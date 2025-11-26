Sedl za volant posilněný alkoholem a havaroval. Další řidiči po smyku skončili ve vodě

Autor:
  12:45
Další sérii nehod museli řešit policisté v Olomouckém kraji v noci z úterý na středu. V prvním případě havaroval jednašedesátiletý řidič, který nadýchal dvě promile alkoholu. Další šofér a řidička nezvládli jízdu na sněhu, oba po smyku vyletěli z cesty, skončili ve vodě a museli být převezeni do nemocnice.
Řidič skončil s autem v potoce, musel být odvezen do nemocnice. (25. listopadu...

Řidič skončil s autem v potoce, musel být odvezen do nemocnice. (25. listopadu 2025) | foto: PČR

Sedmadvacetiletý řidič skončil s autem v potoce, musel být odvezen do...
Řidič volkswagenu dostal na sněhu smyk a skončil v potoce. (25. listopadu 2025)
Sedmadvacetiletý řidič nepřizpůsobil stav vozovoce, třebaže projel kolem této...
Řidička v Jeseníku dostala smyk a sjela do řeky Bělá. (25. listopadu 2025)
12 fotografií

Jednašedesátiletý muž usedl za volant krátce po úterní půlnoci. Na silnici v katastru obce Nedvězí na Olomoucku směrem na Bystročice vyjel ze silnice a skončil v příkopu.

„Podle zjištěných informací řidič opelu nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a povětrnostním podmínkám, v důsledku čehož vyjel vpravo mimo komunikaci,“ upřesnila policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

Muž se podle policistů dušoval, že za nehodu může zvěř, které se vyhýbal. „Nehoda se obešla bez zranění. Řidič ovšem hlídce nadýchal přes dvě promile,“ doplnila Skoupilová s tím, že mu policisté zakázali další jízdu.

Jednašedesátiletý řidič sedl za volant s dvěma promile alkoholu. Dostal smyk a havaroval. (26. listopadu 2025)

Policisté případ prověřují pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který podle trestního zákoníku hrozí až rok vězení, pokuta nebo zákaz činnosti.

Vyletěli ze zatáčky, skončili v nemocnici

Další nehody pak policisté řešili na Jesenicku, obě havárie měly společné jmenovatele – sníh a smyk.

Nejprve kolem úterní 21. hodiny mířil sedmadvacetiletý řidič volkswagenu z Horního Údolí na Heřmanovice, ale nepřizpůsobil jízdu povětrnostním podmínkám a v pravotočivé zatáčce dostal smyk, načež s vozidlem sjel až do potoka.

Devadesátiletý řidič dostal na kluzké silnici smyk, po nárazu do domu zemřel

„Řidič byl se zraněním převezen do jesenické nemocnice. Provedená dechová zkouška vyloučila u řidiče přítomnost alkoholu. Způsobenou hmotnou škodu vyčíslili policisté předběžně na 150 tisíc korun,“ řekla Skoupilová.

Už za dvě hodiny pak došlo k další nehodě v Jeseníku na ulici Šumperská. „Podle zjištěných informací dvaadvacetiletá řidička fiatu jedoucí ve směru od centra města na Domašov nepřizpůsobila rychlost jízdy vozidla povětrnostním podmínkám a stavu vozovky. Na rovném úseku dostala smyk, přejela do protisměru a sjela do řeky Bělá,“ popsala policejní mluvčí.

Řidička v Jeseníku dostala smyk a sjela do řeky Bělá. (25. listopadu 2025)

Žena utrpěla zranění, se kterým byla ošetřena v jesenické nemocnici. Provedená dechová zkouška vyloučila přítomnost alkoholu. Škodu policisté předběžně vyčíslili na 60 tisíc korun.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Když si žena postaví hlavu, postaví i srub. Jako 25letá Lucie v Jindřichově

Užitná plocha domu je 139 metrů čtverečních.

Lucii bylo 25 let, když se rozhodla pro stavbu srubu v Jindřichově na Šumpersku. Při plnění svého smělého snu předvedla velkou kuráž. „Chtěla jsem vypadnout z paneláku a dívala se po nějaké chalupě –...

O půl roku dřív. Otevřela se spojka na D35, experti čekají méně nehod i úlevu obcím

ŘSD otevřela západní obchvat D35 u Olomouce. Experti očekávají větší bezpečí a...

V kompletní podobě si řidiči měli užívat západní obchvat Olomouce až téměř za půl roku, nicméně děje se tak už od čtvrtka, konkrétně o 158 dní dřív. Novou část dálnice D35 přitom dostali k dispozici...

Vzácní ibisi se vrátili do Česka. Dva z nich ale někdo zastřelil

Zastřelený vzácný ibis hnědý a rybníku Velká Choryně.

Po dvou letech se vrátili a opět vzbudili pozornost nejen ornitologů. Ibisi hnědí se do Česka zatoulají jen vzácně, jejich nejbližší hnízdiště jsou totiž v deltě Dunaje u Černého moře, což je...

V Olomouci se porouchalo ruské kolo, hasiči evakuovali lidi z výšky

V Olomouci se porouchalo ruské kolo, hasiči evakuovali lidi z výšky. (22....

V centru Olomouce se v sobotu večer porouchalo 33 metrů vysoké vyhlídkové kolo a v jeho kabinách uvízly tři desítky lidí. Hasiči je v mrazivém počasí pomocí výškové techniky postupně snesli ze...

