Životní jízda. Divadlo láká na světovou premiéru hry o lyžaři Ondřeji Bankovi

„Je to v kostce životní jízda originálního chlapa, který sice nevyhrál olympiádu, ale na její zahájení si dokázal prosadit vlastní manšestráky. Ačkoliv tento sportovec proslul kromě úspěchů i krkolomnými pády, žádný ho nezlomil,“ představuje novou hru dramaturg divadla Michael Sodomka.

Na divadelních prknech vyroste malé super-G, tedy super obří slalom, což je nejmladší lyžařská disciplína, která prověřuje především zvládnutí techniky ve vysokých rychlostech.

Přijde mi to vtipné, ale hrát v tom určitě nebudu. Do divadla přijdu jen jako divák. Ondřej Bank lyžař

Hra se dotkne i dalších etap Bankova života. „Vždycky závodil naplno a taky naplno žije, takže to je taková crazy záležitost,“ popisuje dramaturg.

Samotného Ondřeje Banka námět pobavil, vyloučil však, že by si v představení zahrál. „Přijde mi to vtipné, ale hrát v tom určitě nebudu. Do divadla přijdu jen jako divák,“ řekl bývalý slavný lyžař.

Z regionu vychází i Senzibil

Podobně jako příběh o Bankovi je úzce spojen se šumperským regionem i Senzibil Markéty Pilátové odehrávající se v podhůří Jeseníků.

Její stejnojmenná kniha se okamžitě stala bestsellerem a stejný úspěch se očekává i od její dramatizace.

„Líbí se mi, jak si pohrává s tematikou, že existují lidé, kteří mají nadpřirozené schopnosti, a taky lidé, kteří tomu věří. Ostatně víra v něco vyššího, co nesouvisí s církvemi ani náboženstvími, je u nás velmi rozšířená,“ míní Sodomka.

Hlavně hravě

Divadelní sezona 2024/2025 v šumperském divadle nabídne vše, co je na divadle kouzelné, zábavné a hravé. Ponese se ve znamení hravosti. Proto nese název Hlavně hravě.

„Připravili jsme komediálně-magickou sezonu. Komedie se střídají s vážnějšími tituly a dojde i na trochu nadpřirozena,“ předestřel Sodomka.

Podle něj hravost souvisí s mnoha pozitivními vlastnostmi, jako je pozitivní přístup k životu, kreativita či imaginace, a to vše se bude silně odrážet i v titulech.

Sezonu odstartuje Jakub a jeho pán

Maraton představení vypukne 14. září komedií Milana Kundery Jakub a jeho pán. „I přes francouzskou předlohu a reálie považoval Kundera Jakuba a jeho pána za jeden ze svých nejvíce českých textů,“ řekl Sodomka.

Jde o příběh pána a jeho sluhy, kterým autor odepřel koně, a musí tak putovat životem po svých. „Komedie je o přátelství, o ženách, pomíjivosti a vtipných, mnohdy zlomyslných nápadech. Diváka určitě pobaví,“ věří dramaturg Sodomka.

Diváci se mohou těšit také na slavný titul Neila Simona Apartmá v hotelu Plaza. Ten je hlavně nesmrtelným příběhem hotelového pokoje číslo 719, který, kulantně řečeno, mnohé pamatuje.

Mnoho „hotelových“ příběhů dopadlo šťastně, jiné nikoli. Některé byly zábavné, jiné spíš k pláči. „Konec každého je však vždycky stejný. Sbalit se a odjet. V tom je velké kouzlo nesmrtelného příběhu,“ sdělil Sodomka.

Vraždy na Silvestra

V české premiéře se představí hra Stefana Vögela Bella Donna o úspěšné ženě, která se zbavuje svých milenců tím, že je otráví odvarem z rulíku zlomocného. Vždy na Silvestra. Příběh ukazuje, že i kolem úkladných vražd může být legrace.

Malý princ Antoina de Saint-Exupéryho zažil už spousty dramatizací, šumperskému divadlu se však až dosud vyhýbal. Kouzelný příběh plný mystiky, který není jen pro děti, ale pro všechny, pobaví tentokrát i na prknech šumperského divadla.

Tradiční pohádkou bude v nastávající sezoně Kocour v botách bratří Grimmů. Pohádka o kocouřím elegánovi v širáku a vysokých botách si drží oblibu už stovky let.