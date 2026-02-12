Místo pěti let vězení podmínka. Odvolací soud zmírnil trest za podvod s dotacemi

Podnikatel byl odsouzen za zvlášť závažný zločin poškození finančních zájmů Evropské unie a dotační podvod. Vrchní soud mu uložil tříleté vězení s podmíněným odkladem na zkušební dobu pěti let. K tomu mu zůstal peněžitý trest milion korun a ministerstvu financí musí uhradit majetkovou škodu 16,2 milionu spolu s úrokem z prodlení.
Předseda senátu vrchního soudu Roman Raab připomenul, že oprava historických památek se rozcházela s dokumenty předkládanými dotačnímu úřadu.
„Formální složka byla při realizaci opomíjena. Ačkoli obžalovaný uvádí, že byl veden požadavky a kontrolami, přesto lze spatřovat zásadní nedostatky, které se postupně nabalovaly až vygradovaly v to, že část nebyla vůbec dokončena,“ řekl Raab.
Pokud přišla o peníze EU, jsem také okraden, hájí se podnikatel viněný z podvodu
Zámek Kolštejn v obci Branná je nyní opravený a lze se v něm ubytovat, ve druhém v Loučné nad Desnou nejsou práce doposud hotové. Soudce podotkl, že Látal tak se svými firmami částečně naplnil určení dotace, tedy zvýšení atraktivity lokality a podporu zaměstnanosti.
„Na počátku zjevný podvodný úmysl nebyl, vytvářel se až postupně v průběhu žádostí o proplacení. Nelze pominout, že od jednání, která vygradovala v roce 2015, uplynula doba delší než deset let. Odstup je natolik zásadní, že to bylo potřeba zohlednit. Pokud je naplněn účel dotace, lze to zohlednit při ukládání trestu, nikoli ale při rozhodování o vině,“ dodal Raab.
Obě strany zvažují podat dovolání
Látal verdikt přivítal. „V jádru jsem spokojený, protože odvolací soud mi dal svým způsobem za pravdu. Všechny peníze byly rozdělovány, placeny na základě řádných kontrol. Moje i evropské peníze nebyly v mé moci, ale v moci Regionálního operačního programu Olomouc, ale systém neprohrává,“ reagoval.
Za zneužití dotací při přeměně zámků na hotely dostal podnikatel 5,5 roku
„Děkuji panu soudci za seriózní a férový rozsudek, protože chápu, že jsou tam určitě administrativní věci, které se zvlášť u dotací sledují, i když někdy odporují normálnímu rozumu. Jsou to formalismy a za ty jsem byl potrestán. Z projektu ale nezmizela jediná koruna. Jsem spokojený s pro mne příznivým rozhodnutím, aspoň v tom, že si nejdu sednout za něco, co se nestalo,“ doplnil.
Deset milionů korun z dotací, které musela jeho společnost Georgius Denator nejprve vrátit, firma nakonec vysoudila zpět. U druhého projektu se podnikatel ještě stále domáhá vrácení peněz u správního soudu.
Rozsudek vrchního soudu je pravomocný, napadnout ho lze jedině formou dovolání k Nejvyššímu soudu. Tento scénář je ve hře.
Místo hotelu apartmány. Zámek chce odsouzený majitel rozprodat, obec je proti
„Soud dal za pravdu argumentaci obhajoby a vypořádal se i se skutečností, že peníze byly využity na daný projekt. Je zde velký prostor zvažovat podání dovolání,“ sdělil Látalův advokát Jaroslav Lux.
Stejný postup zváží i obžaloba. „Pokud jde o rozhodnutí o trestu, beru ho na vědomí a po doručení písemného vyhotovení rozsudku zvážíme, jestli podáme mimořádný opravný prostředek,“ řekl státní zástupce Petr Doležal.