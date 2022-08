Kolony i budoucí úleva, v Olomouckém kraji se staví ve velkém

V Olomouckém kraji je v plném proudu řada klíčových dopravních staveb, které jsou mimořádně důležité nejen pro region. Všechny běží podle plánu. „Zatím neevidujeme zdržení velkých projektů, a to ani v souvislosti s vysokými minulých dní,“ sdělil mluvčí ŘSD Miroslav Mazal.

Největší dopravní stavbou v regionu je nyní výstavba obchvatu Bludova a Dolních Studének na Šumpersku, který vyvede dopravu z obou přetížených obcí a umožní rychlejší propojení s dálnicí D 35 Hradec Králové – Mohelnice. Po jeho dokončení v roce 2024 se výrazně zrychlí doprava mezi Mohelnicí a Šumperkem a na Jesenicko.

V současnosti se na obchvatu buduje například most u Postřelmova a staví se i napojení Šumperka. Na trase dlouhé necelých šest kilometrů bude kvůli nestabilnímu podloží a tokům celkem devět mostů a dvě mimoúrovňové křižovatky.

„Samozřejmě sledujeme harmonogram výstavby a doufáme, že se podaří dodržet, i když víme, jak složitý terén tady je. Obci se neuvěřitelně uleví,“ sdělil starosta Dolních Studének Radim Sršeň.

Podle něj poslední velká zatěžkávací zkouška čeká obec od září do prosince, kdy se bude nový obchvat napojovat na obchvat Postřelmova. „Čekáme ještě další zvýšenou dopravní zátěž kvůli objížďkám, ale to je daň za to, že obec bude od roku 2024 bez tranzitní dopravy,“ doplnil dolnostudénský starosta.

Průtah uleví Přerovu

Řidičům a hlavně samotnému Přerovu výrazně uleví průtah městem, který nyní finišuje. Od 1. srpna byl provoz převeden na nově vybudovaný průpich z části Velké Novosady přes areál Juty, který je součástí průtahu Přerovem.

„Průpich, který je veden obousměrně v jednom pruhu, výrazně zjednoduší dopravu. S dílčími omezeními, které přinese budování další části průtahu, ale musejí řidiči ještě počítat,“ sdělil primátor Přerova Petr Měřínský.

Dál zůstává uzavřena silnice II/434 v Komenského ulici, provoz v Kojetínské ulici je veden pouze jedním pruhem a je zaslepena křižovatka z Husovy ulice do Tovární a naopak. Průtah bude hotový koncem letošního roku.

Ve stejném termínu bude ukončena také výstavba druhé etapy estakády D 46 Prostějov – střed. Práce na modernizaci pravého jízdního pásu začaly letos v dubnu. Provoz na D46 je opět veden v režimu 1+1.

V zimě už bude provoz plynulý

ŘSD spojila dvě akce v jednu: výstavbu připojovacích a odbočovacích pruhů s opravou mostů dálnice D46. Kvůli tomu je částečně omezen provoz na dálnici přes Prostějov ve směru do Olomouce.

„Předpokládané splnění letošního harmonogramu plánujeme do začátku listopadu, kdy bude hotová oprava pravé poloviny estakády. V zimním období se stavět nebude, takže provoz bude plynulý,“ sdělil Mazal. Po zimě se dělníci přesunou do protisměru a práce na estakádě budou pokračovat.

Kvůli omezením spojeným s pracemi na estakádě patří úsek z Prostějova směrem na Brno k dopravně nejkomplikovanějším v republice. Ve směru od Vyškova na Prostějov vznikají mnohakilometrové kolony.

„Vzhledem k tomu, že letos je to druhá ze tří etap rekonstrukce, řidiči projíždějící městem si již zvykli a najíždějí tam, kde nejsou komplikace,“ sdělil náměstek prostějovského primátora Jiří Rozehnal.

Provoz je kvůli vysoké intenzitě dopravy na samotné D46 ve městě složitý a v dopravních špičkách se v ulicích Prostějova tvoří kolony.

Odpočívadlo pomůže kamionům i turistům

Termíny dokončení staveb Obchvat Bludova a Dolních Studének: 2024

Průtah Přerovem: konec roku 2022

II. etapa na D 46 Prostějov Střed: listopad 2022

Odpočívadlo na D 35 u obce Skrbeň: 20. srpna 2022

Oprava vozovky na D 35 u Velkého Újezdu: konec srpna až začátek září 2022

Křižovatky nám. Hrdinů a Tržnice v Olomouci: konec září 2022

Finišují i práce na výstavbě odpočívadla pro dvě desítky nákladních automobilů, čtyři autobusy, 29 osobních vozidel a čtyři karavany u dálnice D35 u obce Skrbeň nedaleko Olomouce.

Původní odpočívadlo na D35 z 80. let už nevyhovovalo. „Doprava je zde svedena do dvou zúžených jízdních pruhů a je zde i snížená rychlost, omezení skončí 20. srpna,“ informoval mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Silničáři už opravili čtyřkilometrový úsek na D 35 ve směru na Ostravu u Velkého Újezdu na Olomoucku, kde loni popraskala v důsledku veder betonová vozovka a kvůli tomu došlo i k pěti nehodám s deseti zraněnými.

Doprava byla obnovena 20. července. Práce ale pokračují ve středním pásu. „Termín kompletního dokončení se posunul kvůli pokládce datových kabelů ve středním pásu. Rozhodli jsme se obě akce spojit,“ vysvětlil Rýdl. Práce skončí v srpnu či začátkem září.

Olomouci uleví opravené křižovatky u Drápala

V současné době už také finišují práce, které významně pomohou zkvalitnit dopravu v centru Olomouce.

Dopravní podnik města Olomouce (DPMO) provádí opravu tramvajových křižovatek v oblasti nazývané U Drápala. Město se k investici připojilo s opravami vozovek.

„Do poloviny srpna probíhá oprava kolejového zhlaví na náměstí Hrdinů a od 15. srpna začne oprava zhlaví Tržnice. Vše je podle harmonogramu,“ informovala mluvčí DPMO Anna Sýkorová.

„Výluky navazují jedna na druhou, aby co nejméně komplikovaly dopravu. „Poslední výluka proběhne od 19. do 30. září,“ doplnila.

Náměstek primátora Olomouce Martin Major přidal, že podle harmonogramu probíhají i opravy vozovek přilehlých k tramvajové trati, které zajišťuje město.

„Rozhodující část oprav bude ukončena 18. září 2022. Poslední opravy, tedy vozovka před objektem Okresního soudu, bude probíhat v termínu od 19. září a předpokládaný konečný termín ukončení prací je do 28. září,“ popsal Major.

Přes velká vedra posledních dnů by podle něj měly být termíny dodrženy. „Vzhledem k tomu, že zhotovitelská firma IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc pracuje i přes víkendy, můžeme předpokládat, že všechny termíny stavby budou splněny,“ doplnil Major.