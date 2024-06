O zvýšení jízdného budeme žádat dál, říká šéf olomouckého dopravního podniku

Loni se šířily fámy, že má být zrušena tramvajová trať do Hodolan, která je na hraně životnosti. Je to ale naopak a připravujete rekonstrukci. Jak to s ní vypadá?

Budoucnost trati řešíme s městem, jde o způsob opravy. Buď budeme postupovat jednodušší cestou střední opravy za necelých 200 milionů korun, nebo přes modernizaci trati, což by znamenalo zásah do celého uličního profilu. Dotklo by se to inženýrských sítí i krajské silnice, máme též dluh v podobě bezbariérových ostrůvků. Tak velké úpravy už bychom nebyli schopni dělat jako dopravní podnik. Nám je každopádně bližší varianta modernizace.

Hodolanská trať má odhadovanou životnost pět let. Co to znamená pro provoz?

Pokud nastanou havarijní situace, třeba praskne kolej, jsme schopni danou část opravit a provozovat trať dál. Ale degradace za ty roky od poslední velké opravy v polovině 80. let je po celém úseku a havárie se budou objevovat čím dál častěji. Trať totiž běžně vydrží zhruba třicet let.

Vznikne v rámci rekonstrukce úvrať u autobusového nádraží?

Vznikne v každém případě. Protože kdyby došlo v Hodolanech k havárii a měli bychom úvrať, dokázali bychom zachovat provoz až k autobusovému nádraží, nemuseli stahovat veškeré tramvaje do vozovny a vyjíždět s autobusy. Ty by jezdily jen úsek autobusové nádraží – Pavlovičky. Jestli výhybku do trati vložíme příští rok, či přespříští, to uvidíme.

Co oprava trati směrem na Novou ulici, je jednodušší než jinde?

Modernizace trati v ulicích Brněnská a Hraniční je záležitost odehrávající se na vyhrazeném pásu, čili tam si to řešíme sami. Provoz tramvají zde bude přerušen od 1. července a počítáme, že do Vánoc by mohlo být hotovo. V Hodolanech nebo výhledově třeba Palackého a Litovelské ulici je potřeba spolupráce s městem, jež má daleko víc lidí na odboru investic na přípravu stavby. Až bude jasné, které řešení se pro Hodolany zvolí, začneme zajišťovat peníze a poohlížet se po dotacích.

Máte podepsanou smlouvu na devět nových nízkopodlažních tramvají. Kdy vyjedou?

První dva vozy máme obdržet 16. prosince, uvedení do provozu většinou trvá kolem měsíce. Pak mají postupně přijíždět další, do konce srpna příštího roku po jednom či dvou kusech.

Budete je měnit za staré vozy?

Jedná se o obnovu, budeme tedy vyřazovat Astry a T3, byť je máme modernizované. Nové vozy jsou nízkopodlažní, klimatizované, úspornější. „Té trojek“ máme osmnáct, takže jich zbude třináct. Už teď je nasazujeme méně, nejsou nízkopodlažní.

Nové tramvaje budou oboustranné. Znamená to, že už s nimi počítáte i pro opravované tratě?

Je to tak. Při vypisování zakázky jsme uvažovali o kombinaci jednostranných a oboustranných vozů, ale rozdíl v navýšení ceny vycházel jen na zhruba tři procenta, přičemž oboustranné pro nás byly výhodou. Nakonec jsme tedy vzali všechny v tomto provedení.

Oboustranné vozy jezdí i na dočasnou konečnou zastávku U Kapličky na Nových Sadech. Jak vidíte prodloužení o poslední etapu k ulici Jižní, kde vznikne točna?

Město teď řeší výkupy pozemků. Dostavět to už by potom měla být pro stavební firmy triviální záležitost.

Z čeho vychází rozhodnutí upravovat jízdní řády? Například že tramvaje linky číslo 6 nyní jezdí jen několik hodin denně.

Linka byla optimalizována na základě sčítání cestujících vloni na jaře. Z toho vyšlo, že šestka může být omezena a bude se nasazovat jen ve špičkách. Sčítání dělá magistrát, ostatně ten si objednává službu a podle toho my pak jezdíme.

Jak sčítání cestujících vypadá?

Je pravda, že sčítat jen jednou za čas je trochu nešťastné. Těžko se trefuje optimální období, protože MHD je hodně sezonní záležitost. Připravujeme projekt, kdy bychom chtěli osadit veškeré autobusy a tramvaje sčítacími rámy. Momentálně jich máme jen deset v autobusech a budou je mít nové tramvaje. Sami bychom pak měli přehled o vytíženosti, data dodávali magistrátu a mohli lépe reagovat. V minulosti se například řešilo, proč jezdíme v neděli se sólo vozy, když zrovna přijíždějí studenti. Okamžitě jsme to řešili nasazením „dvojčat“. Se sčítacími rámy bychom však měli čísla v reálném čase.

Olomouc už řadu let brázdí oblíbené vánočně nastrojené tramvaje. Uplynulou zimu je kromě světýlek ozdobil i tematicky laděný polep.

Stále se sčítá ručně?

Ještě jako kluk na střední škole jsem se akce zúčastnil, byli jsme po dvou v každém autobuse a na zastávkách dělali čárky, kolik lidí vystoupilo a nastoupilo. Systém bude podobný i dnes, jen to dělá najatá firma.

Kde by v Olomouci mohla vzniknout další tramvajová trať? Je nejblíž prodloužení v Neředíně do plánovaného depa pod letištěm?

Určitě. Třeba u navrácení tramvaje do fakultní nemocnice máme pocit, že je to nerealizovatelné, zato v lokalitě Pražská, kde se staví ve velkém, by se tramvajová doprava hodila a dopravní podnik by to přivítal.

Měly by tu smysl vlakotramvaje?

To byl jeden z prvních dotazů, který jsem dostal v roce 2020 od novinářů při nástupu do mé pozice, a od té doby se příliš nezměnilo. Uvažovali bychom o tom, kdyby byla vyřešená technologie, protože vlaky dnes jezdí na elektrické napětí 3 000 voltů, zatímco my máme 600. Rozchody kolejí by asi odpovídaly, ale zabezpečení nebo stavění vlakové a tramvajové cesty jsou dva odlišné světy, jež se těžko budou spojovat.

Lidé se po covidu do MHD opět vrátili. Jste s čísly spokojení?

Počty neumíme říct úplně přesně, takže vycházíme z výpočtu, který se opírá o dosažené tržby z jízdného. V těch jsme se dostali na předcovidová čísla. Rekordní byl rok 2019, pak přišla pandemie a v letech 2020 a 2021 to výrazně spadlo. Rok 2023 už 2019 překonal a představuje po čase pevný údaj, o který se dá opřít. A ve srovnání s loňským rokem jsme letos měli za první čtyři měsíce tržby vyšší asi o deset milionů. Samozřejmě hraje roli zdražení jízdného od září. Plníme plán, jenž je nastaven docela vysoko – na 174 milionů.

Čím se snažíte lidi oslovit?

S odborem marketingu se snažíme, aby se MHD tvářila přátelsky. Děláme vše pro to, aby nám cestující posílali pochvaly za čistotu vozidel víc než dřív. Od výzkumných agentur skrze Sdružení dopravních podniků víme, že čistota a jízda na čas je pro lidi nejdůležitější. Nejhorší dojem dělaly polstrované sedačky, ty se podařilo předloni začít měnit za plastové a osvědčilo se to. Postupně teď měníme sedačky vždy ve dvou tramvajích ročně a jsou včetně vyhřívání.

Praha měla docela drsnou kampaň Neskákej mi pod kola, kdy se snažila snížit počet srážek s chodci. Na vozech bylo skóre úmrtí či lebka. I Olomouc zažila jen v posledním roce dvě tragédie. Nezvažovali jste něco podobného?

