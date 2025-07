Pervitin vařil i bral, píchal si sliny. Teď ostatním pomáhá závislosti překonat

Premium

Na těle má vytetovaný ostnatý drát i symbol křesťanství a také nápis „Nikdy nezapomeň na to, kdo jsi“. Na Bohumila Krejsu to sedí. Čtrnáct let si odseděl ve vězení za drogové delikty, roky „venku“...