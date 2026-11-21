První nehoda se stala v pátek kolem 13:30 na silnici I/47 mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou. Osobní auto jedoucí směrem na Lipník nad Bečvou se na rovném úseku silnice srazilo s elektrickým tříkolovým skútrem. Obě vozidla po nehodě skončila v poli. „Devadesátiletý řidič elektrického skútru i přes okamžitou první pomoc na místě zemřel. Řidička osobního vozidla byla se zraněním převezena do nemocnice,“ uvedl Hejtman.
K druhé tragické nehodě vyjížděli policisté v pátek kolem 18:30 do Mostkovic na Prostějovsku. Řidička osobního vozu tam jela směrem na Plumlov a po projetí mírné levotočivé zatáčky srazila sedmapadesátiletého chodce, který podle policie pravděpodobně přecházel vozovku. „Muž přes poskytnutou zdravotnickou pomoc na místě zemřel,“ podotkl Hejtman.
Dechové zkoušky i testy na jiné návykové látky byly u obou řidiček negativní. V letošním roce v Olomouckém kraji zemřely dosud při dopravních nehodách zhruba dvě desítky lidí.