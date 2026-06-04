Soud verdiktem vyhověl návrhu státního zástupce. „Obžalovaný jednal po předchozím uvážení, kdy poškozeného napadl celokovovým kuchyňským nožem o celkové délce 33,5 centimetru, s délkou čepele 21 centimetrů a způsobil mu smrtelné poranění krku,“ shrnul žalobce Karel Studený. Mladíkovi hrozilo za vraždu spáchanou s rozmyslem až 20 let.
Před vyhlášením rozsudku soud ještě vyslechl odborníky, kteří posuzovali osobnost obžalovaného. Znalkyně z odvětví psychologie Kateřina Vinklárková uvedla, že Vítek trpí hrubou patologií osobnosti. Mluvila o egoistickém prosazování, egocentrismu, bezohlednosti, sklonech k podrážděnosti i laxnosti vůči sociálním normám i prožívání druhých lidí.
Osobnost vraha podle ní vykazuje narcistické prvky, kdy si částečně potřebuje potvrzovat latentně oslabené sebepojetí. „Souvisí s tím i prezentace sebe sama jako silného nebo obdivuhodného,“ řekla. Patrné jsou i příměsi paranoie, nedůvěry či ostražitosti.
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Mladíkův intelekt je přinejmenším na hranici podprůměru a průměru, znalci však nemohli dojít k přesnějšímu zjištění, protože u testů, které ho nebavily, nespolupracoval. Vítek sedící opodál se v tu chvíli usmíval.
Podle psychiatra Tomáše Nováka trpí vrah smíšenou poruchou osobnosti a osobnostní dispozice označil za celoživotní a trvalé „Terapeutické možnosti jsou prakticky nulové. Riziko opakování protispolečenského jednání nelze eliminovat medicínskými prostředky,“ dodal.
Oba znalci se shodli, že mladíkovo zařazení zpět do běžného života není možné.
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Jednatřicetiletý napadený muž utrpěl loni 29. září poranění hlavy, krku a páteře. Podle policie, která tehdy Vítka zadržela během několika hodin, byly důvody vraždy malicherné. Motivem měly být patrně dřívější spory obou mužů pocházejících ze stejné obce a z „ne zrovna nejsilnějšího sociálního prostředí“.
„Šlo o uraženou osobní hrdost. Skutku ale nepředcházela žádná bezprostřední hádka, mladík se vše rozhodl vyřešit jednou provždy předem naplánovaným činem, který si připravil a poté chladnokrevně provedl,“ přiblížil tehdy šéf krajské kriminálky Jan Lisický.