náhledy
Tradiční slavnost přilákala přibližně tisíc lidí, a to jak „civilně“ oblečené přihlížející, tak krojované pěší i jezdce na ozdobených koních, muzikanty nebo folklorní soubory včetně zahraničních hostů z Polska.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Připomněla lidový zvyk, který se na Hané udržoval po staletí, pak byl ale na čas zapomenut, aby byl ve druhé polovině minulého století znovu vzkříšen.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Poté, co rodiče dají svolení, usedá oblečený chlapec, tedy král, v dívčím kroji na bílého koně.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Převlek má zajistit, aby jej nikdo nepoznal, a do úst si dává růži, aby se neprozradil ani hlasem.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
„Jede králka, jede král, nemá koní ani krav, panímámo, panímámo, déte kósek másla,“ zpívali vyvolávači, kteří jeli v čele průvodu. Za nimi se pak řadil král a jeho pobočníci.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Během průvodu navštívili vyvolávači další usedlosti, kde dostali najíst či napít. Poté se celý průvod vrátil zpět k místnímu kulturnímu domu, kde navazovala další část slavnosti.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Celému zvyku položila na Moravě, zejména pak na Hané, základ pověst o králi Ječmínkovi.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Jinde ovšem odkazuje na historickou událost z roku 1469, kdy král Matyáš po porážce Jiřím Poděbradským u Uherského Hradiště prchal přestrojen v dívčích šatech do Uherského Brodu a dále do Uher.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA