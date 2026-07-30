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Lepší zvuk i konec tlačenic. Festival Divadla Tramtarie se stěhuje do letního kina

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  14:15
Kabaret nahatý Shakespeare 2, Divadlo Tramtarie (28. července 2026)

Kabaret nahatý Shakespeare 2, Divadlo Tramtarie (28. července 2026) | foto: Festival Pernštejnlove

Kabaret nahatý Shakespeare 2, Divadlo Tramtarie (28. července 2026)
Kabaret nahatý Shakespeare 2, Divadlo Tramtarie (28. července 2026)
Další novinkou letošní sezony olomouckého Divadla Tramtarie je černá komedie...
Další novinkou letošní sezony olomouckého Divadla Tramtarie je černá komedie...
15 fotografií
Divadelní festival Olomoucké (nejen) shakespearovské léto čeká dosud největší změna. Jedenáctý ročník přehlídky Divadla Tramtarie se po deseti letech z parkánu na Konviktu přesune do olomouckého letního kina. Nové místo nabídne větší kapacitu, lepší výhled na jeviště i číslovaná sedadla.

Podle ředitele divadla Vladislava Kracíka dosavadní zázemí už začalo narážet na své možnosti. „Festival zkrátka přerostl sám sebe. Prostor jsme měli velmi rádi, ale jeho kapacita už byla hraniční. Některé diváky jsme dovnitř ani nemohli fyzicky dostat. Navíc po festivalu zůstával na další měsíc vydupaný trávník,“ popsal.

Kabaret nahatý Shakespeare 2, Divadlo Tramtarie (28. července 2026)
Kabaret nahatý Shakespeare 2, Divadlo Tramtarie (28. července 2026)
Kabaret nahatý Shakespeare 2, Divadlo Tramtarie (28. července 2026)
Další novinkou letošní sezony olomouckého Divadla Tramtarie je černá komedie Válka Roseových.
15 fotografií

Divadlo se proto se správci Uměleckého centra Univerzity Palackého, kde se festival doposud odehrával, rozhodlo, že bude potřeba najít jiné místo. V úvahu přicházela například Korunní pevnůstka, nakonec ale organizátoři zvolili oblíbený „letňák.“ Festival se tam odehraje od 4. do 16. srpna.

Změna nabídne další stovku míst k sezení

Změna přinese především podstatně větší kapacitu. Zatímco na Konviktu bylo přibližně 500 míst výrazně nad limitem prostoru, do letního kina se pohodlně vejde kolem 600 diváků. Pokud bude přát počasí, organizátoři věří, že by tuto hranici mohli u některých představení dokonce překonat.

Výhodou má být také lepší viditelnost díky stupňovitému hledišti a kvalitnější šíření zvuku. „Diváci by měli dobře vidět i z poslední řady. U venkovního divadla je ozvučení vždycky složité, ale tady se zvuk nese velmi dobře. Lidé si také nově budou moct koupit vstupenky na konkrétní sedadla. Nikdo se tedy nebude muset tlačit v davech před otevřením areálu,“ poznamenal Kracík. Hlediště bude rozděleno do cenových zón.

Jen srdce už nestačí, volá divadlo o pomoc. S milionovou ztrátou pomůže město

Přestože je areál větší, festival zatím pracuje se stejným rozpočtem jako v minulosti. Na rozdíl od parkánu už má letní kino vlastní amfiteátr, sociální zařízení a další potřebné zázemí. Na Konviktu museli pořadatelé několik dní budovat pódium, zastřešení i technické vybavení prakticky na zelené louce.

Dlouhodobě pak ředitel uvažuje o přesunu festivalu na rozlehlé nádvoří Hanáckých kasáren, kam se Tramtarie chystá přestěhovat svou stálou scénu. Nejprve však musí dokončit rekonstrukci budovy.

Nejrychleji mizí Shakespearův kabaret

Největší zájem je každoročně o pokračování oblíbeného Kabaretu nahatý Shakespeare, kterým letošní festival vyvrcholí. „Pokračuje v něm humor i všechno, co se divákům už deset let líbí. U nás v divadle máme ověřeno, že je pokaždé plno, a věříme, že stejné to bude také na festivalu,“ prozradil dlouholetý herec divadla Marek Zahradníček.

Letošní program přinese také dvě inscenace, které jsou z pohledu souboru výjimečné. První z nich je komedie Čekání před nebeskou bránou, do níž se po mateřské dovolené vrací herečka Jana Drgová. Druhým výrazným titulem bude divadelní adaptace románu Gustava Flauberta Paní Bovaryová. Na rozdíl od převážně komediálního programu nabízí vážnější téma, přestože ani v tomto představení nechybějí humorné momenty.

Pokud se letošní ročník osvědčí, chtěla by Tramtarie v letním kině zůstat i v dalších letech. „Byl bych velmi nerad, kdyby šlo jen o jednorázovou změnu. Přestěhovat tradiční festival není jednoduché. Lidé jsou zvyklí chodit na stejné místo a informace o přesunu se nikdy nepodaří dostat úplně ke všem,“ dodává Kracík.

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