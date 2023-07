Dobrodinec kupoval žebrající rodině jídlo, žena v podmínce ho okradla

Rčení „pro dobrotu na žebrotu“ si prožil na vlastní kůži muž, který se rozhodl pomoci ženě se dvěma dětmi. Ta ho oslovila v úterý večer na olomouckém vlakovém nádraží s žádostí, zda by jim nezaplatil noc na hotelu, protože nemají kde přespat. Muž to odmítl, nicméně nabídl, že všem koupí jídlo. To ho ale nakonec málem stálo mnohem víc, než kolik zamýšlel utratit.