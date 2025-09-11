„Od vojáka na stojáka.“ Historik poodhalí, jak armáda kdysi řídila prostituci

Autor:
  13:20
Jak evropské armády a konkrétně olomoucká posádka nakládaly s řízenou prostitucí ve svých řadách, co skrývá olomoucký Správní archiv Armády ČR, nebo kde byl před staletími vězněn francouzský generál Lafayette? Tato i další tajemství a kuriozity spojené s Olomoucí a dalšími místy odhalují Dny evropského dědictví.
Pevnostní fort v Křelově, který je součástí systému olomouckého opevnění.

Pevnostní fort v Křelově, který je součástí systému olomouckého opevnění. | foto: www.forty.cz

Vnitřní prostory vojenského bunkru v Přáslavicích u Olomouce, který byl...
Vnitřní prostory vojenského bunkru v Přáslavicích u Olomouce, který byl...
Obří dieselagregát na výrobu elektrické energie v bunkru v Přáslavicích na...
Baterkový sál bunkru v Přáslavicích na Olomoucku
9 fotografií

Zatímco o strategiích a bojích největších evropských armád se mohou zájemci dočíst v mnoha podrobných zdrojích, více či méně utajovaná prostituce v řadách vojáků není úplně známým tématem.

Každá z evropských mocností k ní navíc přistupovala trošku jinak. Francouzská armáda například provozovala takzvaný Bordel militaires de campagnes, tedy vojenské polní nevěstince, které se nejprve rozšířily v koloniích na severu Afriky v Tunisku a Alžíru, zároveň také v Indočíně.

Do pevninské Francie se nevěstince tohoto typu dostaly až při první světové válce, armáda je aktivně podporovala a až do zákazu po konci druhé světové války byly hojně využívány.

Velitelství totiž argumentovalo, že řízená prostituce slouží jako součást bojové podpory a předcházení nemocem. Profesionální prostitutky v těchto zařízeních totiž pravidelně absolvovaly zdravotní prohlídky a celé zařízení striktně dbalo na bezpečnost.

Zachovat vandalské nápisy Sovětů? Na Libavé řeší, zda má kostel zůstat mementem

Návštěvy francouzských nevěstinců byly za válek dokonce tiše tolerovány i v britské armádě. Vedení sice apelovalo na prevenci a zdrženlivost, každodenní realita vojáků se ovšem často lišila.

Prostituce po Olomoucku

Podobná situace panovala i v Olomouci, která byla po zavedení branné povinnosti v polovině 19. století jedním z posádkových měst. „Začaly se v ní tak náhle kumulovat velké počty mladých mužů a velitelství muselo jejich potřeby regulovat,“ přibližuje vojenský historik Zdeněk Zeman.

Vnitřní prostory vojenského bunkru v Přáslavicích u Olomouce, který byl zpřístupněn veřejnosti.
Vnitřní prostory vojenského bunkru v Přáslavicích u Olomouce, který byl zpřístupněn veřejnosti. Na snímku úniková chodba.
Obří dieselagregát na výrobu elektrické energie v bunkru v Přáslavicích na Olomoucku
Baterkový sál bunkru v Přáslavicích na Olomoucku
9 fotografií

Na území bývalého Rakouska-Uherska tak po vzoru Francie začaly také vznikat řízené nevěstince, ženy vykonávající prostituci byly zapsané na policii a měly pravidelná lékařská potvrzení.

„Velitelé to museli řešit i z důvodu, že vedle regulované prostituce vznikala i ta nelegální, u které hrozil začátek epidemie venerických chorob. Z dochovaných zpráv víme, že se ženy v Olomouci chodily do kasáren Nový svět prodávat za komisárek, tedy fasovaný vojenský chléb, což dokládá míru dobového zoufalství,“ popisuje Zeman.

V Olomouci bude k vidění jeden z nejvzácnějších rukopisů Graduál loucký

Specifikum Olomouce se podle něj odráželo v dobovém úsloví ‚od vojáka na stojáka‘. „Kapacity veřejných kamenných domů totiž obrovskému množství vojáků nedostačovaly a prostitutky tedy své služby poskytovaly venku, zejména v prostoru, kde je pivovar za Vodními kasárnami. Tam jsou úzké lomené uličky a této prostituci se tam dařilo,“ vysvětluje.

Do tajů řízené prostituce i běžného fungování českých a evropských vojáků v 19. a 20. století se zájemci mohou ponořit díky Zemanově výkladu dnes v 17 hodin před olomouckým Domem Armády ČR.

