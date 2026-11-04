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Dny vojenské historie otevřou nepřístupné památky. Chystají se prohlídky i workshop

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  12:48
Velín v bunkru v Přáslavicích na Olomoucku

Velín v bunkru v Přáslavicích na Olomoucku | foto: Flenexa

Obří dieselagregát na výrobu elektrické energie v bunkru v Přáslavicích na...
Vstup do bunkru v Přáslavicích na Olomoucku
Telekomunikační technologie v bunkru v Přáslavicích na Olomoucku
Čelní zeď bunkru v Přáslavicích na Olomoucku
17 fotografií
Běžně nedostupní vojenské památky, bunkry či pevnosti se již v pátek opět otevřou veřejnosti. Do Olomouce se totiž vrací oblíbené Dny vojenské historie, které letos potrvají od pátku 6. listopadu až do neděle. Města nabízí plno vojenských památek, které vznikaly od středověku až po moderní dobu. Kam všude se mohou návštěvníci dostat?

„Dny vojenské historie zavedou příchozí na zajímavá a často běžně nepřístupná místa spojená s vojenskou minulostí. Nahlédnete do tajů historických staveb, projdete si autentické lokality a dozvíte se mnoho zajímavostí o událostech, které formovaly podobu města i jeho okolí,“ lákají pořadatelé akce.

Návštěvníky čeká hned několik zajímavých lokalit.

Zpřístupněné lokality na Dny vojenské historie

Bunkr přáslavice

Obří dieselagregát na výrobu elektrické energie v bunkru v Přáslavicích na Olomoucku

Protiatomový bunkr ze 70.let, který je plně vybaven dobovými technologiemi. Návštěvníci uvidí telekomunikační sály, záložní energetické zdroje, filtrační a dekontaminační komory, kuchyň, ložnice či kanceláře pro řízení bunkru a řadu dalších místností s technikou, která měla zajistit přežití osádky bunkru až po dobu 10 dní.

Program:
sobota: 10:00-13:00 Autorský program Tajné světy Bunrku Přáslavice,
13:00-15:00 VIP prohlídka,
15:30-17:30 VIP prohlídka,
neděle: 10:00-13:00 Autorský program Za 9 dní do Lyonu,
14:00-16:00 VIP prohlídka

Jihoslovanské mauzoleum

Zrekonstruované Jihoslovanské mauzoleum v olomouckých Bezručových sadech z roku 1926.

Mauzoleum jugoslávských vojínů nebo také Jihoslovanské mauzoleum je stavba ve stylu monumentálního neoklasicismu z roku 1926 sloužící pro uložení ostatků jugoslávských vojáků. Mauzoleum se nachází v Bezručových sadech v historickém centru města Olomouce.

Program:
Otevřeno bude od soboty 7.11. do neděle 8.11. Vždy od 14 do 16 hodin. V objektu budou probíhat komentované prohlídky každou půlhodinu, první prohlídka začne ve 14:00, poslední bude v 15:30. Na prohlídku není třeba se předem hlásit a je zdarma.

Institut Paměti národa

Vstup do protiatomového krytu, který se nachází ve skále u olomouckého parku a vznikl přestavbou původního protileteckého krytu z druhé světové války.

Olomoucký Institut Paměti národa sídlí v bývalém krytu v Bezručových sadech, který vznikl v polovině 50. let 20. století jako velitelství štábu civilní obrany. Návštěvníci budou mít možnost v těchto prostorách zhlédnout audiovizuální výstavu Odkryté příběhy 20.století a projít si celý prostor krytu – 561 m2, dvě patra, 39 místností a strojovnu.

Program:
Otevřeno bude v sobotu i neděli vždy od 13 do 17 hodin.

Fort Křelov XVII

Pevnostní fort v Křelově, který je součástí systému olomouckého opevnění.

Pevnost vznikla v 19. století jako součást obranného systému Olomouce. Patří do první čtveřice pevnůstek (spolu s Forty XI., XIII., XV.), které od roku 1850 postupně vznikaly západně a jihozápadně od Pevnosti Olomouc.
Návštěvníci se mohou těšit na prohlídky pevnosti, mimo jiné muzea, kaponiéry či podzemních kasematových chodeb.

