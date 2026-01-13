Nové dopravní značení se nachází na křižovatce ulic Slavoníská, Střední Novosadská a Dolní Novosadská. Symboly mají řidiče upozorňovat na prostor vyhrazený pro cyklisty. Jenže pracovníci při rekonstrukci namalovali obrázky přes nečistoty, prach a zmrzlé zbytky sněhu.
Po oblevě tak téměř jistě značení nebude v nejlepším stavu. „Rozkaz zněl jasně,“ utahoval si na Facebooku jeden z diskutujících pod fotkami nepovedeného značení. „Musí se namalovat za každou cenu, není čas lámat si hlavu kde je co,“ přidala se další žena.
„Jezdit na kole v Olomouci po silnici je umění, tak i instalace dopravního značení musí být umělecké dílo,“ poznamenal uživatel Josef.
Nákladná rekonstrukce části ulice Dolní Novosadská probíhá od poloviny srpna. Olomoucký magistrát za obnovu komunikací, veřejného osvětlení i zastávek MHD zaplatí milionů korun.
„To je samozřejmě šlendrián, který objednatel prací – magistrát – bude řešit s dodavatelem,“ komentoval náměstek olomoucké primátorky Tomáš Pejpek (ProOlomouc a Piráti).