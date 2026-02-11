Pokud přišla o peníze EU, jsem také okraden, hájí se podnikatel viněný z podvodu

Ondřej Zuntych
  16:13
Jestliže Evropská unie přišla o peníze, byl jsem okraden úplně stejně, protože u projektů jsem měl poloviční spoluúčast. I tak se ve středu u odvolacího jednání před Vrchním soudem v Olomouci hájil podnikatel Petr Látal. Krajský soud ho předloni poslal na pět a půl roku do vězení za podvody s evropskými dotacemi při opravách dvou zámků na Šumpersku. Muž prvoinstanční rozsudek označil za justiční omyl.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Látal se pustil se svými dvěma společnostmi Kolštejn a Georgius Denator do opravy zchátralých zámků v Branné a v Loučné nad Desnou už před lety. V roce 2017 ale přišlo obvinění, že zneužíval přidělené peníze, za což mu v roce 2024 krajský soud kromě vězení uložil i milionový peněžní trest. Stejně jako jeho firmy navíc dostal též zákaz činnosti.

Společnost Kolštejn měla zaplatit milion korun, Georgius Donator 200 tisíc. Druhá firma má trest nižší, protože celou škodu přes deset milionů korun uhradila. Látal a společnost Kolštejn jsou navíc zavázáni pokrýt škodu ve výši 22,15 milionu.

„V letech 2011 až 2015 byli příjemci dotací. Tehdy ještě za fungování Regionálního operačního programu Střední Morava. Nesplnili podmínky čerpání, ale vědomě uplatňovali faktury, které neměly podklad v realitě,“ shrnul při zahájení odvolacího jednání soudce.

Za zneužití dotací při přeměně zámků na hotely dostal podnikatel 5,5 roku

Připomenul, že podle krajského soudu Látal věděl, že v žádostech o dotaci jsou uváděny položky, na které neměly firmy nárok. Soud prvního stupně se opíral především o výslechy svědků.

Jeden z nich například uvedl, že před kontrolami naváželi na staveniště Kolštejn zainteresovaní lidé různou techniku jako zapůjčené elektrozařízení, které naoko zapojili, případně dělníci imitovali nasazení umyvadel, van či dveří, aby následně vše uklidili do skladu. Cílem mělo být vzbudit iluzi hotových prací.

Žalobce vidí řadu přitěžujících okolností

Proti rozsudku krajského soudu se odvolaly obě strany. Obžaloba požaduje přísnější trest.

„Škoda je velkého rozsahu a jednalo se o promyšlené jednání se snahou zastřít porušení dotačních pravidel. Postih je navíc sledován i v rámci hodnocení států EU a má mezinárodní dosah. Je tedy na místě uplatnit trestní odpovědnost a důsledky,“ řekl státní zástupce.

Podle něj pro obžalovaného nemluví žádné polehčující okolnosti, naopak vidí řadu přitěžujících.

Místo hotelu apartmány. Zámek chce odsouzený majitel rozprodat, obec je proti

Jeden z několika Látalových obhájců Jaroslav Lux naopak vyvracel, že by na stavbách někdo s něčím záměrně manipuloval kvůli vytvoření falešného dojmu.

„Rozsudek je založen hlavně na listinných důkazech, ale u takových důkazů nelze udělat závěr o vině. Navíc se v monitorovacích zprávách píše, že nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti,“ řekl Lux.

Připomenul případy, kdy kontrolor podle svědků ověřoval, zda je na stropě skutečně použito 850 latí nebo lezl na střechu, aby prověřil umístění komínu. Podle usnesení vlády z roku 2015 navíc mohl dotační orgán posunout žadatelům termín dokončení, na to ale podle obhájce úřad Látala neupozornil.

Látal podal trestní oznámení na úředníky

Společnost Kolštejn loni v létě vydala tiskovou zprávu, v níž informovala, že podnikatel minulý rok v lednu podal trestní oznámení na konkrétní pracovníky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava.

„Podle něj manipulovali s průběžnou dokumentací projektů a mohli tímto svým postupem účelově vytvořit falešný základ pro následnou obžalobu,“ uvedla společnost, v níž je Petr Látal jediným členem představenstva. Cílem již zrušeného dotačního úřadu mělo být údajně odnětí dotace a její použití na jiné projekty.

