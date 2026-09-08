Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Změna v půlce sezony. Divadlo Tramtarie se přestěhuje do Hanáckých kasáren

Autor: ,
  16:21
Další novinkou letošní sezony olomouckého Divadla Tramtarie je černá komedie...

Další novinkou letošní sezony olomouckého Divadla Tramtarie je černá komedie Válka Roseových. | foto: Luděk Peřina, ČTK

Kabaret nahatý Shakespeare 2, Divadlo Tramtarie (28. července 2026)
Kabaret nahatý Shakespeare 2, Divadlo Tramtarie (28. července 2026)
Kabaret nahatý Shakespeare 2, Divadlo Tramtarie (28. července 2026)
Další novinkou letošní sezony olomouckého Divadla Tramtarie je černá komedie...
22 fotografií
Olomoucké divadlo Tramtarie vstupuje do zlomové sezony, která bude spjatá především se stěhováním. Novým sídlem nezávislé scény by se v lednu příštího roku měla stát Hanácká kasárna. Kapacita hlediště se přesunem zdvojnásobí, divákům nabídne přibližně 170 míst. Moderní prostory by chtělo divadlo otevřít premiérou hry Cyrano z Bergeracu.

Do konce roku má divadlo v plánu na domovské scéně ve Slovanském domě ještě minimálně dvě premiéry, řekl v úterý ředitel divadla Vladislav Kracík.

„V Tramtarii otevíráme v pořadí 23. sezonu, tato je výjimečná. Po 20 letech ve Slovanském domě se budeme stěhovat, od poloviny sezony bychom měli otevřít brány našeho divadla nového, a to v Hanáckých kasárnách. Tramtarie po letech mění prostor, znamená to větší sál, větší komfort a nové hry,“ řekl Kracík. Přesné datum stěhování zatím vedení divadla nezná.

Další novinkou letošní sezony olomouckého Divadla Tramtarie je černá komedie Válka Roseových.
Kabaret nahatý Shakespeare 2, Divadlo Tramtarie (28. července 2026)
Kabaret nahatý Shakespeare 2, Divadlo Tramtarie (28. července 2026)
Kabaret nahatý Shakespeare 2, Divadlo Tramtarie (28. července 2026)
22 fotografií

Ještě před stěhováním Tramtarie uvede několik premiér letošní sezony. První z nich uvidí diváci příští týden v pondělí, nese název Vše o mužích a je z pera chorvatského dramatika Mira Gavrana. „Příběh o mnoha podobách mužské duše představí tři herce, kteří během jediného večera ztvární celou řadu nejrůznějších postav,“ řekl ředitel divadla.

Druhou novinkou bude autorská Kracíkova komedie Čarodějky z Lipníku. Představení volně inspirované příběhem Čarodějek z Eastwicku bude mít premiéru na začátku října. Další novinky zatím divadlo nezveřejnilo.

Proměna Hanáckých kasáren. Developer ukázal velkolepé plány, bude tu i divadlo

V září a říjnu odehrají herci na kmenové scéně ještě téměř celý současný repertoár divadla. Diváci se mohou těšit na komedie Don Juan v New Yorku, Králové dabingu, Bůh masakru či náročnější tituly, jako jsou Paní Bovaryová, Ošklivec nebo U Kočičí bažiny. Podle Kracíka půjde také o poslední příležitost některé z titulů vidět, důvodem je plánovaná obměna repertoáru kvůli přechodu z komorního sálu do výrazně většího divadelního prostoru.

Olomoucké Divadlo Tramtarie, jediné nezávislé divadlo v Olomouckém kraji s vlastním stálým souborem, navštívilo v uplynulé sezoně více než 21 tisíc diváků. Šlo o nejvyšší návštěvnost za jeho dvaadvacetiletou historii. Průměrná návštěvnost všech představení přesáhla 95 procent. Divadlo nabídlo pět premiér, herci odehráli 194 představení na domácí scéně a dalších 35 zájezdových. Dvojnásobná kapacita nového sálu pomůže divadlu zvýšit ekonomickou udržitelnost a umožní další rozvoj činnosti.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Vyhlédnuté hochy zmlátí i do bezvědomí. Zábavový gang děsí Olomoucko

Premium
ilustrační snímek

Série nezvykle surových útoků otřásla o předposledním prázdninovém víkendu Náměští na Hané na Olomoucku. Gang násilníků si zde postupně vyhlédl několik hochů a surově je zmlátil. Podobná napadení...

Pavel v Brodku u Konice zahájil školní rok, při focení s prvňáčky zavtipkoval

Prezident Petr Pavel s prvňáčky na Základní škole T. G. Masaryka v Brodku u...

Za potlesku místních dorazil ráno do Brodku u Konice prezident republiky Petr Pavel. V obci na Prostějovsku vítá do nového školního roku žáky prvních tříd. Do obce ho pozvali čtvrťáci ručně psaným...

Trojnásobný vrah zůstane ve vězení. Pro společnost představuje riziko, míní soud

Šumperský okresní soud znovu rozhoduje o žádosti o podmíněné propuštění...

Sériový vrah Jaroslav Hejna z Písecka odsouzený na doživotí zůstane za mřížemi, jeho žádost o podmíněné propuštění dnes zamítl šumperský soud. Přestože Hejna tvrdí, že by byl společnosti prospěšný,...

