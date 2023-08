Hercem po padesátce? Je to pro nás terapie, zní z divadelních kurzů

Herečkami i spoluautorkami nedělního představení byly pětapadesátiletá Lenka a šedesátiletá Jitka, které se přihlásily do týdenního komunitního uměleckého projektu Tajemství řeky Moravy.

Ten vedly členky maďarské umělecké skupiny Femini Eszter Dobos a Napsugár Trömböczky pod záštitou olomouckého Divadla na cucky, které je pozvalo na dvoutýdenní rezidenční pobyt.

„Když jsme se zabývaly historií Olomouce a prohlížely si ji na mapách, stále se nám vracela řeka jako téma. Chtěly jsme také připomenout vzpomínky místních obyvatel na povodně v letech 1997 a 2002. Řeka má ale i filozofické pozadí, například ve spojení našich těl, tvořených z velké části vodou, s vodním cyklem,“ říká Dobos.

„Nemusí ale jít jen o řeku Moravu. Většinou nepřemýšlíme nad řekou jako ‚archivem‘, přitom je v nich hodně emocí a příběhů. Naše životy ovlivňují přírodní zákonitosti, zároveň něco raději necháváme pod hladinou, řeka má zkrátka i svá tajemství,“ doplňuje ji Trömböczky.

Texty připomněly povodně

Procházka v městské části Lazce, kde má Morava i přes přítomnost velkého sídliště pořád přírodnější charakter, tak ukázala vodní tok v nejrůznějších souvislostech.

Na jednotlivých zastaveních zněly kromě textů psaných oběma ženami také třeba staré novinové články k povodním nebo zápisy protipovodňové komise z roku 1997. Slyšet byla i maďarská poezie nebo odborné texty o vodě a řece či historické zápisky a vyprávění.

„Byla tam i výtvarná instalace z odpadků, které lidi vyhodili. U jednoho zastavení zase vytvořily živý obraz, na kterém se rozpouštěl led, a když jsme se na konci vrátili, vypadal zase jinak. Občas zněla hudba, která se mísila se zvuky řeky. Na konci publikum vstoupilo do vody. Bylo to něco mezi procházkou a meditací, líbilo se mi to,“ shrnul jeden z diváků Honza.

Obě přihlášené ženy zmínily, že pro ně byla přínosná i samotná práce na představení během týdne.

„Nedávno jsem měla nepříjemnou zkušenost se zdravotním problémem, poprvé v životě, dokonce jsem skončila v nemocnici, právě plynutí mého života mi probíhalo hlavou. Letos mi bylo 55 let, a když na mne na Facebooku vyskočila nabídka workshopu, přihlásila jsem se. Přirovnání řeky a životní dráhy mne oslovilo,“ přibližuje Lenka.

Člověk ve vyšším věku má jinou zkušenost, a tak tento workshop připomínal podle žen v něčem spíše terapii než dramatické kroužky známé třeba ze základních škol.

Tvůrčí proces může bavit víc než hraní

Jitka už měla se seniorským hraním zkušenost z dřívějška, kdy se v Divadle na cucky účastnila kurzů pro nadšence do amatérského hraní nad padesát let.

„Vlastně mě víc bavil tvůrčí proces než hraní hotové inscenace. Tady je to podobné, hledáme a něco sdílíme. Naše západní společnost si moc neumí předávat emoční věci navzájem. Třeba v práci jsme motivováni odvést činnost a spousta neshod i v životě by se mohla vyřešit tím, že bychom se zavčas pobavili o tom, co prožíváme a cítíme,“ vysvětluje šedesátnice svůj pohled.

Jitka i Lenka už jsou rozhodnuté přihlásit se do pravidelného podzimního kurzu v divadle pro padesátileté a starší. Půjde o deset lekcí, dvouhodinová setkání budou vždy ve čtvrtek od 15:30 hodin, první je 21. září. Uzávěrka přihlášek je 3. září, kurzovné obnáší tisíc korun.

Díky kurzu si účastníci podle divadla mohou rozšiřovat repertoár rolí do vlastního života a rozvíjet schopnosti spontánního chování.

„Součástí kurzu jsou také lekce s externími lektory z nejrůznějších uměleckých oblastí podporujících cíl a směřování kurzu, například hlasová technika, taneční a pohybová průprava, storytelling a podobně, a lekce vedené odborníky z praxe, jako je herečka Ivana Plíhalová,“ zvou organizátoři.