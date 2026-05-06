Don Giovanni jako vrchol operní sezony. Ikonický svůdník jinak, jeho kult svrhnou

Autor:
  14:35
Nezkrotný svůdník a manipulátor, kterému není nic svaté a který odmítá respektovat lidské i božské zákony. Mozartův Don Giovanni bude vrcholem letošní operní sezony Moravského divadla Olomouc. „Opera oper“ bude mít premiéru v pátek 7. května a slibuje efektní podívanou, scénografii, a především objevnou dramaturgicko-režijní koncepci, která plně respektuje libreto Lorenza Da Ponteho a Mozartovu geniální hudbu.

„Příběh Dona Juana byl zpracován již mnohokrát. V případě olomoucké inscenace jsme se rozhodli notoricky známý kult sevillského svůdce strhnout a vynést do popředí charaktery zbylých postav, které nabízejí o mnohem komplexnější výklad, než se může zprvu zdát,“ prozradil režisér nejnovější olomoucké inscenace Vladimír John.

Děj opery se odehrává během jediné noci. „Noci, která není jen rámcem příběhu, ale především stavem mysli. Od soumraku po svítání sledujeme svět, ve kterém se postupně ztrácejí jistoty a kde každý čin vrhá svůj stín,“ přiblížil pojetí opery dramaturg Daniel Jäger.

„Noc zde umožňuje vše: touhu, lásku, přetvářku, násilí i hřích. A svítání nakonec přináší očistu – ne však vykoupení. Zlo nezmizí, jen se stáhne zpět do stínu,“ dodává s tím, že bezbřehá touha Dona Giovanniho po svobodě a požitku se nakonec střetává s Vyšší mocí, před níž není úniku.

Mozartův a Da Ponteho Don Giovanni vytváří mimořádný prostor pro pěvecké i herecké ztvárnění všech dramatických postav. Olomoucké obsazení propojuje nastupující generaci talentovaných pěvců s umělci, kteří náleží ke špičce české operní scény.

Ihor Maryshkin ztvární hlavní postavu ve hře Don Giovanni.
Momentka ze zkoušky na představení Don Giovanni.
Mozartův Don Giovanni bude vrcholem letošní operní sezony Moravského divadla Olomouc.
V roli mladého prostopášného šlechtice Dona Giovanniho se představí Daniel Kfelíř a Ihor Maryshkin, vznešenou dámu a jeho opuštěnou milenku Donnu Elvíru ztvární Radoslava Müller a Elen Prášilová Gazdíková.

Komtura ztvární Jiří Přibyl a Oto Nouzovský, jeho dceru Donu Annu si zahraje Helena Beránková a Barbora Perná. Venkovanku Zerlinu ztvární Anna Moriová, Kateřina Popová a Zuzana Badárová a jejího snoubence Masetta Martin Štolba a Denis Zjatik.

Scénu navrhl Petr Vítek, kostýmy Magdalena Černá, light design je dílem Martina Krupy. Vše je pojato tak, aby inscenace respektovala historickou předlohu díla, ale zároveň se nevyhýbá moderním prvkům. „Vše se odehrává v prostředí, které pracuje se španělskou tématikou. Příběh jsme zasadili do pomyslného chrámu, kde se každá z postav potýká s morálními hranicemi, aby dosáhla svého,“ dodává režisér John.

Na nové inscenaci Mozartovy opery se podílí orchestr a sbor Moravského divadla Olomouc. Hudba podle inscenátorů operu Dona Giovanniho nedokresluje, ale spoluvytváří její děj. Taktovky se ujal šéfdirigent Petr Šumník.

„Mozart podle mě předběhl dobu: vytvořil hudbu, která velmi sugestivně ilustruje momentální emoce – drama, slavnost, smutek i veselí,…. to, co obdivujeme na hudbě období romantismu, slyšíme už v Mozartově Donu Giovannim,“ řekl.

„Johnův Don Giovanni je příkladem moderní inscenace, která respektuje hudbu, libreto, je vstřícná k divákům, ale přináší nový pohled na juanovské téma. Vladimír klade na pěvce i značné činoherní nároky a tím dal na jevišti vzniknout plnokrevnému a divácky dráždivému dramatickému dílu,“ uvedl Jiří Přibyl, šéf souboru opery a operety.

„Věřím, že Don Giovanni bude naše diváky bavit. Osobně se na něj velmi těším, protože jde o kvalitní operu a jeden z pilířů našeho aktuálního programu. Chtěl bych celému inscenačnímu týmu a souboru opery a operety za jejich práci moc poděkovat,“ dodal David Gerneš, ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie.

Divadlo navíc jako novinku pro své příznivce připravilo slevovou akci, která fanouškům opery a vážné hudby zajistí desetiprocentní slevu na festival Dvořákova Olomouc. Každý lístek zakoupený na premiéru Don Giovanniho automaticky znamená levnější vstup na zmiňovaný festival.

„Přáli jsme si takto propojit svět opery a svět koncertní hudby, protože oba mluví stejným jazykem a oba nabízejí jedinečné zážitky, které se ideálně doplňují,“ dodala Vlasta Pechová, mluvčí Moravského divadla a Moravské filharmonie.

Premiéra nového olomouckého Dona Giovanniho se uskuteční 8. května, druhá premiéra následuje 9. května. Reprízy v této sezoně jsou naplánovány na 30. května a 3. června.

