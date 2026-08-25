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Těhotnou partnerku ze žárlivosti napadl, teď prý žijí harmonicky. Soud k tomu přihlédl

  17:09
Krajský soud v Brně

Krajský soud v Brně | foto: ČTK

Nezvyklý případ napadení těhotné ženy posuzoval brněnský krajský soud, před nímž stanul Michal I. Ten podle obžaloby loni v červenci zaútočil v Drahanech na Prostějovsku na svou partnerku a podle policie se tak dopustil pokusu o těžké ublížení na zdraví. S tím ovšem nesouhlasil jak muž, tak napadená, jež svého přítele od začátku hájila. A to i přesto, že po útoku skončila v nemocnici.

Senát v čele s předsedkyní Dagmar Bordovskou nakonec po provedeném dokazování dospěl k závěru, že útok sice představoval protiprávní jednání, jeho intenzita však nebyla natolik vysoká, aby bylo namístě upřednostnit veřejný zájem na potrestání obžalovaného před zájmem poškozené na zachování současného soužití a rodinných vztahů. Trestní stíhání proto soud zastavil.

Incidentu předcházela partnerská hádka a žárlivá scéna. Obžalovaný měl podezření, že ho partnerka podvádí se svým bývalým přítelem. Ještě před útokem jí proto podle obžaloby poslal vulgární SMS zprávy, v nichž jí mimo jiné přál, aby potratila, a urážel ji v souvislosti s identitou otce dítěte.

Podle obžaloby následně muž přišel přes zahradu k domu partnerky a dobýval se dovnitř. Zde ji udeřil do obličeje a po pádu na zem kopal, také se jí snažil nohou vyrazit z ruky telefon.

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Žena byla v době incidentu ve třetím měsíci těhotenství a její partner o tom věděl, tvrdila obžaloba. Po útoku ženu záchranná služba převezla do nemocnice v Prostějově a lékaři jí zjistili zhmoždění hlavy a břicha. Byla proto sledována na gynekologii a poučena o hrozbě potratu. Ještě během noci ovšem nemocnici opustila po podpisu negativního reversu.

Rozsah a intenzita útoku se u soudu staly jedním z hlavních sporných bodů. Žena uvedla, že si část incidentu nepamatuje. Vypověděla jen, že si vybavuje zhruba dvě facky a následný pád. Obžalovaný pak útok sice zcela nepopíral, nesouhlasil ale s jeho popisem v obžalobě.

„Kopl jsem ji do nohy. Do břicha bych ji nikdy nekopl,“ řekl u soudu a dodal, že jí nechtěl způsobit vážné zranění. „Od té doby jsem v depresích, strašných depresích. Do dneška se jí omlouvám,“ podotkl.

O život ani dítě se nebála, zato o zvířata ano

Výpověď ženy však byla podle soudu v rozporu s tím, co uvedla bezprostředně po incidentu. Soudkyně ji také pokárala za to, že podle jejího názoru svou výpověď během řízení zamlžovala.

Napadená mimo jiné trvala na tom, že se při útoku nebála o svůj život ani o život dítěte. „Jediné, o co jsem se bála, byly životy mých zvířat,“ řekla s tím, že partner jí v minulosti vyhrožoval, že její domácí zvířata zabije.

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Významnou roli při rozhodování soudu sehrál také znalec. Ten útok hodnotil jako násilí slabého až středního rázu. Upozornil rovněž na obecně stanovenou diagnózu zranění a na skutečnost, že žena nevyhledala bezprostředně po napadení gynekologickou péči.

Dalším důležitým bodem byl fakt, že napadená s trestním stíháním svého partnera od počátku nesouhlasila a stížnost v tomto směru podala už před konáním hlavního líčení. Soud přihlédl také k současné situaci v rodině, dvojice spolu po narození dítěte podle výpovědi ženy žije harmonicky.

Soudkyně mimo jiné podotkla, že soud nemůže nad rámec své působnosti chránit člověka, který o takovou ochranu nestojí. Vztah dvojice byl přitom před útokem podle ženiny výpovědi bouřlivý a přerušovaný. Provázely ho časté hádky a konflikty, některé i na veřejnosti.

Těhotenství po útoku pokračovalo bez komplikací, žena ale nakonec porodila předčasně. Podle dostupných informací však předčasný porod s útokem nesouvisel.

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