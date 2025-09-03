Hoši drtí holky sexem okoukaným z porna, proto teď přibývá zánětů, říká gynekolog

Premium

Aleš Skřivánek | foto: koláž iDNESShutterstock

Lenka Muzikantová
  20:00
V prenatální péči je Česko na špici celosvětového žebříčku, perinatální úmrtnost se pohybuje kolem 3 promile. I proto není gynekolog a šéf olomouckého G-Centra Aleš Skřivánek příznivcem alternativních domácích porodů, neboť u těch se podíl dětí mrtvě narozených a zemřelých brzy po porodu pohybuje o řád výše, kolem 7 procent. V rozhovoru pro iDNES.cz popisuje i souvislost sledování porna se záněty močových cest u žen.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit
Lékaři Česka

Když srovnáte porody dříve a dnes, je to velký rozdíl?
Porodnice se od osmdesátých let velice humanizovaly, a když jsem v září 1989 začínal jako porodník ve Šternberku, už se rodilo se zataženými roletami, dítě mohlo jít do vaničky, čekalo se, až dotepe pupečník, na sále se šeptalo. Tehdy byly jen dvě takové porodnice v celé republice, dnes je obdobný přístup všude považovaný za standard a mnohem více. Přítomnost otce u porodu, včetně neakutního císařského řezu, je dnes samozřejmostí.

Pokud páry chtějí zážitky, pletou si porod se zážitkovou restaurací a měly by zajít ke Zdeňku Pohlreichovi. U nás v Olomouci třeba k Přemkovi Forejtovi.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Lékaři Česka

Nezvedne palec, nepostaví se na špičky. Příznaky začínajícího ochrnutí, říká lékař

Degenerativní onemocnění páteře – tedy změny způsobené opotřebením páteřních...

Degenerativní onemocnění páteře – tedy změny způsobené opotřebením páteřních struktur, nejčastěji...

Pokud vám je špatně už po jednom pivu, riziko závislosti bude nižší, říká genetička

Dominika Kopalová

Geny ovlivňují to, jak vypadáme, jaké jsou naše charakterové rysy. Lze z nich vyčíst i predispozice...

Nohy jako konve. Proč otékají a kdy to signalizuje nemoc srdce, líčí primářka

Jana Janečková

Otoky nohou v létě trápí čím dál víc lidí. Horko, dlouhé cestování, dehydratace nebo genetika mohou...

Profesor Kolář o tajemství bolesti: Tělo ji dokáže předvídat a chránit před ní

Pavel Kolář

Jeho kniha Labyrint bolesti a jak se v něm neztratit se okamžitě stala bestsellerem. Nejuznávanější...

Strašák seniorů zlomený krček: až třetina do roka zemře. Ortoped o vlivu viróz i genů

Pro starší lidi to může být jedna z nejnebezpečnějších zdravotních komplikací....

Pro starší lidi může být zlomenina krčku jedna z nejnebezpečnějších zdravotních komplikací. Se...

Nádory dětí jsou často smrtelnější než ty, které postihují dospělé, říká onkolog

Jan Starý

Svůj život zasvětil dětské medicíně a hematoonkologii, která během pětačtyřiceti let prošla...

Jak se připravit na příští epidemii? Klíčová opatření podle vakcinologa Berana

Jiří Beran

Jaká bude příští epidemie? Co bychom měli dělat jinak než za covidu? Na jakém principu funguje...

Nejčtenější

Spartu prověří dva týmy z Polska i z Ostrovů, Sigma do Florencie či na Gibraltar

Sparťanští fotbalisté se v základní fázi Konferenční ligy utkají doma se Shamrockem Rovers, Aberdeenem a Čenstochovou, venku je čeká Legia Varšava, Rijeka a Universitatea Craiova. Sigma Olomouc...

Unikát na Hané. Díky modernizaci železnice našli obdobu Věstonické venuše

Při přípravách na modernizaci železnice vydává země na Hané nevídané poklady. Unikátem je zachovalá plastika ženy, kterou lze přirovnat ke slavné Věstonické venuši a která se našla u Měrovic na...

Záhadu slavného sloupu prozkoumají experti. Zjišťují, proč je dutý

Nejmodernější technologie má odpovědět na otázku, k čemu sloužil tajuplný prostor uvnitř sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci. Barokní perlu budou v příštích týdnech zkoumat archeologičtí experti....

Šternberská porodnice je nejmodernější v zemi, nabízí i rodinné pokoje

Porodnice Nemocnice AGEL Šternberk, pod kterou spadají porodní sály, šestinedělí a novorozenecké oddělení, prošla proměnou za více než 30 milionů korun. Nyní patří mezi nejmodernější pracoviště v...

