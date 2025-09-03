Když srovnáte porody dříve a dnes, je to velký rozdíl?
Porodnice se od osmdesátých let velice humanizovaly, a když jsem v září 1989 začínal jako porodník ve Šternberku, už se rodilo se zataženými roletami, dítě mohlo jít do vaničky, čekalo se, až dotepe pupečník, na sále se šeptalo. Tehdy byly jen dvě takové porodnice v celé republice, dnes je obdobný přístup všude považovaný za standard a mnohem více. Přítomnost otce u porodu, včetně neakutního císařského řezu, je dnes samozřejmostí.
Pokud páry chtějí zážitky, pletou si porod se zážitkovou restaurací a měly by zajít ke Zdeňku Pohlreichovi. U nás v Olomouci třeba k Přemkovi Forejtovi.