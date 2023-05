Při soutěži v řízení křižovatky padaly pokuty, řidiči neznali pokyny policisty

Na desátý ročník krajské soutěže přijelo do Olomouce čtrnáct dopravních policistů. Ti nejprve ráno prokazovali své teoretické znalosti při písemném testu z oblasti pravidel silničního provozu a právních předpisů a poté se přesunuli na praktickou část na rušnou křižovatku, kde se spojují třída Kosmonautů a ulice Wittgensteinova a 17. listopadu.

Úkolem každého účastníka bylo řídit zde dopravu pět minut. „Těžkou hlavu udělali několika motoristům, kteří si nevěděli s pokyny rady a zmatkovali. Jednadvaceti byla proto za nerespektování pokynů uložena pokuta,“ uvedla policejní mluvčí Marie Šafářová.

Celková výše pokut dosáhla necelých deseti tisíc korun, průměrně tak řidiči za svůj prohřešek zaplatili čtyři až pět stokorun.

Podle Šafářové padl podobný počet pokut třeba i během loňské soutěže. Na základě zkušeností už tak u praktické části klání asistují policisté, kteří prohřešky s šoféry řeší.

„Potvrzuje se, že část řidičů má s touto dopravní situací problém. Nedochází k ní sice často, zvláště v Olomouci se ale čas od času děje, například při závadě na semaforech. Za těchto okolností se však na místo vyslaná hlídka musí věnovat řízení dopravy, a tudíž nemá prostor pokutovat ty, kteří nerespektují pokyny,“ shrnula mluvčí.

V ohrožení byli ostatní řidiči i sami policisté

Podle dopravního experta a krajského koordinátora BESIP Miroslava Charouze, který byl přímo na křižovatce během soutěže jako jeden z rozhodčích, bylo pokutování na místě.

„Šlo o ty opravdu nejhorší prohřešky, kdy řidiči třeba vjížděli do křižovatky, přestože k nim byl policista čelem či zády, kdy vjet nesmí. To je ekvivalent jízdy na červenou, takže to se třeba domluvou ani řešit nesmí. Byly chvíle, kdy moc nechybělo a skončilo to nehodou,“ nastínil.

„A to se bavíme opravdu o těch velkých porušeních, ale momentů, kdy řidiči očividně nevěděli, co mají dělat, bylo ještě mnohem víc. Potvrdilo se, že velká část šoférů ty pokyny nezná. Chvílemi jsme opravdu nechápali, protože velké chyby dělali i profesionální řidiči, například dva autobusáci,“ dodal.

Řidiči jezdící Olomoucí, kteří mají mezery ve znalostech pokynů policistů při řízení dopravy, by si měli vše osvěžit mimo jiné i proto, že právě v srdci Hané se letos uskuteční také celorepubliková soutěž dopravních policistů.

Region na ní bude reprezentovat vítěz krajského kola Michal Butkovič z dálničního oddělení Kocourovec společně s druhým Ondřejem Matulou z prostějovského dopravního inspektorátu, které kromě uvedených disciplín čekala na závěr ještě jízda zručnosti se služebním vozem.