Řidička zemřela poté, co v Senici na Hané vjela na přejezdu do cesty vlaku

Při srážce vlaku s autem na přejezdu v Senici na Hané zemřela ráno řidička...

Při srážce osobního vlaku s autem na přejezdu v Senici na Hané v sobotu ráno zemřela řidička osobního vozidla. Na regionální železniční trati ze Senice na Hané ve směru do Litovle a Příkaz byl po...

Sedl za volant posilněný alkoholem a havaroval. Další řidiči po smyku skončili ve vodě

Řidič skončil s autem v potoce, musel být odvezen do nemocnice. (25. listopadu...

Další sérii nehod museli řešit policisté v Olomouckém kraji v noci z úterý na středu. V prvním případě havaroval jednašedesátiletý řidič, který nadýchal dvě promile alkoholu. Další šofér a řidička...

26. listopadu 2025  12:45

Unikátní počin. Nová aplikace odhaluje, jak se Olomouc měnila po dobu čtyř set let

Kdysi a nyní. Porovnání centra Olomouce ze sedmnáctého století a teď.

Za poslední čtyři staletí prošla Olomouc značným vývojem. Centrum města se mnohonásobně zvětšilo, hranice Olomouce se rozšířily i za městské hradby. Porovnání toho, jak krajské město vypadalo před...

26. listopadu 2025  10:06

Další příběh bude o udavačích za heydrichiády, slibuje spisovatelka Chalupová

Přerovská spisovatelka Lenka Chalupová s cenou města

Do předválečného Přerova a jeho místní části Čekyně přenese čtenáře zatím poslední vydaný román místní spisovatelky Lenky Chalupové Když se trhá nebe. V knize, jejíž první vydání bylo vyprodáno,...

26. listopadu 2025  4:53

Když si žena postaví hlavu, postaví i srub. Jako 25letá Lucie v Jindřichově

Užitná plocha domu je 139 metrů čtverečních.

Lucii bylo 25 let, když se rozhodla pro stavbu srubu v Jindřichově na Šumpersku. Při plnění svého smělého snu předvedla velkou kuráž. „Chtěla jsem vypadnout z paneláku a dívala se po nějaké chalupě –...

26. listopadu 2025

Cestující se zranila kvůli chodci, který vběhl před autobus. Hledá ho policie

Autobus olomoucké MHD musel kvůli přebíhajícímu chodci prudce zastavit, jedna z...

Zranění cestující v autobusu městské hromadné dopravy vyšetřují od uplynulého víkendu policisté z Olomouce. Žena ve voze upadla poté, co musel řidič autobusu prudce brzdit kvůli přebíhajícímu chodci....

25. listopadu 2025  15:08

Devadesátiletý řidič dostal na kluzké silnici smyk, po nárazu do domu zemřel

Devadesátiletý řidič dostal v obci Stavenice na Šumpersku smyk a poté narazil s...

Pondělní sníh na silnicích přinesl v Olomouckém kraji na tři desítky dopravních nehod. Většina měla spíše lehčí charakter, jedna ovšem skončila tragicky. Po nárazu do zdi domu zemřel na Šumpersku...

25. listopadu 2025  10:15

Nejlevnější rakev a rubáš. Pohřbů lidí bez příbuzných přibývá, platí je stát

Sociální pohřeb.

Stále více zemřelých lidí, kteří nemají nikoho, kdo by jim vypravil poslední rozloučení, musejí řešit obce a města v Olomouckém kraji. Právě radnice zmíněný úkol – takzvaný sociální pohřeb –...

25. listopadu 2025  4:52

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Mikulášská jízda s parní lokomotivou 464.202 Rosnička na trati Choceň – Vysoké...

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  24. 11. 22:53

Nové studenty bude na výstavě lákat i mlékárenská či vojenská střední škola

Na výstavě škol Scholaris jsou k vidění mimo jiné praktické ukázky výuky...

Jedinečnou příležitost získat informace o studiu nabídne nejen žákům prezentační výstava středních a vyšších odborných škol Olomouckého kraje Scholaris Olomouc 2025, která se koná tento týden ve...

24. listopadu 2025  16:14

Šel by tam jen blázen, vylekala Olomoučany porucha ruského kola. Jiné záchrana nadchla

V Olomouci se porouchalo ruské kolo, hasiči evakuovali lidi z výšky. (22....

Hláškou o další vadné elektronce z firmy Katoda Olomouc z kultovní komedie Jáchyme, hoď ho do stroje! glosují nyní někteří lidé zveřejněnou příčinu sobotní poruchy ruského kola stojícího v centru...

24. listopadu 2025  14:14

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Po padesátce mi došla šťáva, hájí se žalobce souzený za používání anabolik

Před olomouckým okresním soudem stanul jako obžalovaný přerovský státní...

Olomoucký okresní soud v pondělí otevřel kauzu přerovského státního zástupce Davida Pivody obžalovaného z nelegálního nakládání s anaboliky a také vyzrazení informací ze spisu. Muž je obžalovaný z...

24. listopadu 2025  9:36,  aktualizováno  13:16

Na jeden gól se těžko vyhrává. Nesmíme se položit, ví v Olomouci

Olomoucký kouč Róbert Petrovický.

Počáteční nadšení je fuč, třetí místo v extraligové tabulce minulostí. Hokejisté Olomouce se po reprezentační pauze dál potýkají se špatnou formou, včera prohráli už čtvrtý zápas v řadě a tabulkou se...

24. listopadu 2025  9:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.