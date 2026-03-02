Řidič náklaďákem přejel dětské kolo, nadýchal skoro pět promile

Václav Havlíček
  15:16
Zdánlivě banální nehoda dopadla pro řidiče nákladního automobilu na Olomoucku pořádným průšvihem. V sobotu přejel dětské kolo, při dechové zkoušce nadýchal 4,95 promile. Policistům se snažil namluvit, že pil pálenku až po nehodě.
Fotogalerie4

Čtyřiačtyřicetiletý řidič přejel dětské kolo, po nehodě se ovšem podle svých slov napil z láhve slivovice, kterou měl v autě. (28. února 2026) | foto: PČR

K incidentu došlo v obci Bílá Lhota – Řimice krátce před 14. hodinou. „Řidič vozidla značky Iveco neodhadl boční odstup od odstaveného dětského jízdního kola, které přejel,“ informovala policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

Čtyřiačtyřicetiletému šoférovi při první dechové zkoušce zjistili 4,95 promile alkoholu, následně nadýchal 3,43 a 3,51 promile. Policistům podle Skoupilové nejprve tvrdil, že se napil z láhve slivovice v čase po nehodě, než k němu dorazili policisté.

Auto vjelo na přejezdu před vlak, část koridoru mezi Olomoucí a Šumperkem stála

„Ke zjištění, zda řidič byl ovlivněn alkoholem i před nehodou, byl vyzván k odběru krve, se kterým souhlasil. Policistům se následně přiznal, že alkohol požil i před jízdou,“ uvedla Skoupilová.

„Vzhledem ke své velké podnapilosti skončil řidič na protialkoholní záchytné stanici,“ doplnila policejní mluvčí. Nehoda se obešla bez zranění. Policisté vyčíslili hmotnou škodu předběžně na pět tisíc korun.