Vlak se srazil s popelářským vozem a vykolejil. Sedm zraněných

Nehoda vlaku a popelářského vozu v Prostějově. (2. září 2026)

Na okraji Prostějova se ve středu odpoledne střetl motorový vlak s popelářským vozidlem. Při srážce motorový vůz částečně vykolejil. Zranilo se sedm lidí, tři z nich středně těžce. Doprava na trati...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
ilustrační snímek

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Změna v půlce sezony. Divadlo Tramtarie se přestěhuje do Hanáckých kasáren

Další novinkou letošní sezony olomouckého Divadla Tramtarie je černá komedie...

Olomoucké divadlo Tramtarie vstupuje do zlomové sezony, která bude spjatá především se stěhováním. Novým sídlem nezávislé scény by se v lednu příštího roku měla stát Hanácká kasárna. Kapacita...

8. září 2026  16:21

Komín spadl, izolace odstává. Řemeslník si vzal 700 tisíc a už nereaguje

ilustrační snímek

Rekonstrukce rodinného domu v okolí Hranic na Přerovsku skončila policejním vyšetřováním. Záležitost prověřuje jako podvod. Mladý muž vystupující jako řemeslník totiž postupně vybral od majitelky...

8. září 2026  12:56

Tragická nehoda. Řidič při předjíždění nepřežil střet s náklaďákem v protisměru

Policie vyšetřuje tragickou dopravní nehodu, která se stala na silnici mezi...

Policie vyšetřuje tragickou dopravní nehodu, která se stala v pondělí odpoledne u Kojetína na Přerovsku. Řidič škodovky tam předjížděl nákladní auto, v protisměru se ale čelně srazil s jiným...

8. září 2026  11:06

Elbel potrestaný v korupční aféře skončil ve fotbalové Olomouci

Jakub Elbel na tréninku Olomouce.

Sigma Olomouc rozvázala smlouvu s fotbalistou Jakubem Elbelem, který dostal kvůli účasti v korupční aféře stop na tři měsíce a pokutu 30 000 korun. Hanácký klub o tom informoval na webu.

7. září 2026  20:58

Brutální útoky zábavového gangu na hochy policie vyšetřuje jako dva trestné činy

Ilustrační snímek

Jako pokus o ublížení na zdraví a výtržnictví vyšetřují zatím policisté napadení několika teenagerů v Náměšti na Hané, kde řádil takzvaný zábavový gang. Jak už redakce iDNES.cz informovala, skupina...

7. září 2026  15:03

Developer plánuje v Olomouci viladomy. Spolek kvůli tomu napadl změny územního plánu

ilustrační snímek

Spolek Wellnerova napadl u soudu v červnu schválený soubor změn územního plánu Olomouce, který se týká i ploch v sousedství ulic Kašparova a Wellnerova, na nichž developerská skupina Redstone plánuje...

7. září 2026  13:13

Škrtnutí příspěvku státu na krajské silnice budí emoce. Zvládneme to, říká hejtman

ilustrační snímek

Olomoucký kraj stejně jako všechny ostatní nemůže minimálně letos, a možná i v dalších letech, počítat s penězi od státu, které v minulosti používal na opravy svých silnic. Regionům to vzkázal...

7. září 2026  11:56

Farmáři nemají krmivo, někde vybíjejí stáda. Problém je i propad cen mléka a masa

ilustrační snímek

Ničivé sucho připravilo letos zemědělce v kraji o značnou část krmiva pro dobytek. Největší problémy hlásí chovatelé z podhorských oblastí, kde už některé podniky kvůli nedostatku píce snižují stavy....

7. září 2026  6:15,  aktualizováno  9:18

Darujte krev a buďte tvůrci zítřka. Kraj oslovuje studenty kampaní s upírem i AI

Olomoucký kraj připravil novou kampaň na podporu dárcovství krve. Zaměřuje se...

V Olomouckém kraji chybí nejméně pět set dárců krve. Negativní trend chce zvrátit hejtmanství, které ve spolupráci s Českým červeným křížem připravilo kampaň zaměřenou především na studenty středních...

6. září 2026  13:15

O Borgese zájem máme, potvrdil Hapal. Mikulenka? Potřebuje větší vytížení

Peter Kareem z Bohemians (vlevo) s míčem před Louisem Lurvinkem z Olomouce

Fotbalisté Sigmy Olomouc porazili Bohemians 3:0 a poprvé v sezoně udrželi čisté konto. Zápasová nominace ovšem mohla napovědět, co se bude na Hané dít v následujících dnech, kdy bude končit letní...

5. září 2026  20:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Olomouc - Bohemians 3:0, domácím vyšel začátek, poprvé se trefila letní posila

Sestřih zápasu
Olomoučtí fotbalisté se radují z gólu Václava Sejka.

Trvala čtyři zápasy. A v Olomouci série bez porážky v podání Bohemians skončila. Sigma vykročila k jasnému vítězství v sedmém kole fotbalové ligy už v prvním poločase, těžila z povedeného startu a...

5. září 2026  16:51,  aktualizováno  17:46

Nejhorší scénáře klimatologických modelů nejsou nereálné, říká vědec

Premium
Bioklimatolog Michal Lehnert z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v...

Česko letos trápila extrémní vedra i dlouhodobé sucho, jehož následky jsou stále patrné. Bioklimatolog Michal Lehnert z Univerzity Palackého v Olomouci popisuje, jak by města mohla vysoké teploty...

5. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×