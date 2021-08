Zadlužené Olomouci chybí desítky milionů na opravy cest, škol či vodovodů

Analýza ukázala, že udržení dobrého stavu vyžaduje přes sto milionů ročně, letos a loni ale dosáhly investice zlomku částky.



„Navržená částka 107 milionů korun ročně, k níž se navíc musí připočítat náklady na projekční práce i údržbu nebo rekonstrukci souvisejících komunikací, absolutně neodpovídá našim možnostem v rámci rozpočtu,“ sdělil náměstek primátora pro investice a dopravu Martin Major (ODS).

„Příjmy města jsou velmi omezené, proto výdaje musíme plánovat opravdu obezřetně a vyváženě a s přihlédnutím ke všem oblastem, které je třeba ve městě financovat a podporovat,“ dodal.

Na údržbu povrchů vozovek se podle Majora podařilo vyčlenit jen zhruba pětinu doporučené částky. Celkově pak letošní rozpočet počítá s tím, že na opravy silnic a ulic ve zhoršeném stavu, které se nevejdou do takzvané záchovné údržby, půjde 42 milionů. Minulý rok byla suma dokonce poloviční.

„Nemyslím si ale, že by komunikace v Olomouci byly horší než v jiných městech. Děláme maximum, aby byly sjízdné a abychom zároveň město úplně nezašpuntovali. Po každé zimě se snažíme rychle reagovat,“ řekl náměstek.

Radnice nyní zvažuje, jak doporučený střednědobý plán oprav zohlednit v investicích. Silnice navíc nejsou jediná problematická oblast.

„Obdobné analýzy jsme si nechali udělat též ve školách či pro vodovody a kanalizace – a tam všude nám chybí peníze. Zároveň jsme si ale vědomi, že město se musí dál rozvíjet. Je třeba budovat novou infrastrukturu a další přebíráme z developerské výstavby. Přitom víme, že nám chybí finance na to, abychom udržovali stávající majetek,“ shrnul primátor Miroslav Žbánek (ANO).

Kritizované dělení daní vláda ANO nezměnila

Primátor za jediné řešení považuje změnu rozpočtového určení daní a navýšení částek pro města velikosti Olomouce.

„Od těch se očekává, že budou financovat mnohem víc než běžná malá obec. Tuto nespravedlnost tady koneckonců připomněl i premiér Andrej Babiš,“ dodal Žbánek.

Babiš, který přitom od roku 2014 tři roky vedl ministerstvo financí, do jehož agendy přerozdělení daní patří, a následně se navíc stal premiérem, při své červnové návštěvě toto téma skutečně zmínil. Že by s podle něj neférovým systémem plánovala vláda po letech něco udělat, od něj ale nezaznělo.

Olomoucká opozice pro argumenty koalice pochopení nemá.

„Stav komunikací v majetku města znají všichni řidiči a znalo ho i vedení města při návrhu letošního rozpočtu a střednědobého plánu. Odborná analýza, která jistě stála nemalé peníze a supluje práci úředníků, to pouze potvrdila,“ reagoval šéf komunistického klubu Jiří Zima.

„Jaký bude příjem z rozpočtového určení daní, vedení města vědělo také. O tom, že jeho poslední úprava poškodila města velikosti Olomouce, víme od účinnosti této úpravy,“ dodal.

Jako řešení vidí snížit náklady na provoz magistrátu. „Na opravy komunikací by tyto úspory jistě stačily, a ještě by zbylo,“ věří Zima.

Peníze má vynést i motivování k hlášení pobytu

Předseda klubu ProOlomouc Tomáš Pejpek zase připomněl dlouhodobé závazky města.

„Olomoučané z toho mála, co mají, platí stovky milionů za akvapark, Andrův stadion, Namiro či za obří dluh. Za zbytečné výdaje přitom nese odpovědnost řada politiků dnešní koalice,“ podotkl.

I ta se navíc podle něj chová k městské kase nezodpovědně. „Zbytná půlmiliardová tramvajová trať a další investice se staví zase na dluh a připravují se stamilionové až miliardové investice do hokejové arény místo oprav cest a vodovodů. Olomouci proto nepomohou jen vyšší příjmy od státu,“ domnívá se Pejpek.

Prosadit pro Olomouc navýšení příjmů z daní se snaží už několikáté vedení města. Cílem je dostat se do skupiny k Praze, Brnu, Ostravě a Plzni, které dostávají více peněz.

„Tato nespravedlnost už trvá deset let a v rozpočtu se to musí projevit. Nabízíme občanům tolik věcí a to něco stojí. Dřív se to sanovalo z prodeje městských bytů, později domů, ale zbytného majetku neustále ubývá a donekonečna to takhle řešit nejde,“ shrnul Major.

Olomouc se proto snaží sama získat další peníze mimo jiné třeba tím, že přiměje více lidí, kteří ve městě delší dobu žijí, aby si zde zapsali trvalé bydliště. Připravuje systém odměn a zvýhodnění chystá i v nové parkovací politice.

„Z jednoho občana máme zhruba dvacet tisíc korun ročně. Kdyby tady třeba část studentů měla trvalý pobyt, už by to byla zajímavá částka,“ podotkl Major.