„Pokud staví soukromá firma, je to vždy hodnoceno jako maximální riziko a probíhají nejpřísnější kontroly,“ hájil se Látal u vrchního soudu s tím, že cokoli falšovat bylo nemyslitelné.

„Žádné peníze se neztratily. Dodnes nerozumím tomu, co se děje. Vše řídil Regionální operační program, na základě kontrol jsme dostávali odpovědi, že všechno je v pořádku, kvalita a kvantita odpovídá. Pokud byla EU okradena, tak já úplně stejně. Měl jsem v tom polovinu svých peněz,“ uvedl Látal před soudem.

Jednání bude pokračovat ve čtvrtek, kdy může padnout i rozsudek.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

K myslivně nebyly klíče, tak vlezli dovnitř oknem. Konečně našli tu pravou

Chalupa byla dlouho neobývaná a díky tomu si zachovala většinu původních prvků.

Do Jeseníků jsme s manželem jezdili řadu let. Nejprve sami, později i s dětmi. Milujeme hory a kouzlo starých chalup. Často jsme si říkali, že jednou bychom takovou chtěli. Postupem času jsem začala...

Soudy na odstřel, skončit má až čtvrtina okresních. Které mají zmizet

Premium
Jeden z ohrožených? Výrazně méně soudců, než by měl mít, aby měl jistotu, že...

Až čtvrtina okresních soudů má skončit. Podle ministerstva spravedlnosti to má přinést efektivnější justici a úspory. V regionech ale plán vyvolává nejistotu a obavy z odchodů zaměstnanců i zhoršení...

Pochybné implantace defibrilátorů? Policie plete lékařské pojmy, brání se nemocnice

Pohled na budovu A olomoucké fakultní nemocnice, v níž mimo jiné sídlí oddělení...

Vedení Fakultní nemocnice Olomouc v úterý s odkazem na výsledky kontroly odborníků znovu odmítlo tvrzení policie, že implantované defibrilátory ICD mohly některým pacientům se srdečními problémy...

Naprosto ztratil naši důvěru. Ředitel ZŠ v Bohuslavicích odmítl výzvy k rezignaci

Stovka nespokojených učitelů a rodičů vyzvala ředitele Neorala k rezignaci

Jako v šumícím úlu to vypadalo v jídelně ZŠ v Bohuslavicích na Prostějovsku, kam přišla bezmála stovka nespokojených učitelů a rodičů a většina otevřeně vyzvala ředitele Martina Neorala k rezignaci....

Litovelský pivovar ukázal nový vizuál a má lákadlo pro mladé

Pivovar Litovel představil nový vizuál i rozšíření nabídky. Na snímku vlevo...

Pivovar Litovel zahajuje nový rok zásadní proměnou. Zákazníky bude oslovovat novým logem a designem obalů, zároveň hodlá rozšířením nabídky více zacílit na mladou generaci, která pije alkohol méně....

Na nesrovnalosti s defibrilátory upozorňoval i exprimář. Neřešilo se to, říká

Premium
ilustrační snímek

Velký rozruch panuje ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL) poté, co policie v úterý oznámila, že zahájila trestní řízení kvůli podezření z těžkého ublížení na zdraví kvůli údajným neindikovaným...

11. února 2026  16:20

Pokud přišla o peníze EU, jsem také okraden, hájí se podnikatel viněný z podvodu

Podnikatel Petr Látal stanul před Vrchním soudem v Olomouci kvůli obžalobě z...

Jestliže Evropská unie přišla o peníze, byl jsem okraden úplně stejně, protože u projektů jsem měl poloviční spoluúčast. I tak se ve středu u odvolacího jednání před Vrchním soudem v Olomouci hájil...

11. února 2026  16:13

Turismu se v kraji dařilo, lázně ale dál stojí výhradně na tuzemské klientele

ilustrační snímek

Skvělý rok zažila loni většina podnikatelů z oblasti cestovního ruchu , v Olomouckém kraji se totiž ubytovalo téměř o desetinu více hostů. Zajímavou statistiku pak ukazuje návštěvnost klasických...

