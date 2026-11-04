„Dny vojenské historie zavedou příchozí na zajímavá a často běžně nepřístupná místa spojená s vojenskou minulostí. Nahlédnete do tajů historických staveb, projdete si autentické lokality a dozvíte se mnoho zajímavostí o událostech, které formovaly podobu města i jeho okolí,“ lákají pořadatelé akce.
Návštěvníky čeká hned několik zajímavých lokalit.
Zpřístupněné lokality na Dny vojenské historie
Bunkr přáslavice
Protiatomový bunkr ze 70.let, který je plně vybaven dobovými technologiemi. Návštěvníci uvidí telekomunikační sály, záložní energetické zdroje, filtrační a dekontaminační komory, kuchyň, ložnice či kanceláře pro řízení bunkru a řadu dalších místností s technikou, která měla zajistit přežití osádky bunkru až po dobu 10 dní.
Program:
Jihoslovanské mauzoleum
Mauzoleum jugoslávských vojínů nebo také Jihoslovanské mauzoleum je stavba ve stylu monumentálního neoklasicismu z roku 1926 sloužící pro uložení ostatků jugoslávských vojáků. Mauzoleum se nachází v Bezručových sadech v historickém centru města Olomouce.
Program:
Institut Paměti národa
Olomoucký Institut Paměti národa sídlí v bývalém krytu v Bezručových sadech, který vznikl v polovině 50. let 20. století jako velitelství štábu civilní obrany. Návštěvníci budou mít možnost v těchto prostorách zhlédnout audiovizuální výstavu Odkryté příběhy 20.století a projít si celý prostor krytu – 561 m2, dvě patra, 39 místností a strojovnu.
Program:
Fort Křelov XVII
Pevnost vznikla v 19. století jako součást obranného systému Olomouce. Patří do první čtveřice pevnůstek (spolu s Forty XI., XIII., XV.), které od roku 1850 postupně vznikaly západně a jihozápadně od Pevnosti Olomouc.
Program:
Fort Radíkov
Fort Radíkov je součástí Císařsko-královské Olomoucké pevnosti. Je jediný svého druhu ve střední Evropě a zároveň posledním pevnostním objektem vybudovaným na našem území až do stavby opevnění před Druhou světovou válkou. Návštěvníky zaujme podzemními prostory či mohutným zemním valem.
Program:
Pevnost poznání
V areálu Korunní pevnůstky v Olomouci se nachází vzácná historická stavba s dřevěnou konstrukcí, která byla roku 1857 začleněna do fortové pevnosti. Původně sloužila ke skladování munice, dnes je součástí Pevnosti poznání – centra vědy a vzdělávání.
Program:
Fort Nová Ulice XIII
Fort XIII na Nové Ulici je jednou z nejvýznamnějších dochovaných památek vojenské historie Olomouce. Součást unikátního fortového věnce, který měl chránit město před nepřátelským útokem, začali stavět v roce 1851 na západním předpolí olomoucké pevnosti. Dokončen byl o tři roky později a během prusko-rakouské války v roce 1866 v něm sloužilo až 410 mužů.
Program:
Žižkova kasárna
Rozsáhlý areál v ulici Dobrovského vznikal v průběhu 19. století a dlouhá léta sloužil jako zázemí rakousko-uherské, později československé a české armády. V modernější historii v něm sídlilo mimo jiné Velitelství společných sil Armády ČR, které zde ukončilo činnost v roce 2013.
Program:
Korunní pevnůstka – Prachárna
Prachárna byla vybudována v roce 1758 jako první ze čtyř objektů Korunní pevnůstky a patřila ke čtyřem válečným prachárnám umístěným v bastionech uvnitř Olomoucké pevnosti. Byla postavena v ryze účelových vojenských formách a zřízena tak, aby splňovala maximálně možné bezpečnostní požadavky na uskladnění trhavin. Svému účelu sloužila velmi dobře, proto nebyla později výrazněji upravována. K lepší ostraze byla těsně u prachárny přistavěna ohradní zeď. Svému účelu měla prachárna sloužit především za válečných konfliktů.
Program: