po patnácté hodině během jízdy z Drahan ve směru na Bousín.

„Nejprve najel na pravou krajnici a poté do protisměru, kde vlevo mimo silnici havaroval. Po nárazu do krajnice byl pak vůz odhozen zpět do pravého jízdního pruhu, kde ještě bokem narazil do stromu,“ shrnula policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Přivolaní policisté provedli dechovou zkoušku, při které přístroj muži naměřil 4,15 promile alkoholu. Protože se lehce zranil, byl záchrannou službou přepraven k ošetření do nemocnice. Vzniklá škoda je předběžně vyčíslena na sto tisíc korun, nehodou se policisté nadále zabývají.

Na Prostějovsku byli navíc v pondělí odhaleni i další silně opilí řidiči. Před dvaadvacátou hodinou v Prostějově jeden při parkování poničil další vůz a následně vyšlo najevo, že za volant usedl s více než třemi promile.

Do třetice pak ve stejné době policisté zastavili v Odraticích ke kontrole šestapadesátiletého řidiče, který poté opakovaně nadýchal kolem 2,2 promile.

„S naměřenými hodnotami muž souhlasil a policistům přiznal, že v průběhu večera vypil sedm panáků vodky,“ doplnila Vybíhalová.