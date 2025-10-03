Mladíkovi hrozí 12 až 20 let vězení. Podle vedoucího krajského odboru obecné kriminality Jana Lisického je právní kvalifikace přísnější s ohledem na to, že čin spáchal s rozmyslem. Vraždu totiž detailně připravoval tři dny.
„Útok byl zákeřný, náhlý, nečekaný a smrtelný. Zaútočil bodnořezným nástrojem,“ uvedl Lisický.
Podezřelého se podařilo dopadnout za sedm hodin, mladík se k činu přiznal. Útoku podle policistů předcházely spory mezi oběma muži, čin provedl obviněný v noci na úterý chladnokrevně a cynicky.
|
Osmnáctiletý muž kvůli urážce zosnoval vraždu, za ubodání soka mu hrozí 20 let
„Vyzbrojil se nožem a s úmyslem muže zavraždit za ním odjel do opuštěného objektu, kde na něj zaútočil,“ dodal Lisický.
Tělo našli policisté náhodně v úterý dopoledne, když kontrolovali bývalý kravín, neboť ho využívají například bezdomovci. Protože stopy na místě jednoznačně ukazovaly na zločin, byla přivolána krajská kriminálka, jež si případ převzala.
V Olomouckém kraji jde o sedmý letošní případ vraždy nebo pokusu o ni, loni jich bylo šest.