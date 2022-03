Nová absurdní komedie olomouckého divadla je inspirována filmy od Tarantina

„Je to absurdní komedie, potkávají se tam různé postavy, které k sobě na první pohled nepasují. Podařilo se je poskládat do zajímavé mozaiky divokých příběhů, jež tvoří zábavný celek,“ popsala hru její dramaturgyně Tereza Matějková.

Podle uměleckého šéfa divadla Vladislava Kracíka připomíná komedie od oceňovaného slovenského autora Viliama Klimáčka filmy kultovního amerického filmového režiséra Quentina Tarantina.

„Klimáček se jím inspiroval. Děj hry je zasazen do 90. let, kdy byly Tarantinovy filmy výrazným proudem v kinematografii, humoru a nakládání s věcmi. Podobný amorální provokativní způsob vyprávění se určitě objevuje také v naší hře. Tarantino je v ní i zmíněn, protože postavy mluví o tom, že natočil nový film a že na něj půjdou do kina,“ shrnul Kracík.

Hra se točí kolem všemožného zboží. „Pojednává o tom, co všechno může být zbožím, co si lze za peníze koupit a po čem toužíme. Gros inscenace je pak v překvapeních a zvratech,“ prozradila Matějková.

V Česku je inscenace úplnou novinkou. „Na Slovensku se hrála několik let, zde ji hrajeme poprvé, což mě blaží,“ uvedl režisér Petr Štindl.

Autor textu Klimáček je slovenský dramatik, režisér a zakladatel divadla GUnaGU v Bratislavě.

„Je velmi úspěšným československým autorem, držitelem sedmi cen Alfréda Radoka za nejlepší českou a slovenskou divadelní hru, ale i mnoha dalších ocenění. Cítíme blízkost jeho humoru a celkově mezi Divadlem Tramtarie a divadlem GUnaGU,“ vysvětlila Matějková volbu materiálu pro inscenaci.

Podle režiséra ale hra není od Klimáčka převzatá stoprocentně. „Dovolili jsme si do ní i trochu zasáhnout, aby odpovídala více poetice Tramtarie,“ řekl Štindl.