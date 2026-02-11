Látal se pustil se svými dvěma společnostmi Kolštejn a Georgius Denator do opravy zchátralých zámků v Branné a v Loučné nad Desnou už před lety. V roce 2017 ale přišlo obvinění, že zneužíval přidělené peníze, za což mu v roce 2024 krajský soud kromě vězení uložil i milionový peněžní trest. Stejně jako jeho firmy navíc dostal též zákaz činnosti.
Společnost Kolštejn měla zaplatit milion korun, Georgius Donator 200 tisíc. Druhá firma má trest nižší, protože celou škodu přes deset milionů korun uhradila. Látal a společnost Kolštejn jsou navíc zavázáni pokrýt škodu ve výši 22,15 milionu.
„V letech 2011 až 2015 byli příjemci dotací. Tehdy ještě za fungování Regionálního operačního programu Střední Morava. Nesplnili podmínky čerpání, ale vědomě uplatňovali faktury, které neměly podklad v realitě,“ shrnul při zahájení odvolacího jednání soudce.
|
Za zneužití dotací při přeměně zámků na hotely dostal podnikatel 5,5 roku
Připomenul, že podle krajského soudu Látal věděl, že v žádostech o dotaci jsou uváděny položky, na které neměly firmy nárok. Soud prvního stupně se opíral především o výslechy svědků.
Jeden z nich například uvedl, že před kontrolami naváželi na staveniště Kolštejn zainteresovaní lidé různou techniku jako zapůjčené elektrozařízení, které naoko zapojili, případně dělníci imitovali nasazení umyvadel, van či dveří, aby následně vše uklidili do skladu. Cílem mělo být vzbudit iluzi hotových prací.
Žalobce vidí řadu přitěžujících okolností
Proti rozsudku krajského soudu se odvolaly obě strany. Obžaloba požaduje přísnější trest.
„Škoda je velkého rozsahu a jednalo se o promyšlené jednání se snahou zastřít porušení dotačních pravidel. Postih je navíc sledován i v rámci hodnocení států EU a má mezinárodní dosah. Je tedy na místě uplatnit trestní odpovědnost a důsledky,“ řekl státní zástupce.
Podle něj pro obžalovaného nemluví žádné polehčující okolnosti, naopak vidí řadu přitěžujících.
|
Místo hotelu apartmány. Zámek chce odsouzený majitel rozprodat, obec je proti
Jeden z několika Látalových obhájců Jaroslav Lux naopak vyvracel, že by na stavbách někdo s něčím záměrně manipuloval kvůli vytvoření falešného dojmu.
„Rozsudek je založen hlavně na listinných důkazech, ale u takových důkazů nelze udělat závěr o vině. Navíc se v monitorovacích zprávách píše, že nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti,“ řekl Lux.
Připomenul případy, kdy kontrolor podle svědků ověřoval, zda je na stropě skutečně použito 850 latí nebo lezl na střechu, aby prověřil umístění komínu. Podle usnesení vlády z roku 2015 navíc mohl dotační orgán posunout žadatelům termín dokončení, na to ale podle obhájce úřad Látala neupozornil.
Látal podal trestní oznámení na úředníky
Společnost Kolštejn loni v létě vydala tiskovou zprávu, v níž informovala, že podnikatel minulý rok v lednu podal trestní oznámení na konkrétní pracovníky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava.
„Podle něj manipulovali s průběžnou dokumentací projektů a mohli tímto svým postupem účelově vytvořit falešný základ pro následnou obžalobu,“ uvedla společnost, v níž je Petr Látal jediným členem představenstva. Cílem již zrušeného dotačního úřadu mělo být údajně odnětí dotace a její použití na jiné projekty.
„Pokud staví soukromá firma, je to vždy hodnoceno jako maximální riziko a probíhají nejpřísnější kontroly,“ hájil se Látal u vrchního soudu s tím, že cokoli falšovat bylo nemyslitelné.
„Žádné peníze se neztratily. Dodnes nerozumím tomu, co se děje. Vše řídil Regionální operační program, na základě kontrol jsme dostávali odpovědi, že všechno je v pořádku, kvalita a kvantita odpovídá. Pokud byla EU okradena, tak já úplně stejně. Měl jsem v tom polovinu svých peněz,“ uvedl Látal před soudem.
Jednání bude pokračovat ve čtvrtek, kdy může padnout i rozsudek.