11. února 2026  12:01

Zahlcení reklamou působí stres, města ji nechtějí. Vyhlásila boj vizuálnímu smogu

Vizuální smog hyzdí Olomouc. Město chce v odstraňování reklam pokračovat.

Ten rozdíl je patrný hned. Dvanáct billboardů, které roky stály na pozemku Základní školy Mozartova, je pryč. Změna je výsledkem postupného snažení olomoucké radnice zbavovat město vizuálního smogu,...

11. února 2026  5:58

Defibrilátory zachraňují. Policie řeší problém, který neexistuje, tvrdí lékař

Premium
Miloš Táborský

Kriminalisté podezřívají lékaře Fakultní nemocnice Olomouc, že deset let vkládali pod kůži defibrilátory i těm pacientům, kteří je nepotřebovali nebo kterým mohly ublížit. To odmítá vedení nemocnice...

10. února 2026

Polská hrozba? Farmy čelí nemoci drůbeže. Když se potvrdí nákaza, utratí celé hejno

Chcete-li mít spokojené hejno slepic, které spolehlivě a hodně snášejí, kohout...

V Olomouckém kraji se objevila nová ohniska nebezpečných onemocnění domácího ptactva. Chovatele zatím nepostihly masivní úhyny, přesto mezi nimi rostou obavy. Podle veterinářů se část nákaz mohla...

10. února 2026  16:58

Pochybné implantace defibrilátorů? Policie plete lékařské pojmy, brání se nemocnice

Pohled na budovu A olomoucké fakultní nemocnice, v níž mimo jiné sídlí oddělení...

Vedení Fakultní nemocnice Olomouc v úterý s odkazem na výsledky kontroly odborníků znovu odmítlo tvrzení policie, že implantované defibrilátory ICD mohly některým pacientům se srdečními problémy...

10. února 2026  9:55,  aktualizováno  14:08

Senior nedal přednost kamionu, na místě zemřel. Nedaleko pak bourala další auta

Sedmdesátiletý řidič na Šumpersku nedal přednost kamionu. Na místě zemřel. (10....

Jeden člověk zemřel v úterý ráno při nehodě na Šumpersku, kde se krátce před šestou hodinou střetl kamion s osobním autem. Další nehoda se v pak stala o pár kilometrů dál, na D35 u Unčovic na...

10. února 2026  11:50

Rekordní počty zvířat, ale peněz ubývá. Záchranné stanice samy volají o pomoc

Na dvoře záchranné stanice v Pateříně u Ondřeje a Jany Csikových hosty přivítá...

Srny otrávené řepkou, stáje plné nemocných ježků, zesláblí netopýři, kteří popadali na zem a lidé je posbírali z chodníků, nebo třeba osiřelé veverky. Plné ruce práce měly v uplynulém roce záchranné...

10. února 2026  4:52

Z Hané do slavné Pařížské opery. Sólista baletu se přesouvá na světovou scénu

Baletní sólista Moravského divadla Olomouc Aurélien Jeandot míří do Pařížské...

Olomoucké Moravské divadlo přichází v rozjeté sezoně o svého baletního sólistu. Francouzský tanečník Aurélien Jeandot totiž před pár dny vyhrál konkurz do světoznámé Pařížské opery.

9. února 2026  17:47

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Odstoupení mi ušetřilo měsíční pauzu, líčí Menšík. Ve svalu měl trhlinu, cíle už neříká

Jakub Menšík se soustředí na úder ve třetím kole Australian Open.

Obě tváře tenisu si hned na začátku sezony hodně zblízka prohlédl. Jakub Menšík v polovině ledna vyhrál v Aucklandu svůj druhý turnaj na okruhu ATP, pak ale musel kvůli zranění odstoupit z dobře...

9. února 2026  16:27

Zažil obě strany fronty, 99letý český veterán z Dunkerku dostal rytířský řád

Francouzský velvyslanec Stéphane Crouzat předal společně se zástupci armády a...

Za druhé světové války oblékal uniformu německé i československé armády, jako tankista zažil boje u francouzského přístavu Dunkerk. Devětadevadesátiletého Josefa Turka nyní Francie vyznamenala Řádem...

9. února 2026  14:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.