Olomouc - Baník 1:0, domácí slaví díky Vašulínovi, hosté se dál trápí

Fotbalisté Sigmy Olomouc slaví domácí výhru v 7. kole nejvyšší domácí ligy nad Baníkem Ostrava. Vítězný gól zařídil už ve 13. minutě Daniel Vašulín. Šance hostů na srovnání bezpečně likvidoval domácí...

Hoši drtí holky sexem okoukaným z porna, proto teď přibývá zánětů, říká gynekolog

Premium

V prenatální péči je Česko na špici celosvětového žebříčku, perinatální úmrtnost se pohybuje kolem 3 promile. I proto není gynekolog a šéf olomouckého G-Centra Aleš Skřivánek příznivcem...

3. září 2025

Nácvik pohybu i zátěže. Hasiči trénují na moderním polygonu za osm milionů

Nový moderní výcvikový polygon, který i s vybavením přišel na osm a půl milionu korun, slavnostně spustili do ostrého provozu hasiči v Hamrech na Prostějovsku. Multifunkční zařízení umožní...

3. září 2025  16:43

Požár luxusní vily byl pojistný podvod. A důmyslně naplánovaný, míní obžaloba

Za požár luxusní vily v Moravičanech na Šumpersku z roku 2023 se škodou 20 milionů korun, který byl podle kriminalistů pojistným podvodem, státní zástupce obžaloval majitele domu a jeho manželku....

3. září 2025  15:58

Přejíždění motorkářů do protisměru má na Červenohorském sedle omezit nové značení

Na frekventované silnici I/44 nedaleko Červenohorského sedla na pomezí Jesenicka a Šumperska odborníci nově testují vodorovné dopravní značení určené motocyklistům. Elipsy namalované podél středové...

3. září 2025  13:12

Zpět pod stát. První dvě nemocnice přešly ze soukromých rukou pod veřejnou správu

Nemocnice v Bruntále a Rýmařově jsou ze soukromých rukou zpět pod veřejnou správou. Od 1. září je jejich provozovatelem Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace kraje. Příprava...

3. září 2025  12:11

Unikát na Hané. Díky modernizaci železnice našli obdobu Věstonické venuše

Při přípravách na modernizaci železnice vydává země na Hané nevídané poklady. Unikátem je zachovalá plastika ženy, kterou lze přirovnat ke slavné Věstonické venuši a která se našla u Měrovic na...

3. září 2025  4:57

Návrat vlaků. Zbývající povodněmi poničené tratě na Jesenicku zprovozní v prosinci

V závěru letošního roku se vlaky vrátí na poslední dva úseky železničních tratí na Jesenicku, které loni v polovině září poškodily ničivé povodně. Od té doby tam náhradní dopravu cestujících...

2. září 2025  17:54

Při požáru rodinného domu hrozilo vznícení hořlavin i tlakových lahví

Krušnou noc zažili z pondělí na úterý obyvatelé rodinného domu se stodolou v Řimicích na Litovelsku. Okolo půl desáté začal jejich dům hořet, plameny se rozšířily v přízemí i v patře budovy. Na místě...

2. září 2025  16:09

Napadení Babiše je akt současné vlády, prohlásil Metnar na mítinku v Hranicích

Členové hnutí ANO dnes absolvovali první mítink po pondělním napadení svého lídra Andreje Babiše na Frýdecko-Místecku. Sám předseda se dopoledního setkání v Hranicích na Přerovsku nezúčastnil - po...

2. září 2025  12:27

Šternberská porodnice je nejmodernější v zemi, nabízí i rodinné pokoje

Porodnice Nemocnice AGEL Šternberk, pod kterou spadají porodní sály, šestinedělí a novorozenecké oddělení, prošla proměnou za více než 30 milionů korun. Nyní patří mezi nejmodernější pracoviště v...

2. září 2025  5:47

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Při nočních směnách ukradli světlomety za dva miliony. V podniku to nebyl první případ

Škodu ve výši téměř dvou milionů korun způsobili podle policie dva zaměstnanci svému podniku v Mohelnici na Šumpersku, který patří k předním tuzemským výrobcům světlometů pro auta. Ze skladů po...

1. září 2025  14:59

ŘSD finišuje s přípravou stavby D55 na Přerovsku, vybralo i archeology

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chce příští rok začít se stavbou další části dálnice D55. Pro šest kilometrů dlouhý úsek mezi Kokory a Přerovem má již vykoupeno 95 procent pozemků a běží první...

1. září 2025  13:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.