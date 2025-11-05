Napojení Olomouce na západní obchvat se blíží, obce okolo D35 vyhlížejí úlevu

Ondřej Zuntych
  8:53
Den, kdy se otevře nové napojení západního obchvatu Olomouce a města, je na dohled. Ulevit by mělo obcím ležícím podél dálnice D35, přes které si nyní řidiči zkracují cestu. Tomu, že se situace razantně změní, jejich starostové ale příliš nevěří.
Na kraji Olomouce finišují přípravy na nedělní otevření poslední části...

Na kraji Olomouce finišují přípravy na nedělní otevření poslední části západního obchvatu města. Do listopadu bude fungovat v provizorním režimu jednoho pruhu pro každý směr. (25. července 2025) | foto: Luděk Peřina, ČTK

Na kraji Olomouce finišují přípravy na nedělní otevření poslední části...
Na kraji Olomouce finišují přípravy na nedělní otevření poslední části...
Na kraji Olomouce finišují přípravy na nedělní otevření poslední části...
Na kraji Olomouce finišují přípravy na nedělní otevření poslední části...
9 fotografií

Lidé v okolí D35 na Olomoucku usilují alespoň o přechod nebo snížení rychlosti u výjezdu z vedlejší silnice.

Západní obchvat Olomouce byl dostavěn už v roce 2007, pomáhal ale jen částečně, protože končil kruhovým objezdem na kraji města u obchodního centra s hypermarketem Globus. Vznikal tam špunt, doprava tam pravidelně vázla. A to až do konce letošního července, kdy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) alespoň provizorně v režimu jednoho pruhu v každém směru otevřelo prodloužení obchvatu.

Kolony zmizí ze západního okraje Olomouce za dva roky, začala dostavba obchvatu

Oficiálně se stavba jmenuje Křelov – Slavonín 2. etapa a právě na tento tříkilometrový úsek se roky čekalo.

Kolony kamionů hned zmizely

Efekt byl okamžitý, kolony kamionů ve směru od Ostravy zmizely a tím se uvolnily i další směry.

„Vítáme úlevu pro dálniční dopravu, myšleno od dálnice D35 z Ostravy u okružní křižovatky, kde se před částečným zprovozněním D35 tvořily kolony a výjimkou nebyly ani nepříjemné nehody. Nebezpečný úsek byl odstraněn,“ shrnul mluvčí krajské správy státních silničářů Miroslav Mazal.

Jenže na obchvat nyní mají řidiči jezdit z centra Olomouce Brněnskou ulicí. Jeho napojení na kruhový objezd u Globusu čeká, než dělníci dokončí mimoúrovňové křížení vzdálené od něj asi 600 metrů. To se má stát 20. listopadu, jak nyní potvrdilo ŘSD.

Na kraji Olomouce finišují přípravy na nedělní otevření poslední části západního obchvatu města. Do listopadu bude fungovat v provizorním režimu jednoho pruhu pro každý směr. (25. července 2025)
Na kraji Olomouce finišují přípravy na nedělní otevření poslední části západního obchvatu města. Do listopadu bude fungovat v provizorním režimu jednoho pruhu pro každý směr. (25. července 2025)
Na kraji Olomouce finišují přípravy na nedělní otevření poslední části západního obchvatu města. Do listopadu bude fungovat v provizorním režimu jednoho pruhu pro každý směr. (25. července 2025)
Na kraji Olomouce finišují přípravy na nedělní otevření poslední části západního obchvatu města. Do listopadu bude fungovat v provizorním režimu jednoho pruhu pro každý směr. (25. července 2025)
9 fotografií

Mezitím tisíce aut ve směru z krajského města denně sjíždějí z okružní křižovatky prvním výjezdem, a buď jedou po krátkém úseku dosavadní dálnice, který už je od D35 odpojený, a na „starou cestu“ se napojují za Křelovem, nebo využijí odbočku hned za Olomoucí u restaurace Prachárna, najedou na silnici druhé třídy a obcí projedou. Na dálnici se vrátí buď u benzinky v místě zvaném Křepelka, nebo dál v litovelské části Unčovice.

Podle ŘSD se brzy situace změní. „Vnímáme zvýšené intenzity vozidel na silnicích nižších tříd v oblasti. Prosíme řidiče o dodržování pravidel silničního provozu a místním občanům děkujeme za trpělivost, situace se zklidní právě bezprostředně po kompletním zprovoznění novostavby dálnice D35 Křelov–Slavonín,“ přislíbil Mazal.

