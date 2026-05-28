Silný vítr utrhl škole kus střechy, zasahující hasiče vyhnala další bouřka

Autor:
  14:31
Následky řádění živlů museli ve středu odpoledne řešit hasiči v Dlouhé Loučce na Olomoucku. Poryvy větru při silné bouřce tam odtrhly velký kus plechu ze střechy místní základní školy.
Silná bouřka utrhla v Dlouhé Loučce ze střechy tamní školy velký kus plechu. | foto: HZS Olomouckého kraje

Vítr utrhl kus plechové střechy o rozměrech zhruba devět krát deset metrů a hrozil jeho pád. Další pohybem navíc mohl budovu ještě více poškodit. K zásahu vyjeli profesionální hasiči ze stanic ve Šternberku a Olomouci posílení o dobrovolnou jednotku z Dlouhé Loučky.

„Na místo jsme povolali speciální techniku, konkrétně tam vyjel automobilový žebřík, kontejner s vybavením pro stabilizaci narušených konstrukcí a budov a lezecké družstvo z Olomouce,“ nastínila mluvčí krajského hasičského sboru Lucie Balážová.

Hasiči podle ní nejprve plech zajistili kurtnami proti pohybu a poté v koši výsuvného autožebříku přímočarou pilou odřezali poškozenou část střechy. Lezecké družstvo následně střechu pomocí plachet, latí a spojového materiálu provizorně zabezpečilo.

„Během prací ovšem přišla další bouřka, takže hasiči museli z bezpečnostních důvodů zásah přerušit,“ podotkla Balážová s tím, že po dobu akce byla uzavřena cesta v blízkosti školy.

Silný vítr utrhl škole kus střechy, zasahující hasiče vyhnala další bouřka