Mimořádné události máme každý měsíc, největší problém je na tratích, kde se tramvajová doprava potkává se silniční. Řidiči osobních aut nedávají přednost a bourají do nás, my kolikrát ani nemůžeme tak rychle reagovat a zastavit. Zvlášť po covidu, kdy se lidé vraceli na silnice, to vypadalo, že nebudeme mít s čím jezdit. Například v roce 2022 na třídě Kosmonautů nabouralo auto novou tramvaj po čtrnácti dnech v provozu, ta pak kvůli opravě stála skoro tři čtvrtě roku. Ale do tak drsné kampaně jsme nešli, řešíme to oklikou.

V čem to spočívá?

Potřebovali jsme tramvaje zviditelnit, protože obzvlášť typ EVO byl dodáván v kombinaci olomoucké trikolory s šedou barvou. Zkoušíme to změnit žlutými čely, jež by měla zvýšit pasivní bezpečnost; teď jsme instalovali poslední. Navíc tramvaje dostaly i „očička“, což si oblíbily děti. První polepy máme od března, v pololetí si to vyhodnotíme.

V jaké fázi jste nyní s přípravou bezhotovostního odbavování?

Ke konci května byla ukončena soutěž, obdrželi jsme nabídky. Než bude vyhodnocení, nechtěl bych k tomu víc říkat.

Platí ale, že cestující nastoupí, zaplatí kartou a vyjede mu papírová jízdenka umožňující přestup na spoje krajského dopravního systému IDSOK?

Přesně tak. Systém by měl být přestupní, proto požadujeme, aby se ve validátorech generoval QR kód, jenž je čitelný i v linkové dopravě. Řeší se s KIDSOK (správce integrovaného systému – pozn. red.), aby nám předali patřičné klíče a další věci, na jejichž základě je QR kód vytvářen. Ve výběrovém řízení jsme požadovali, aby byly validátory připravené na prodej vícezónových jízdenek. Do budoucna by to byla i náhrada za dosluhující jízdenkové automaty.

Olomoucký dopravní podnik průběžně obnovuje svůj vozový park. Nové autobusy jsou mimo jiné vybaveny třeba přisvětlováním do zatáček a varováním před kolizí.

Při posledním zdražení jízdného před devíti měsíci jste navrhovali vyšší ceny, než nakonec radnice schválila. Dá se tedy výhledově čekat další nárůst?

Budeme pravidelně předkládat žádosti o navýšení cen a uvidíme, jak se k tomu rada města postaví. Myslíme si, že prostor pro zdražení je, navíc peníze vracíme do provozu.

Cestující využívající aplikace netěší, že aby mohli jezdit po Olomouci i v krajské dopravě, musí mít v telefonu dvě. Jízdenku DPMO si v aplikaci KIDSOK nekoupí a naopak. Proč?

KIDSOK má obavu z online prostředí, protože se domnívá, že v některých lokalitách, které obsluhuje, nemusí být dostatečné pokrytí mobilním signálem. Když jsme s nimi řešili, aby nám umožnili prodej, měli obavu, že cestující si přes naši aplikaci koupí jízdenku, ale kvůli slabému pokrytí informace nedoputuje do dopravního prostředku a vznikne konflikt mezi cestujícím a řidičem.

Může se to změnit?

KIDSOK má samozřejmě zájem prodávat i jízdenky do naší MHD, ale potřebujeme, aby aplikace MobilOK reflektovala podmínky odbavení ve městě. Veřejná linková doprava se odbavuje předními dveřmi, městská všemi a řidič při nástupu jízdenku nekontroluje. Dále pokud chce cestující koupit jízdenku, máme nastavený interval 90 sekund od nákupu do potvrzení. Aby se nestávalo, že lidé jen při přepravní kontrole narychlo pošlou esemesku nebo aktivují jízdenku v aplikaci. Požadujeme udržení intervalu 1,5 minuty před nástupem, a nástup už s platnou jízdenkou. Je to technický problém, jenž se zatím nedaří vyřešit.