Výročí sloupu Nejsvětější Trojice

Dny evropského dědictví Olomouc

  • Čtvrtek 17 hodin: Jak armáda řídila prostituci – přednáška před olomouckým Domem Armády ČR.
  • Pátek 19:30: Open air koncert Století české písničky, Horní náměstí 25. výročí zápisu sloupu Nejsvětější Trojice na seznam UNESCO
  • Sobota 10:00: restaurování sloupu, 11:00 a 14:00: tvorba digitálního modelu a dronové snímkování, 12:00 a 13:00: zápis sloupu na seznam světového dědictví, 14:00: komentovaná prohlídka Po stopách tvůrců Nejsvětější Trojice
  • Neděle 10:00: Komentovaná prohlídka Po stopách tvůrců Nejsvětější Trojice bunkr Přáslavice Sobota 10:00, 12:00 a 14:00: komentované prohlídky, nutná rezervace na rezervace.bunkrpraslavice.cz Fort Křelov XVII Sobota a neděle 10:00 až 17:00: prohlídky, průchod chodbami s lampami a výstava Kinematograf s promítáním ve fortovém kině.

Pestrou skladbu netradičních zajímavostí připravují organizátoři nejen v Olomouci, ale i širokém okolí.

Protiatomový bunkr v Přáslavicích, vybudovaný v době studené války, provede návštěvníky nejzajímavějšími částmi rozlehlého objektu, který s deseti tisíci metry čtverečními patří mezi největší v Evropě.

„Je to taková ochutnávka toho nejlepšího, co tu mohou lidé vidět tak, aby nasáli atmosféru bunkru. Ten byl důležitou součástí mezinárodní válečné telekomunikační sítě,“ sděluje spolumajitel bunkru Michal Netolický.

Nedávnou vojenskou historii přiblíží i nedaleký Fort Křelov. „Kromě klasické muzejní prohlídky máme připravenou i ukázku kasemat a historického kinematografu,“ zve Lukáš Měchura.

Tahákem kulturního programu je zítřejší open air koncert Moravské filharmonie a významných sólistů s názvem Století české písničky. Ten na olomouckém Horním náměstí přinese písně českých skladatelů a textařů jako Jiří Šlitr, Petr Hapka a Karel Kryl či nestárnoucí hity z muzikálů.

Záhadu slavného sloupu prozkoumají experti. Zjišťují, proč je dutý

Město také pomocí výkladů odborníků blíže představí mnoho svých architektonických perel. Kromě katedrál a kostelů se zájemci dostanou i do historických fakultních budov Univerzity Palackého, zákulisí Moravského divadla a filharmonie či do secesní vily Primavesi.

Výročí zápisu do UNESCO

Významným milníkem jsou zářijové dny pro dominantu Horního náměstí. Monumentální sloup Nejsvětější Trojice, na jehož restaurování intenzivně pracují v posledních měsících odborníci pod vedením zkušeného akademického sochaře Reného Tikala, slaví čtvrtstoletí od zápisu na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

„Fakt, že je náš sloup na prestižním seznamu, dělá z Olomouce magnet pro turisty. Město z této výhody těží už pětadvacet let a nepochybně ji využije i v dalších desetiletích. Toho si musíme vážit a náležitě to ocenit,“ vyzdvihuje olomoucký primátor Miroslav Žbánek (ANO).

Barokní plány olomouckého arcibiskupství jsou po sedmi letech v UNESCO

Město připravilo šňůru tematických přednášek, jež pokrývají historii barokního skvostu vznikajícího pod rukama olomouckých rodáků až do současnosti.

K oslavám evropského dědictví se připojí i zámek v Čechách pod Kosířem, kam opět zavítá Festival Ibérica. V zázemí šternberského zámku se zase v sobotu uskuteční prohlídky ztemnělých prostor.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hoši drtí holky sexem okoukaným z porna, proto teď přibývá zánětů, říká gynekolog

Premium

V prenatální péči je Česko na špici celosvětového žebříčku, perinatální úmrtnost se pohybuje kolem 3 promile. I proto není gynekolog a šéf olomouckého G-Centra Aleš Skřivánek příznivcem...

U Jelena s Pohlreichem vyházeli kontejner bordelu a našlápli dobrou hospodu

Zhruba mezi Olomoucí a Valašským Meziříčím leží Drahotuše, součást města Hranice, kde najdete podnik U Jelena. Když tam Zdeněk Pohlreich přijel loni na natáčení Ano, šéfe!, přivítal ho vcelku bizarní...

„Zbav se bordelu.“ Pohlreich jim otevřel oči a hospodu zavřeli. Začali znovu a jinde

Premium

Hektické dny plné nervozity, potu, slz a emocí. Tak vzpomínají na natáčení „svého“ dílu nové série pořadu Ano, šéfe! s populárním šéfkuchařem Zdeňkem Pohlreichem, který měl televizní premiéru ve...

