Značky matou cyklisty. Navádí je, aby jeli mimo trasu a přes plnou čáru

Od městské tržnice lze jet oddělenou částí ulice, takzvanou Malou třídou Svobody, podél zdi bývalého kláštera. Když ovšem cyklista došlape k Lafayettově ulici, narazí kromě „stopky“ i na značku umožňující odbočit pouze vlevo. To však znamená jet ke Smetanovým sadům a zamířit směrem pryč od centra nebo najet na velmi rušnou třídu Svobody zaplněnou auty.

Problém je zde navíc i při příjezdu k místu od Dolního náměstí či z Mlýnské ulice, neboť musí vjet do jednosměrky, kam může díky dodatkové tabulce přes plnou čáru.

„Vidím zde jasné chyby v dopravním značení, jednoznačně tu chybí dopravní informace pro cyklistu,“ komentoval pojetí lokality dopravní expert a krajský koordinátor BESIP Miroslav Charouz v narážce na to, že dopravní obsluha podle dodatkové tabulky vpravo odbočit může.

Správně by cyklisté měli každopádně značky ctít, a chtějí-li tedy pokračovat doprava, měli by například pěšky využít přechod pro chodce a poté projít po chodníku.

„Dopravní značka Stůj, dej přednost v jízdě přikazuje řidiči zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má do křižovatky náležitý rozhled, a dát přednost v jízdě. Dále pak dopravní značka Přikázaný směr jízdy přikazuje jízdu ve směru vlevo bezprostředně před značkou. Cyklista se tedy musí řídit uvedeným dopravním značením, jinak se dopouští přestupku,“ ujistil mluvčí olomoucké městské policie Petr Čunderle.

Peníze na projektovou dokumentaci

Křižovatka osazená značkami by sice šla objet blízkou odbočkou kolem budov, kde stojí mimo jiné Ubytovna Marie, tato cesta však není pro cyklisty zobousměrněná.

Další díl seriálu MF DNES o dopravních přehmatech se věnuje Malé třídě Svobody v Olomouci z pohledu cyklistů.

Dále je třeba mít se na pozoru v blízké Pavelčákově ulici, kde by mělo platit pravidlo pravé ruky, avšak reálně musí cyklista vyjíždějící z jednosměrky počkat.

Výhledově by se mohla dopravní situace podél městského bulváru pro cyklisty změnit, dokonce se uvažuje i o možnosti dojet přes náměstí Národních hrdinů až k zimnímu, plaveckému a fotbalovému stadionu, odkud lze pohodlně pokračovat například do Litovelského Pomoraví.

„Cyklogenerel s třídou Svobody počítá, ale musí se na to zpracovat projektová dokumentace, jež odhalí další záludnosti, které tam mohou být. Buď ukáže, že to nepůjde, nebo naopak budou naše myšlenky strategického plánování v pořádku a potvrdí se, že se to uskutečnit dá. Pak by se ale musely sehnat peníze na projekt a následně samotnou realizaci,“ popsal nutný postup olomoucký cyklokoordinátor Stanislav Losert.

Dopravní značení by pak v takovém případě prošlo kompletní revizí. „Magistrát má velký zásobník připravených projektů a investičních záměrů cyklostezek a jiných opatření, tato trasa ovšem v minulosti zpracována nebyla. Jde o důležitou trasu, avšak stejně tak nám chybí cyklotrasy třeba na významných radiálních komunikacích,“ zmínil náměstek primátora Tomáš Pejpek, pod něhož spadá odbor věnující se strategickému rozvoji krajského města.

„S budováním cyklotrasy nelze čekat na celkovou rekonstrukci třídy Svobody, ta je zatím v nedohlednu, zejména kvůli velké finanční náročnosti. V tuto chvíli neumím slíbit, že se najdou prostředky na projekční přípravu cyklotrasy. Pokusím se o to při sestavování následujících rozpočtů,“ dodal Pejpek.

Místo kličkování rychlá spojka

Organizátor akce Do práce na kole Pavel Bednařík by uvítal zásadní úpravy trasy.

„Právě tento úsek si říká o komplexní urbanisticko-architektonické řešení v podobě městského bulváru s výrazným zapojením pěších a cyklistů. Od tržnice k hlavnímu vlakovému nádraží vede souvislá cyklostezka. Jejím navázáním směrem k náměstí Národních hrdinů by tak cyklisté získali skvělé a bezpečné propojení, namísto kličkování v ulicích Lafayettova či Mlýnská,“ shrnul.

Důležité je podle něho jasně definovat priority severojižního propojení města pro cyklisty.

„Jednalo by se o rychlou spojku, která doplní průjezd Smetanovými a Čechovými sady,“ uzavřel Bednařík.