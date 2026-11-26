Elektřinu potřebnou pro provoz elektrárny, takzvanou společnou vlastní spotřebu areálu, doposud zčásti poskytovala pouze malá vodní elektrárna umístěná na odtoku z dolní nádrže Dlouhých Strání. To se má brzy změnit.
„Fotovoltaická elektrárna doplní velmi efektivním způsobem výrobu malé vodní elektrárny. Oba zdroje se budou sezonně vhodně doplňovat. V obdobích, kdy se počítá s nejvyšší výrobou z fotovoltaiky, bývají naopak nižší průtoky na odtoku z dolní nádrže,“ nastínil šéf Dlouhých strání Ludvík Štrobl.
„Díky kombinaci obou zdrojů tak výrazně zvýšíme podíl vlastní výroby elektřiny určené pro provoz areálu Dlouhých strání a obnovitelné zdroje pokryjí významnou část společné vlastní spotřeby elektrárny,“ dodal.
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Společná vlastní spotřeba přečerpávací elektrárny zahrnuje například provoz budov, osvětlení, vytápění, zabezpečovací systémy, řídicí technologie nebo další pomocná zařízení. Její okamžitá hodnota dosahuje přibližně 350 kW, což odpovídá výkonu, který se blíží součtu výkonu malé vodní elektrárny na odtoku z dolní nádrže a nové fotovoltaické elektrárny.
Protože však tyto zdroje nedosahují svého maxima ve stejnou dobu, budou se v průběhu roku vzájemně doplňovat a zvyšovat energetickou soběstačnost areálu.
Fotovoltaická elektrárna tvořená 345 panely o celkovém výkonu 153 kWp je pokračováním investic do modernizace Dlouhých strání, jež v uplynulých dvou letech přesáhly 800 milionů korun a pokračují i letos.
„Dlouhodobě považujeme Dlouhé stráně za mimořádně důležitou součást české energetické soustavy. Potvrzuje se, že pravidelná údržba a systematická modernizace má na výrobu elektrárny pozitivní vliv a že naše úsilí má smysl,“ podotkl ředitel Vodních elektráren ČEZ Róbert Heczko.