Požár luxusní vily byl pojistný podvod. A důmyslně naplánovaný, míní obžaloba

Za požár luxusní vily v Moravičanech na Šumpersku z roku 2023 se škodou 20 milionů korun, který byl podle kriminalistů pojistným podvodem, státní zástupce obžaloval majitele domu a jeho manželku....

Dlouhé stráně jsou velká drzost, jenže nádherná, láká k návštěvě muzikant Polák

Baskytarista šumperské skupiny O5 a Radeček Ondřej Polák stejně jako jeho bratr a frontman kapely Tomáš Polák pocházejí z Karlových Varů. V osmi letech se však stěhovali s rodiči napříč republikou až...

„Od vojáka na stojáka.“ Historik poodhalí, jak armáda kdysi řídila prostituci

Jak evropské armády a konkrétně olomoucká posádka nakládaly s řízenou prostitucí ve svých řadách, co skrývá olomoucký Správní archiv Armády ČR, nebo kde byl před staletími vězněn francouzský generál...

11. září 2025  13:20

Zrádná záměna. Žena si spletla borůvky s jedovatým rulíkem, skončila v nemocnici

Záchranáři zasahovali v Pavlově u Mohelnice na Šumpersku, kde seniorka v lese sbírala borůvky a omylem požila několik plodů jedovatého rulíku zlomocného, který je podobný. Ženu se podařilo...

11. září 2025  11:11

Obyvatelé domu hrůzy obtěžovali okolí, Javorník je nahradí mladými rodinami

Ještě nedávno byl jeden z paneláků v Jánošíkově ulici v centru Javorníku na Jesenicku nedaleko hranic s Polskem častým terčem pozornosti policie. Žili zde sociálně slabí lidé, kteří se podle místních...

11. září 2025  4:54

Řidička si spletla brzdu s plynem, vjela na chodník a narazila do stromku

Chyba při ovládání vozu byla příčinou nehody, při níž řidička na Olomoucku při parkování najela na chodník. Naštěstí pro ni její přehmat odneslo jen auto a kovové ohrazení okrasného stromku.

10. září 2025  13:48

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  10.9 12:31

Uzbek vezl po D1 tunu kuřecího v autě bez chlazení. Tak hotovo, ukončil jízdu celník

Dva případy nelegální přepravy masa řešili v uplynulých dnech celníci na dálnicích v Olomouckém kraji. Zvláště závažný byl hlavně ten první, kdy muž v teplém letním dni převážel tunu kuřecího masa v...

10. září 2025  10:49

Zachovat vandalské nápisy Sovětů? Na Libavé řeší, zda má kostel zůstat mementem

Jsou nápisy barvou v azbuce na stěnách barokního kostela připomínkou minulosti, které se proto mají zachovat? To je téma se řeší stále silněji ve spojitosti s památkou ve Staré Vodě na Libavé na...

10. září 2025  4:53

Zlaté Hory jsou proti obnově těžby zlata. Velikost zásob bude známa v říjnu

Zastupitelé Zlatých Hor na Jesenicku se vyslovili proti případné obnově těžby zlata v katastru města. Shodli se na tom nadpoloviční většinou hlasů. Průzkum v oblasti před lety zadal státní podnik...

9. září 2025  17:19

Středový pás za 217 milionů. D1 na Přerovsku dostane nová svodidla i přejezd

Velkou investici, jejíž výsledek přitom řidiči nejspíš příliš nepostřehnou, přichystalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na dálnici D1 v úseku od Lipníku nad Bečvou na Přerovsku k Mankovicím na...

9. září 2025  15:48

Od důvěřivců vylákali 33 milionů, muže z kauzy call center na Ukrajině čeká vězení

Čtyři roky vězení čeká trojici mužů stíhaných za napojení na organizovanou zločineckou skupinu působící na území Ukrajiny. Z call center pod smyšlenou legendou vystupovali podle obžaloby v roli...

9. září 2025  8:40,  aktualizováno  11:52

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Na přejezdech v Olomouckém kraji přibylo nehod. Expert viní riskující řidiče

Nebývalé množství kolizí na železničních přejezdech v tomto létě zaměstnalo policii v Olomouckém kraji. Všechny se jako zázrakem obešly bez smrtelných zranění, jejich škody ovšem vystoupaly do...

9. září 2025  6:08

Ženě uvázla ruka v kávovaru, když tahala zaseklou kapsli. Pomohli až hasiči

Nevšední záchrannou akci si minulý týden připsali olomoučtí hasiči. V krajském městě pomáhali mladé ženě, které uvázla levá ruka v kávovaru, když v něm měnila zaseknutou kapsli. Při manipulaci s...

8. září 2025  15:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.