Náklaďák se v Jeseníkách střetl s osobním autem, nehoda komplikuje provoz

Autor: ,
  15:05
Provoz na silnici I/44 přes Červenohorské sedlo po poledni zkomplikovala nehoda poblíž Bělé pod Pradědem na Jesenicku, kde se srazil osobní vůz s nákladním automobilem. Jeden člověk se zranil. Frekventovaná silnice byla po nehodě dočasně uzavřená, nyní je provoz kyvadlový.
Provoz na silnici I/44 přes Červenohorské sedlo dnes po poledni zkomplikovala nehoda poblíž Bělé pod Pradědem na Jesenicku, kde se srazil osobní vůz s nákladním automobilem. (17. listopadu 2025) | foto: HZS Olomouckého kraje

Nehoda se stala u Domašova, což je místní část Bělé pod Pradědem. „Došlo tam ke kolizi nákladního a osobního automobilu,“ sdělila mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Provoz na silnici I/44 přes Červenohorské sedlo dnes po poledni zkomplikovala nehoda poblíž Bělé pod Pradědem na Jesenicku, kde se srazil osobní vůz s nákladním automobilem. (17. listopadu 2025)

Hasiči zlikvidovali uniklé provozní kapaliny a přivezli automobilový jeřáb, jímž odsunuli kamion na krajnici. Poté mohli silnici částečně otevřít. Okolnosti nehody vyšetřuje policie. Podle Ředitelství silnic a dálnic má být provoz omezený do 15:30.

Silnice přes Červenohorské sedlo spojuje horské okresy Jeseník a Šumperk. V Olomouckém kraji od rána prší, v nejvyšších polohách Jeseníků sněží. Slabá vrstva sněhu leží i na Červenohorském sedle, přes které silnice I/44 vede. Řidiči by tam měli jezdit opatrně.

Série nehod v husté mlze na D35. Bouraly i náklaďáky, jeden řidič zemřel

Při hromadné nehodě na D35 u Křelova na Olomoucku zemřel v úterý ráno řidič dodávky, další dva lidé utrpěli lehké zranění. V husté mlze se na dálnici vedoucí z Mohelnice do Olomouce staly během...

Obětí nehody na Olomoucku je patnáctiletá dívka, řidič vjel do protisměru

Obětí sobotní nehody u Křelova-Břuchotína na Olomoucku je 15letá dívka. 22letý řidič vozu, v němž cestovala, vjel do protisměru. Při srážce utrpělo zranění dalších sedm lidí. Nehodu nyní vyšetřuje...

Byznys se psím utrpením. Levně prodávají štěňata z ciziny, ta obvykle brzy uhynou

Své vysněné štěně si vyhlédli přes inzerát na internetu. Zavolali na uvedené číslo a ještě ten den si pro něj jeli. Předání se odehrávalo za zvláštních okolností na parkovišti před supermarketem ve...

17. listopadu 2025  7:43

16. listopadu 2025  8:42

15. listopadu 2025  12:58