Program:
Otevřeno bude v sobotu i neděli, první prohlídka začne vždy v 10 a poslední v 15 hodin.

Fort Radíkov

Fort v Radíkově u Olomouce nabídl ukázky vojenské historie.

Fort Radíkov je součástí Císařsko-královské Olomoucké pevnosti. Je jediný svého druhu ve střední Evropě a zároveň posledním pevnostním objektem vybudovaným na našem území až do stavby opevnění před Druhou světovou válkou. Návštěvníky zaujme podzemními prostory či mohutným zemním valem.

Program:
Program na fortu bude v neděli ve 14 hodin. Obsahem je prohlídka s průvodcem a promítání dokumentu o Olomoucké pevnosti. Vstupné dobrovolné.

Pevnost poznání

Pevnost poznání v Olomouci.

V areálu Korunní pevnůstky v Olomouci se nachází vzácná historická stavba s dřevěnou konstrukcí, která byla roku 1857 začleněna do fortové pevnosti. Původně sloužila ke skladování munice, dnes je součástí Pevnosti poznání – centra vědy a vzdělávání.

Program:
V areálu se bude konat badatelský workshop. Je určen dětem i rodičům. Probíhá o víkendu v čase 11:00, 13:00, 15:00 a 17:00. Workshop je přístupný všem návštěvníkům v rámci běžného vstupného do pevnůstky, která je otevřená v sobotu a neděli od 10 do 18 hodin.

Fort Nová Ulice XIII

Fort Nová Ulice XIII

Fort XIII na Nové Ulici je jednou z nejvýznamnějších dochovaných památek vojenské historie Olomouce. Součást unikátního fortového věnce, který měl chránit město před nepřátelským útokem, začali stavět v roce 1851 na západním předpolí olomoucké pevnosti. Dokončen byl o tři roky později a během prusko-rakouské války v roce 1866 v něm sloužilo až 410 mužů.

Program:
Fort bude pro veřejnost otevřen od 10 do 16 hodin. Každou sudou hodinu, tedy v 10, 12, 14 a 16 hodin bude zahájena komentovaná prohlídka objektu včetně návštěvy muzea umístěného v prostorech fortu. Prohlídka je doplněna velkoplošnými trojrozměrnými modely olomouckých pevnostních objektů.

Žižkova kasárna

Pohled na Žižkova kasárna v Olomouci z věže Dómu svatého Václava.

Rozsáhlý areál v ulici Dobrovského vznikal v průběhu 19. století a dlouhá léta sloužil jako zázemí rakousko-uherské, později československé a české armády. V modernější historii v něm sídlilo mimo jiné Velitelství společných sil Armády ČR, které zde ukončilo činnost v roce 2013.

Program:
Prohlídky jsou možné v sobotu 7. 11. v 10:00 a ve 14:00. Registrace nutná nejpozději ve středu 4. 11. (do 23:59) na e-mail: 91skupina.AZ@mo.gov.cz. Nutné uvést jméno, příjmení, číslo občanského průkazu a preferovaný čas.

Korunní pevnůstka – Prachárna

Pevnůstka Prachárna u Olomouce

Prachárna byla vybudována v roce 1758 jako první ze čtyř objektů Korunní pevnůstky a patřila ke čtyřem válečným prachárnám umístěným v bastionech uvnitř Olomoucké pevnosti. Byla postavena v ryze účelových vojenských formách a zřízena tak, aby splňovala maximálně možné bezpečnostní požadavky na uskladnění trhavin. Svému účelu sloužila velmi dobře, proto nebyla později výrazněji upravována. K lepší ostraze byla těsně u prachárny přistavěna ohradní zeď. Svému účelu měla prachárna sloužit především za válečných konfliktů.

Program:
Otevřeno bude v pátek a v sobotu vždy od 13 do 17 hodin. Vstupné zdarma.

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