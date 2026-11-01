„Nejdou chytit, ale jsou hodní.“ Obyvatele Olešnice překvapil potulující se dikobraz

„Mohlo být tak po dvacáté hodině, byla tma a já na silnici viděla něco, co jsem nemohla identifikovat. Nejdřív jsem myslela, že je to srna, velká kočka nebo pes, ale jak jsem se přibližovala, nevěřila jsem svým očím,“ vylíčila překvapená obyvatelka Veronika Valouchová. Nakonec jí došlo, že se dívá na dikobraza. „Štrádoval si to po silnici tam a zpátky a neměl vůbec strach. Až když jsme dojeli autem těsně k němu, naježil ostny a poté zmizel,“ doplnila žena.
Vše se podle ní odehrálo tak rychle, že stihla jenom na mobilu dvakrát stisknout spoušť a dikobraza vyfotit. „V tu chvíli jsem byla ráda, že sedím v autě, nechtěla bych ho potkat na procházce se svými dětmi,“ dodala.
Fotky poté žena poslala své kamarádce a ta je ještě ten večer zveřejnila na Facebooku ve skupině Bouzov a okolí s dotazem, zda někomu neutekl dikobrazí mazel.
Dikobraz v Olešnici vyvolal úsměvné reakce. V komentáři pod příspěvek se však ozvala zřejmě i přímo majitelka zvířete.
„Jsou naši… a nejdou chytit. Jinak jsou hodní,“ napsala žena pod přezdívkou Denisa Etchu. Redakce iDNES.cz se ji následně pokoušela kontaktovat a vyzvědět více informací. Žena však pouze odpověděla, že nejde o nic zajímavého. „Dikobraz je jen přerostlé morče, nic víc,“ reagovala žena.
Místostarosta Bouzova Stanislav Malínek uvedl, že o případu nic neví. Nicméně potvrdil, že se v Olešnici nachází vícero majitelů hospodářství či zvířecích farem. „Většinou však chovají koně či ovce. O tom, že by někdo z nich choval dikobrazy, nic nevím,“ krčí rameny Malínek.