Přečerpávací elektrárna je unikátní díky své poloze a technologiím. Jak vůbec probíhala její výstavba?
Historie projektu sahá až do 60. let minulého století, kdy geografické průzkumy označily masiv Mravenečníku za ideální místo pro vybudování elektrárny. Jedním z hlavních kritérií tehdy bylo obrovské převýšení. V květnu 1978 se pak stavební stroje poprvé „zakously“ do vrcholu hory, kdy dělníci s pomocí dynamitu vyhloubili v samotném vrcholu hory kráter hluboký téměř 40 metrů. Všechno, co se vykopalo, se následně využilo na vybudování obvodové hráze.
Pokud se bude elektrárna dál udržovat a revidovat, může podle nás fungovat klidně i sto let.