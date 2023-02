V kraji se bourá kvůli sněhu a náledí, převrátil se i kamion se dřevem

Pracovníci Správy silnic Olomouckého kraje upozorňují také na kluzkou vozovku a sníh na D35 z Olomouce do Mohelnice mezi 236. až 250. kilometrem.

Sníh působí problémy také kamionům na Červenohorském sedle, podle webových kamer Ředitelství silnic a dálnic stojí kamiony na okraji komunikace.

Kamiony stojí v kopcích i na dalších místech v kraji, řidiči na sociálních sítích upozorňují na kluzké vozovky. „Hasiči od rána zasahovali u jedenácti nehod,“ informovala dopoledne mluvčí hasičů Lucie Balážová.

„Zasahovali jsem u Olšan u nehody osobního auta, v České Vsi byl převrácený kamion se dřevem, u Postřelmova sjelo auto po smyku do příkopu. Zasahovali jsme také u Palonína na D35,“ vyjmenovala mluvčí.

Na D35 hasiči likvidovali následky nehody osobního auta a nákladní cisterny. „Vyjížděli jsme na D1 k Lipníku nad Bečvou, kde se střetla dvě osobní auta. Zaměstnaly nás také dvě nehody v Olomouci, v Uničově a Horní Loděnice,“ popsala Balážová.

Silnice v Olomouckém kraji přitom byly ještě kolem sedmé ráno většinou holé a mokré, poté zasáhlo husté sněžení celý kraj.

Silnice nižších tříd pokrývá ujetý sníh, bílá je však i řada hlavních tahů, například silnice přes Červenohorské sedlo nebo hlavní tah ze Šumperka na Bruntál, na Vidly nebo silnice na Konicku. Silnice jsou sjízdné, potřeba je však zvýšená opatrnost.

„Dopravní nehody, kde byla potřeba naše pomoc, se obešly bez vážnějších zranění,“ dodala mluvčí.

Nebezpečí na horách

Na složité podmínky se musí připravit i turisté vyrážející do hor. Horští záchranáři totiž vyhlásili v Jeseníkách třetí stupeň lavinového nebezpečí. Za posledních 48 hodin tam napadlo 35 centimetrů sněhu.

„Laviny by se mohly uvolnit již při mírném zatížení,“ řekl dispečer jesenické horské služby Jiří Hejtmánek.

Návštěvníkům, kteří se pohybují po vyznačených trasách, nebezpečí nehrozí. Experti měřili situaci ve Velkém Kotli, v největším lavinovém území Jeseníků.

„Provedli dvě měření sněhové pokrývky, zjišťovali, jak drží pohromadě. Výsledek je takový, že sníh je velmi nestabilní, proto jsme vyhlásili třetí lavinový stupeň. Dá se říci, že svah může odjet již při mírném dodatečném zatížení lyžaře. Lidé, kteří jezdí freeride či se pohybují na sněžnicích a chtějí jít do tohoto terénu, by měli své aktivity odložit. Je to velmi, velmi nebezpečné,“ upozornil Hejtmánek.

„V Jeseníkách všechny turistické značky vedou mimo lavinová území. Lyžařům a běžkařům, kteří se budou pohybovat po turistických značkách, žádné nebezpečí nehrozí,“ doplnil dispečer.

Podle něho leží na Ovčárně kolem 80 centimetrů sněhu, za poslední dva dny napadlo 35 centimetrů a stále sněží. Třetí stupeň označují odborníci za kritickou nebo velmi zrádnou situaci.