Škole se rozpadá střecha, děti se proto učí v budově z mobilních kontejnerů

Statik loni na konci srpna upozornil, že poškozená konstrukce střechy školní budovy ohrožuje bezpečnost šesti desítek školáků. Děti proto měly na začátku září týden ředitelské volno.

„Za jeden týden jsme museli zajistit, přestěhovat a nechat schválit náhradní prostory pro zajištění vzdělávání. V následujících dnech a týdnech začal boj s časem a úřady, ale nakonec se podařilo téměř nemožné,“ shrnulo vedení Drahanovic na sociálních sítích.

Škola byla z obytných kontejnerů postavena u fotbalového hřiště. Úřady ji zkolaudovaly minulý týden, kdy byla také dokončena její příprava a vybavení učeben. Zázemí pro výuku v ní děti najdou do doby, než budou krovy staré školy opraveny.

Střecha původní budovy byla přitom zrekonstruována v roce 2020, obec tak nyní řeší kvůli této zakázce spor. Oslovila soudního znalce a právníka.

„Máme však alternativu, na níž jsme se v zastupitelstvu domluvili pro případ, že se soudní spor protáhne,“ uvedl starosta Tomáš Kröner (Pro obec).

Podle něj Drahanovice mohou pomocí evropských dotací určených na pasivní budovy a zelené střechy postavit novou školní budovu. Stála by na pozemku školky, jejíž budova je v havarijním stavu a byla by v takovém případě zbourána. Mateřinku by poté obec zřídila v objektu vybudovaném z nyní pronajatých modulů, jež by odkoupila.

„Máme je na tři roky, je to dočasná budova. Změnou územního plánu a užívání stavby z toho však lze udělat stavbu trvalou a vybudovat tam školku,“ nastínil starosta.

Obec si stavebně-technický průzkum konstrukce krovu základní školy loni objednala 21. června, výsledky ale dostala až 30. srpna. Poté rozhodla o uzavření budovy. Statik upozornil na to, že víc než sto let staré dřevěné trámy v mezipodlaží jsou v příliš špatném stavu.