Falešného policistu ukradli

Ve špičkách se silnice paralelní s dálnicí mění v nekončící kolony aut. „Je to pro nás teď nesmírná zátěž, protože mezi třetí a čtvrtou hodinou tu skoro nepřejdete, pohyb přes silnici je vysoce nebezpečný. Zvažovali jsme i změnu přednosti v jízdě u sjezdu z bývalé dálnice, ale dospěli jsme k tomu, že by to pro nás bylo ještě horší, jelikož kolony by se tvořily směrem do obce,“ řekl starosta Křelova-Břuchotína David Šafář (STAN).

„Názor ŘSD nesdílím, myslím, že pro naši obec to bude zátěž i nadále, ale oni mají svoje stanovisko. Navíc napojení bývalé dálnice na starou silnici na Litovel, které se nyní staví, má být až někdy v květnu. Snažili jsme se pomoct i v Břuchotíně, kolem nějž se projíždí sedmdesátkou. Dali jsme tam maketu policisty i orientační měřič rychlosti. Vznikla také občanská petice. Lidé si stěžují, že není možný výjezd z Břuchotína. Situace je pro nás momentálně velice nepříznivá, ale nevzdáváme se,“ dodal Šafář s tím, že falešného policistu někdo po týdnu ukradl a sloupek s měřičem naboural v půlce října náklaďák.

Signatáři petice chtěli v Břuchotíně snížení rychlosti na 50 kilometrů v hodině a umístění značek začátek a konec obce.

„V katastrálním území prochází silnice druhé třídy mezi obytnými domy a křižuje ulici Marty Rožánkové. V blízkosti křižovatky jsou taktéž dvě autobusové zastávky, jež často využívají senioři a děti, kteří patří v silničním provozu k nejohroženějším. Křižovatce z obou stran předchází táhlé pravotočivé zatáčky. Přestože nejsou na první pohled nebezpečné, jsou velmi zrádné,“ argumentovala petice. Úspěch ale zatím neměla.

Přejít silnici? Ve špičce nemožné, říká starosta

Podobné je to i v Příkazech. „Ve špičkách silnici skoro nepřejdete, přitom tu chodí lidé na vlak, na autobus. V minulosti jsme při stavbě nového chodníku podél silnice žádali o možnost zřídit přechod pro chodce. Tenkrát ještě ani nebyla doprava tak hustá jako dnes a nebylo nám to dovoleno. Budeme se snažit projekt oživit, protože se obávám, že ani s novou mimoúrovňovou křižovatkou se lidem nebude chtít zajíždět si od Olomouce na dálnici,“ předpovídá starosta Příkaz Josef Škrabal (nez.).

Obec také chce, aby ŘSD postavilo protihlukové stěny, protože dálnice prochází kolem vesnice na náspu a hluk se šíří do zástavby.

„Protihlukové stěny by se měly budovat podél celé trasy původní dálnice D35 mezi Olomoucí a Mohelnicí, je to připraveno, ale zatím daleko. Součástí rekonstrukce je také nové oplocení, nouzové zálivy a ekodukt na úrovni Litovelského Pomoraví u Mladče. Kompletní dokončení stěn a zálivů vidím v horizontu tří až pěti let,“ odhadl v létě ředitel krajské správy Ředitelství silnic a dálnic Martin Smolka.

25. července 2025
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Státní vyznamenání: Pavel ocenil Svěráka, Drábovou, odbojáře či školáka zachránce

Potřetí ve své funkci udělil prezident Petr Pavel vybraným osobnostem státní vyznamenání. Řád bílého lva předal například herci Zdeňku Svěrákovi, tenistce Martině Navrátilové a in memoriam také šéfce...

Výjimečný případ. Mladík usmrtil nožem otčíma, který brutálně terorizoval rodinu

V Hranicích na Přerovsku byl zavražděn čtyřiačtyřicetiletý muž. Po hádce na rodinné oslavě ho podle policie nožem bodl nevlastní syn. Muž byl často opilý a týral rodinu. Olomoučtí krajští...

„Řekli nám, že Pavlík nebude.“ Zatajování střevních potíží chlapce málem stálo život

Premium

Pavel je patnáctiletý kluk, který miluje airsoftové zbraně a kočky, jezdí na snowboardu a stejně jako jeho vrstevníci rád tráví čas u počítače. Jenže nyní už skoro rok leží v nemocnici. Na jednotce...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Opuštěné kolo s košíkem hub na Jesenicku vyburcovalo k velkému pátrání

Majitele elektrokola opuštěného v lese poblíž Bělé pod Pradědem na Jesenicku, po kterém vyhlásili policisté pátrání ve čtvrtek večer, našli jejich kolegové v Polsku. Kolo se na místě nacházelo...

