Začátek školního roku zkomplikuje řidičům v Olomouci uzavírka frekventované Erenburgovy ulice, která spojuje čtvrt Hejčín – včetně hejčínské gymnázia – s olomouckým průtahem a dálnicí na Prahu. Komplikací je i uzavření blízké ulice Litovelská, která se měla v září otevřít, jenže opravy nabraly zpoždění.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

Se složitou dopravní situací se budou muset Olomoučané vypořádat od úterý 2. září. Se začátkem školního roku se sice otevře třída Kosmonautů, která procházela během prázdnin rozsáhlou rekonstrukcí. Ve stejnou chvíli se ale město pustí do oprav Erenburgovy ulice.

„Tato stavba a s ní související uzavírky se bohužel po dobu dvou týdnů překryjí s rekonstrukcí přejezdu v Litovelské ulici, protože Správa železnic nestihne stavbu dokončit v plánovaném termínu. Radnice proto žádá řidiče o trpělivost a shovívavost,“ uvedla mluvčí olomouckého magistrátu Lenka Jedličková.

Neprojede ani městská hromadná doprava

Stavební práce v Erenburgově potrvají devět týdnů. Hotovo by mělo být začátkem listopadu. „Předmětem projektu je oprava komunikace v části Erenburgovy ulice, a to od přechodu pro chodce u autobusových zastávek Erenburgova až po ulici Vitáskovou bez křižovatky,“ přiblížila vedoucí odboru dopravy Zdeňka Gajdošová.

Opravy vyjdou na 8,5 milionu korun a budou probíhat za úplné uzavírky. Neprojede tedy ani městská hromadná doprava. To může způsobit dopravní komplikace především z toho důvodu, že se původně plánované otevření železničního přejezdu v Litovelské ulici posune ze začátku září až na jeho polovinu.

V Olomouci vylepšují křižovatky, motoristy čekají omezení a objížďky

„Správa železnic požádala o prodloužení uzavírky z důvodu komplikací během stavby. Nezbylo nám, než jim vyhovět, zároveň nemůžeme posunout začátek stavby v Erenburgově ulici, protože by se práce kvůli navrženým technologiím a s ohledem na klimatické podmínky nestihly v nasmlouvaném termínu,“ vysvětlila Gajdošová.

Olomoucký magistrát pro zajištění plynulejšího provozu nechal odbor dopravy upravit signální plány na světelné křižovatce třída Míru – Pražská, která bude v těchto dnech mimořádně dopravně zatížena. Tramvajové zastávky v uzavřené oblasti budou s výjimkou Nádraží město do poloviny září obsluhovat náhradní autobusy.

Třída Kosmonautů je hotová

Řidičům se naopak uleví při průjezdu třídou Kosmonautů, která procházela rekonstrukcí od poloviny července. Zásah do přibližně 400 metrů dlouhého úseku od mostu přes řeku Moravu směrem k hlavnímu nádraží až po křižovatku s ulicí Vejdovského si vyžádal stav vozovky.

Konec kolon u Olomouce. Po 18 letech začne sloužit celý západní obchvat

„Jednalo se zejména o opravu narušeného krytu vozovky a dále řešení lokálních problémových míst, konkrétně úseky komunikace s nefunkčním odvodněním a zrušení sjezdu na parkoviště. Včasným zásahem jsme se snažili předejít dalšímu poškození vozovky a tím i nákladnější a dlouhodobější rekonstrukci v budoucnu,“ vysvětlila Gajdošová.

Součástí projektu bylo rovněž zajištění dopravního napojení nové pobočky úřadu práce, oprava veřejného osvětlení, semaforů a chodníků. Celkové náklady na opravu činily 13,6 milionu korun.

Byznys s odpadem nám ničí zdraví i studny, bojí se lidé z okolí úpravny

Dusí nás zplodiny i kamiony, bouří se lidé v okolí průmyslového areálu Suchonice ležícího asi patnáct kilometrů od Olomouce. Popisují hluk a prach z drtiček, špinavé a rozbité silnice a nyní i...

28. srpna 2025  9:51

Pítka i mlýnky. Mezi paneláky ve městech Olomouckého kraje poteče voda

Při výstavbě sídlišť před desítkami let se voda neřešila, stejně jako hospodaření s ní. Teď je to naopak, při revitalizaci obytných ploch v Přerově, Zábřehu a Jeseníku se ocitá na jednom z prvních...

28. srpna 2025  5:37

