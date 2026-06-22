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Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně oslavila třicetileté výročí od uvedení do provozu. O minulosti i budoucnosti neobyčejného technického díla vypráví jeho nynější šéf Ludvík Štrobl. | foto: archiv ČEZ

Přečerpávací elektrárna v Jeseníkách Dlouhé stráně slaví kulaté výročí. V sobotu to bylo přesně 30 let od uvedení jedné z nejvýznamnějších energetických staveb v zemi do provozu. Její příběh začal už v 60. letech geografickými průzkumy vrcholu hory Mravenečník, kde vznikla dynamitem vyhloubená čtyřicetimetrová horní nádrž, která funguje jako velká vodní baterie. O minulosti i budoucnosti neobyčejného technického díla vypráví jeho nynější šéf Ludvík Štrobl.

Přečerpávací elektrárna je unikátní díky své poloze a technologiím. Jak vůbec probíhala její výstavba?
Historie projektu sahá až do 60. let minulého století, kdy geografické průzkumy označily masiv Mravenečníku za ideální místo pro vybudování elektrárny. Jedním z hlavních kritérií tehdy bylo obrovské převýšení. V květnu 1978 se pak stavební stroje poprvé „zakously“ do vrcholu hory, kdy dělníci s pomocí dynamitu vyhloubili v samotném vrcholu hory kráter hluboký téměř 40 metrů. Všechno, co se vykopalo, se následně využilo na vybudování obvodové hráze.

Pokud se bude elektrárna dál udržovat a revidovat, může podle nás fungovat klidně i sto let.

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