Napojení Olomouce na západní obchvat se blíží, obce okolo D35 vyhlížejí úlevu

Den, kdy se otevře nové napojení západního obchvatu Olomouce a města, je na dohled. Ulevit by mělo obcím ležícím podél dálnice D35, přes které si nyní řidiči zkracují cestu. Tomu, že se situace...

5. listopadu 2025  8:53

Zpěvačka Machálková podpoří olomoucký hospic. Vystoupí na benefičním koncertu

Moravská filharmonie Olomouc ve spolupráci se zpěvačkou Leonou Machálkovou připravuje mimořádný benefiční koncert, který se uskuteční v sobotu 15. listopadu 2025 od 19 hodin v sále Reduty v Olomouci....

5. listopadu 2025  5:58

Jeho hlas bude chybět celé společnosti. Jak kardinál Duka provázal život s Olomoucí

Na zesnulého kardinála Dominika Duku, jenž zemřel v úterý, vzpomínají osobnosti po celé republice. Výjimkou není ani Olomoucký kraj. Zejména k Olomouci měl kardinál silný vztah. Na zdejší Univerzitě...

4. listopadu 2025  14:47

Policie obvinila trojici mužů z krádeže kabelů na železnici. Nejstarší míří do vazby

Přerovští policisté obvinili ze dvou trestných činů trojici mužů ve věku 22, 41 a 50 let. Za krádež železničních kabelů jim hrozí až šest let ve vězení. U nejstaršího muže podali kriminalisté návrh...

4. listopadu 2025  12:37,  aktualizováno  13:09

Místo tanků ochrana motýlů. Z části Vojenského újezdu Libavá je přírodní rezervace

V lesnaté oblasti poblíž Lipníku nad Bečvou v těchto dnech vznikla Národní přírodní rezervace Obírka-Peklo. Prostor byl již dříve vyčleněn z Vojenského újezdu Libavá. Nová rezervace ležící v katastru...

4. listopadu 2025  9:59

Je to jak pěst na oko, zlobí se lidé kvůli nedodělkům okolo nového kulturáku

Kulturní dům v Zábřehu na Šumpersku radnice po rozsáhlé rekonstrukci otevřela koncem září. Interiér je nádherný, vyzdvihují místní. Mnozí ale také kritizují, že venku zůstalo mnoho nedodělků. Zábřeh...

4. listopadu 2025  6:27

U týmu nevydržel ani rok. Weber skončil v trápícím se Prostějově, střídá ho Balcárek

Když letos v lednu přebíral koučování druholigového Prostějova, jistě doufal, že se na Hané usadí déle. Fotbalový trenér Jozef Weber ale v pondělí v klubu po vzájemné dohodě s vedením skončil....

3. listopadu 2025  18:54

Trojice přeřezala kabely a ohrozila projíždějící vlak, provoz na trati je obnovený

Železniční provoz na koridoru kolem Lipníku nad Bečvou na Přerovsku, který v neděli večer vyřadili z provozu zloději kabelů, se podařilo plně obnovit v pondělí ve 14 hodin. Sdělil to mluvčí Správy...

3. listopadu 2025  9:59,  aktualizováno  14:38

Obce regionu musí doplácet na platy kuchařek i uklízeček. Přijdou o miliony

Platy kuchařek, školníků a uklízeček, ale i učebnice a pomůcky pro žáky nově místo škol zaplatí obce a kraje. Změna ve financování nepedagogických pracovníků začne platit od ledna příštího roku a má...

3. listopadu 2025  14:21

Olomoucký bek Černý: Co je u obránce víc, než že se na něj můžete spolehnout

V extrémně turbulentní tabulce hokejové extraligy Olomouc kvůli minimálním bodovým rozdílům fluktuuje mezi nejlepší trojkou a desátým místem. Po nedělním jednadvacátém jsou Kohouti osmí, v Ostravě...

3. listopadu 2025  8:40

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Prostějov obnovuje zničené záhony, stromy zasadí i městští strážníci

Rozsáhlý program výsadby a údržby zelených ploch připravilo vedení Prostějova. Celkové náklady přesáhnou 2,5 milionu korun, potřebné peníze radnice vezme z Fondu zeleně. Na území města se tak objeví...

3. listopadu 2025  5:16

Krádež kabelů zastavila u Lipníka nad Bečvou provoz na železničním koridoru

Kvůli nedělní krádeži kabelů na koridoru v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku budou i v pondělí přetrvávat komplikace v železniční dopravě. Provoz byl kvůli incidentu mezi Lipníkem nad Bečvou a...

2. listopadu 2025  19:18,  aktualizováno  22:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.