Začala oprava průtahu Olomoucí, autobusy v ranní špičce nabíraly zpoždění

„Situaci v silničním provozu od začátku uzavírky monitorujeme. Hustší provoz, který jsme zaznamenali v ranních hodinách, jsme na problematických místech podle možností usměrňovali,“ uvedla olomoucká policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Největší problémy měly autobusy městské hromadné dopravy. „Mezi osmou a devátou hodinou ranní docházelo ke zpoždění některých spojů zhruba až o 30 minut, hlavně u linek 22 a 42, z důvodu hustoty provozu na místních komunikacích,“ uvedla mluvčí Dopravního podniku města Olomouce Anna Sýkorová.

Sehrála v tom zásadní roli uzavírka hlavního tahu – ulice Velkomoravské, ale schází se zde více faktorů. Autobusy stály v koloně u restaurace U Anči, kudy řidiči volili objízdnou trasu, aby se vyhnuli uzavírce Velkomoravské.

Doprava v této oblasti zhoustla i kvůli uzavírce ulic Balbínova a Řepčínská, která začala dnes. „Tyto ulice jsou uzavřeny pro automobilovou dopravu, takže to řidiče svedlo opět na trasu, kudy jezdí i autobusové linky, což neovlivníme,“ vysvětlila Sýkorová.

Kolony se budou opakovat i v dalších dnech

Zhruba 15-20 minut měly zpoždění linky 19 a 16, které jezdí z olomouckých sídlišť z oblasti Zikova. Kolem desáté se situace začala uklidňovat.

„Bohužel počítáme s tím, a to i do dalších dní, že v ranní a odpolední špičce bude docházet ke zpožděním, autobusy zůstanou stát tam, kde vznikají kolony, nemají to kudy objet,“ upozornila Sýkorová.

Po desáté ranní už byl v ulicích relativní klid. Dopravní situace se oproti ranní špičce zklidnila. „Provoz je nyní plynulý. I přesto však apelujeme na řidiče, aby v případě nově vzniklých komplikací byli trpěliví, tolerantní a aby počítali s časovým zdržením,“ doplnila Vaňharová.