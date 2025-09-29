Desítky hrobů v Olomouci poškodil několikrát trestaný muž, patrně hledal cennosti

Rostislav Hányš
  11:16aktualizováno  11:22
Kriminalistům se podařilo vypátrat a zadržet vandala, který zneuctil místo posledního odpočinku. Během noci na čtvrtek 11. září poničil na padesát hrobů v areálu Ústředního hřbitova v Olomouci. Policisté zjistili, že čin má na svědomí pětatřicetiletý recidivista.
Poškozený hrob na hřbitově v Olomouci Neředíně

Poškozený hrob na hřbitově v Olomouci Neředíně | foto: Policie ČR

Poškozený hrob na hřbitově v Olomouci Neředíně
Poškozený hrob na hřbitově v Olomouci Neředíně
Poškozený hrob na hřbitově v Olomouci Neředíně
Poškozený hrob na hřbitově v Olomouci Neředíně
6 fotografií

„Kriminalisté muže v sobotu 27. září obvinili z přečinů hanobení lidských ostatků, výtržnictví a poškození cizí věci. Obviněný se k činu doznal, ale nedokázal vysvětlit přesný důvod svého jednání,“ sdělila olomoucká policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

Pachatel byl podle ní v minulosti opakovaně soudně trestán pro různorodou trestnou činnost. Její charakter však policie nespecifikovala.

Škoda na hřbitově v olomoucké části Neředín byla původně předběžně odhadnuta na 400 tisíc korun, znaleckým posudkem se snížila na 61 tisíc.

„V případě prokázání viny a odsouzení mu podle trestního zákoníku hrozí v krajním případě až tři roky za mřížemi. Trestní stíhání probíhá na svobodě,“ doplnila mluvčí.

Pachatel v noci na čtvrtek 11. září 2025 pachatel poškodil náhrobky a urny na Ústředním hřbitově Neředín v Olomouci. Celkem poškodil na pět desítek hrobů.

Na hřbitov vnikl přes plot v ulici Aloise Rašína a přitom oplocení poškodil. Poté rozbíjel pomníky, kamenné desky a urny. Motivem pachatele podle policie nemuselo být samotné poškození hrobů, ale hledání cenností v urnách a v hrobech.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Graubner se tvrdě opřel do Stačilo!. Ať se zastává chudých, reaguje Maláčová

Pražský arcibiskup Jan Graubner se ostře vymezil proti hnutí Stačilo!. Čechy vyzval, aby se při volbách rozhodovali odpovědně. Podle jeho vyjádření pro Aktuálně.cz není možné přehlížet, že toto...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

Dálnice D46 byla zavřená kvůli skoku ženy z mostu, provoz stál tři hodiny

Na dálnici D46 u Olomouce-Slavonína byl v sobotu ve směru na Olomouc kvůli skoku ženy z mostu zhruba na tři hodiny zastaven provoz. Před místem nehody se vytvořily kolony vozidel, provoz byl obnoven...

Agresivní výrostci šíří na hřišti strach. Děti hlídají rodiče, strážníci i kamery

Premium

Na hřišti na panelákovém sídlišti mezi ulicemi Fibichova a Sládkova v Šumperku na Olomoucku bývá v těchto dnech víc rodičů, než bylo dříve obvyklé. Menší děti, které už si jinak hrají samy bez...

Desítky hrobů v Olomouci poškodil několikrát trestaný muž, patrně hledal cennosti

Kriminalistům se podařilo vypátrat a zadržet vandala, který zneuctil místo posledního odpočinku. Během noci na čtvrtek 11. září poničil na padesát hrobů v areálu Ústředního hřbitova v Olomouci....

29. září 2025  11:16,  aktualizováno  11:22

Nenápadný pracant Čacho se Olomouci vyplácí. Dovedu ještě víc, říká

Nenápadný ale důležitý. Nová akvizice olomouckých hokejistů Viliam Čacho zatím nepatří k nejvytěžovanějším hráčům svého týmu, ale kohoutům se vyplácí dost možná nejvíc ze všech letních příchodů.

29. září 2025  10:26

Tijani? Mrhá potenciálem. Janotka i o krizi, která není, a zraněných hráčích

Že by se fotbalistům Olomouce povedlo odčinit úterní blamáž, kdy coby obhájci vypadli z Českého poháru na úkor týmu ze čtvrté ligy? To ani zdaleka.

29. září 2025  9:56

Do školy autem, pohyb minimální. Olomoucké děti prosedí půlku dne, ukázal průzkum

Průměrný olomoucký osmák nedosáhne ani na hodinu intenzivního pohybu denně, naopak celých 11 hodin prosedí. Alarmující zjištění přinesl nejnovější výzkum odborníků z Univerzity Palackého v Olomouci....

29. září 2025  4:54

Olomoucká nemocnice nabízí nový test, potravinové intolerance odhalí z dechu

Olomoucká fakultní nemocnice nedávno zahrnula do prováděných vyšetření nový test. Ten umožňuje odhalit potravinové intolerance, tedy nesnášenlivost například mléčného nebo ovocného cukru či umělých...

28. září 2025  5:57

Bohemians - Olomouc 2:2, Júsuf ukončil dvouměsíční půst, dvakrát se trefil Vašulín

Olomoučtí fotbalisté po ostudném vystoupení v domácím poháru, kdy nestačili na tým až ze čtvrté nejvyšší soutěže, remizovali na půdě Bohemians 2:2. Za hosty se dvakrát trefil Daniel Vašulín, o půli...

27. září 2025  14:40

Dálnice D46 byla zavřená kvůli skoku ženy z mostu, provoz stál tři hodiny

Na dálnici D46 u Olomouce-Slavonína byl v sobotu ve směru na Olomouc kvůli skoku ženy z mostu zhruba na tři hodiny zastaven provoz. Před místem nehody se vytvořily kolony vozidel, provoz byl obnoven...

27. září 2025  12:14,  aktualizováno  13:58

Katedrála svatého Václava v novém světle. Modernizace osvětlení ušetří energii

Jedna z největších dominant Olomouce katedrála svatého Václava a její věže dostaly novou noční vizáž. Technické služby města Olomouce totiž provedly kompletní modernizaci osvětlovací soustavy....

27. září 2025  6:30

Nováček zaskočil držitele bronzu. Chatman dotáhl basketbalisty Hradce k vítězství

Sezona ligy basketbalistů začala vítězstvím nováčka Hradce Králové 70:65 na hřišti obhájce bronzu Olomoucka. Východočechy táhl Kameron Chatman, jenž měl původně hrát za Brno, ale vicemistr jeho...

26. září 2025  22:20

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

26. září 2025  17:20,  aktualizováno  21:33

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Při úklidu zahrady v Olomouci lidé našli 750 kg munice. Policisté část odpálili

U nálezu více než 750 kg munice poblíž střelnice v olomoucké části Černovír zasahovali od čtvrtečního večera policejní pyrotechnici. Oblast byla uzavřena až do pátečního rána. Pyrotechnici menší kusy...

26. září 2025  11:37,  aktualizováno  14:12

Neměl přilbu ani řidičák. Motorkář ujížděl policistům, doplatil na mokrou trávu

Bez přilby, registrační značky, řidičského průkazu a pod vlivem drog ujížděl na motorce policistům v Litomyšli osmnáctiletý mladík. Při jízdě neriskoval sám, ale ohrožoval i život čtrnáctiletého...

26. září 2025  13:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.