OBRAZEM: Jede král v dívčím kroji, v ústech má růži. Haná ožila obnovenou tradicí

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Vyměnili Austrálii za Šternberk. Podívejte se na dům, který si postavili
Po pětadvaceti letech života v Austrálii se Mirek s manželkou rozhodli vrátit do rodného Šternberka. Návrat po tak dlouhé době nebyl jen změnou kontinentu, ale také příležitostí vytvořit dům, který...
Rodina Martínka, na jehož léčbu se vybralo 150 milionů, vyhrála soud s pojišťovnou
Narodil se s vzácným genetickým syndromem AADC, který zastavil jeho vývoj na úrovni několikaměsíčního kojence. Nemohl se hýbat, trpěl bolestí i dalšími neduhy, byl odkázaný na péči rodičů. Po...
Vandalové v zámeckém parku kradli a načerno vysadili ryby, areál bude zavírat dřív
Anglický park o rozloze 21,5 hektaru patří k hlavním lákadlům zámku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku nejen pro místní, ale také pro turisty. Na večerní procházky, které jsou i v nynějších...
Napadení plavčíka, do vody v oblečení. Koupaliště trestá hříšníky zákazem vstupu
Koupání v šatech, hádky, a dokonce útok na plavčíka, který řeší i policie. Provozovatelům přerovského koupaliště došla trpělivost s návštěvníky, kteří tam tropí výtržnosti, přičemž podle vyjádření...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Zloděj slídil v bytě, když majitelé spali, probuzená žena ho pronásledovala na ulici
Velmi nepříjemný zážitek mají za sebou muž se ženou, kteří se v Olomouci stali v noci na úterý obětí zloděje. Ten dovnitř vlezl otevřeným oknem a pustil se do sbírání kořisti navzdory páru, který v...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Vzácná luka v Jeseníkách ohrožuje změna klimatu i lidé. Ochranu přiblíží nový film
Ochranu vysokohorských luk v Jeseníkách i hrozby, kterým tyto zranitelné biotopy čelí, přiblíží chystaný celovečerní dokumentární film režiséra Tomáše Vynikala Zachráníme horské louky Jeseníků?...
Štolami u Zlatých Hor zaduněly záhadné otřesy. Úřady marně řeší, co je způsobilo
Neobvyklým incidentem na Jesenicku se podle zjištění iDNES.cz už měsíc zabývají úřady i odborníci z oboru důlních činností, a dokonce také policie. Ve štolách u Zlatých Hor, kde těžba skončila v...
Areál hradu založeného Karlem IV. skrýval olověný ingot i projektily do zbraní
Fragment olověného ingotu, ale také projektil do palné zbraně ze stejného materiálu, hroty střel do kuší a další nálezy dokládající pravěké i středověké využívání lokality objevili archeologové při...
Hradu Bouzov za války vládla SS. Návštěva Himmlera je dodnes obestřena mýty
Byl to muž, kterého se báli i nejvýše postavení nacisté. A odpůrci režimu ho nenáviděli snad ještě víc než Hitlera. Syn bavorského učitele Heinrich Himmler to dotáhl až na říšského vůdce SS. Ovládal...
Začalo vojenské cvičení pro středoškoláky, Náměšť hlásí vyšší zájem než loni
V Náměšti nad Oslavou začal druhý ročník dobrovolného vojenského cvičení pro středoškoláky. Dorazilo jich 128, o 68 víc než loni. Potrvá do 31. července, řekl velitel náměšťského cvičení Filip...
Opilec se povaloval na ulici a obnažoval, pak nadýchal přes pět promile
Mezi alkoholové rekordmany Šumperska se o uplynulém prodlouženém víkendu zařadil muž, k němuž museli vyjíždět policisté v Mohelnici. Svým chováním ve stavu silné opilosti totiž pobuřoval na...
OBRAZEM: Jede král v dívčím kroji, v ústech má růži. Haná ožila obnovenou tradicí
Doloplazy na Olomoucku v neděli znovu ožily Jízdou králů. Tradiční slavnost přilákala přibližně tisíc lidí, a to jak „civilně“ oblečené přihlížející, tak krojované pěší i jezdce na ozdobených koních,...
Sledovat fotbal znamená vidět 57 reklam a 12 minut propagace sázení, ukázala studie
Diváci české nejvyšší fotbalové soutěže jsou během televizních přenosů vystaveni mimořádně intenzivní reklamě na hazardní hry. Vyplývá to z nové studie geografa Filipa Kovaříka z Přírodovědecké...
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Napadení plavčíka, do vody v oblečení. Koupaliště trestá hříšníky zákazem vstupu
Koupání v šatech, hádky, a dokonce útok na plavčíka, který řeší i policie. Provozovatelům přerovského koupaliště došla trpělivost s návštěvníky, kteří tam tropí výtržnosti, přičemž podle vyjádření...
Člověk se zřítil z paneláku v Přerově. Policie neprokázala cizí zavinění
Složky integrovaného záchranného systému zasahovaly v pátek u panelových domů v přerovské ulici Trávník. Z jednoho z domů se zřítil krátce před polednem člověk, který při pádu utrpěl smrtelná...