Pacient rekordman je na dialýze 21 let, pochvaluje si možnost absolvovat ji doma

Lenka Muzikantová
  18:01
V součtu už téměř 21 let potřebuje Stanislav Jurenka z Frýdku-Místku léčbu dialýzou, v Česku se tak řadí v délce mezi rekordmany. Dříve pro něj šlo o časově náročnou a omezující záležitost, teď však díky domácí variantě mimotělního očištění krve s přístrojem pro domácí hemodialýzu získal zpět kontrolu nad svým časem, větší komfort i možnost cestovat a žít aktivněji.

„Mám za sebou neúspěšnou transplantaci, 14 let s transplantovanou ledvinou a poté opět návrat na dialýzu. Postihly mě dva průšvihy a operace mozku, vlastně je zázrak, že žiju. I když mám zničené klouby, šlachy i cévy, mám pořád krásný život,“ svěřil se Jurenka, který je nyní v péči olomouckého dialyzačního střediska B. Braun Avitum.

Vybral si ho sám, i když to pro něj znamenalo třikrát týdně dojíždět sto kilometrů. „Před deseti lety jsem si udělal opravdu poctivou rešerši a vyšlo mi z ní jako nejlepší místo pro dialýzu,“ vysvětlil.

Zmíněné středisko nyní představilo nové moderní prostory na třídě Kosmonautů v budově BEA, jež pro pacienty znamenají větší komfort i rozšíření kapacity dialyzační i ambulantní péče.

Pacient na domácí dialýze Stanislav Jurenka se svojí manželkou Lindou a primářkou Dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Olomouci Marikou Goluchovou.
Pohled na dialyzační sál střediska B. Braun Avitum v Olomouci.
Pohled na dialyzační sál střediska B. Braun Avitum v Olomouci.
Pohled do ambulance Dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Olomouci.
4 fotografie

Problémy s ledvinami začal mít Jurenka již ve 14 letech. Prodělal akutní zánět ledvin, který postupně přešel do chronického onemocnění. Následující roky strávil pod pravidelným dohledem nefrologů a ve 24 letech poprvé nastoupil na dialýzu. Od té doby se léčba stala součástí jeho života.

Naději přinesly transplantace, první pokus v 26 letech však nebyl úspěšný. Druhá o rok později transplantovaná ledvina fungovala 14 let. Po těžké chřipce však začala selhávat a na prahu čtyřicítky se Stanislav opět ocitl na dialýze. A další transplantace již nebyla možná.

Dvě a půl hodiny pětkrát týdně

Dnes je pacientovi 59 let a za sebou má v součtu téměř 21 let dialyzační léčby. Rozhodnutí dialyzovat se sám v pohodlí domova přišlo před dvěma lety. „Cítil jsem, že potřebuju změnu, že už si po těch letech potřebuji od zdravotnického prostředí odpočinout,“ nastínil.

Po dvou dekádách už má pocit, že léčbě opravdu rozumí. „Domácí dialýza mi dává obrovský komfort – jsem ve svém prostředí, mám po ruce všechno, co potřebuji, a můžu se rozhodnout prakticky z hodiny na hodinu, kdy dialýzu provedu,“ popsal Jurenka.

Komfort i zdravotní benefity. Přibývá lidí, kteří si dělají dialýzu sami doma

Zatímco ve středisku se dialyzoval třikrát týdně a celá procedura trvala čtyři hodiny, navíc s nutností cestovat, nyní mu stačí dvě a půl hodiny pětkrát týdně. Dříve také nesměl vůbec pít a v létě, kdy měl obrovskou žízeň, mohl vycucat jen kostku ledu. Nyní už se může v klidu napít i vydatněji najíst.

Stanislav však přiznává, že bez své manželky Lindy, jež se na terapii aktivně podílí, by to nezvládl. Sám má totiž kvůli zdravotním komplikacím potíže s jemnou motorikou a některé úkony proto dokončuje právě ona.

„Je to zásah do našeho režimu, protože několik hodin denně musíme být doma. Beru to ale jako samozřejmost. Vidím, jak mu domácí dialýza pomohla, a to je pro mě nejdůležitější,“ shrnula manželka.

18. června 2024

Zdravotní stav pacienta je ovlivněn i dalšími komplikacemi spojenými s dlouhodobou léčbou. Prodělal například krvácení do mozku i následnou infekci, potýká se s neuropatií rukou a problémy s klouby, jež souvisejí s dlouhodobou medikací a imunosupresivní léčbou po transplantaci.

Přesto zůstává aktivní a optimistický. Původně provozoval restaurace, bary a hudební kluby, dnes je v invalidním důchodu. Se svým oborem nicméně zůstává alespoň částečně v kontaktu.

Plný kufr materiálu, ale Chorvatsko jsme zvládli

Velkou výhodou domácí dialýzy je podle Jurenky i možnost cestování. Přestože vše vyžaduje pečlivé plánování a logistiku, podařilo se mu absolvovat už dva pobyty v Chorvatsku.

„Kufr byl plný materiálu, ale stálo to za to. Člověk má pocit, že ho nemoc nemusí úplně omezovat,“ pochvaluje si.

Sestra mi darovala kus sebe. Selhávaly jí ledviny, novou získala od dvojčete

Podle primářky dialyzačního střediska B. Braun Avitum Marie Mariky Goluchové patří Stanislav mezi pacienty, u nichž domácí hemodialýza přináší velmi dobré výsledky.

„Je mimořádně motivovaný a aktivní. Jeho laboratorní výsledky jsou dlouhodobě velmi dobré a je vidět, že léčbě rozumí a přistupuje k ní zodpovědně. Domácí dialýza mu umožňuje stabilní terapii s výbornou tolerancí a zároveň zachování co nejvyšší kvality života,“ předestřela s tím, že pacient i nadále jezdí přibližně jednou měsíčně na kontrolní vyšetření do Olomouce.

Prostory přinesly zvýšení kapacity i lepší zázemí

Díky novému modernímu zázemí dialyzační středisko rozšířilo počet lůžek o dvě na současných 14. Součástí je rovněž kompletně prosklený izolační box se dvěma křesly a vlastním pracovním zázemím pro personál.

„Každý pacient má při dialýze nově svou vlastní televizi se sluchátky. Zlepšil se také světelný komfort s možností regulace intenzity osvitu i tepelný komfort díky chytrému řízení ventilace a klimatizace. Prostor je klidnější, vzdušnější a příjemnější,“ popsala Goluchová.

Onemocnění ledvin je světově horší epidemie než cukrovka, varuje nefrolog

Součástí nového pracoviště jsou také odborné ambulance, k dispozici jsou experti různých specializací od nefrologická a urologické přes chirurgickou či na hojení ran až po stomickou a nutriční.

Díky rozšíření kapacit a posílení odborných týmů mohou ambulance přijímat nové pacienty, čímž zkracují čekací lhůty na vyšetření a léčbu v regionu. Nefrologická ambulance dlouhodobě pečuje přibližně o 300 lidí.

„Díky spolupráci s dalšími poskytovateli péče v budově mají pacienti k dispozici širší spektrum zdravotních služeb na jednom místě a můžeme jim zajistit bezpečnou a plynule navazující péči i v případě složitějších zdravotních stavů,“ vyzdvihl jednatel společnosti B. Braun Avitum Martin Kuncek.

9. března 2023
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zemřela taxikářka, kterou útočník v Šumperku bodl nožem do krku

Nehoda u Dolní Libiny na Šumpersku po útoku nožem na taxikářku v Šumperku....

Taxikářka, kterou minulý týden v úterý bodl v Šumperku nožem do krku osmatřicetiletý útočník, o víkendu zemřela. Muž byl doposud obviněn z trojnásobného pokusu o vraždu, neboť poté ještě při následné...

Vysoký tlak a podezření na mrtvičku. Kubík v Bostonu po operaci skončil na JIP

Premium
Čtyřletý Kubík Kouřílek z Mrskles na Olomoucku je v Bostonské nemocnici před...

Jako ve zlém snu si připadala rodina malého Kubíka z Mrskles na Olomoucku, který u specialistů na klinice v Bostonu stále čeká na důležitou operaci, jež je pro něj jedinou šancí na normální život....

„Někdo řekne, že žebrám.“ Hospodský v potížích žádá lidi o finanční podporu

Majitel restaurace U Ervina Radovan Hořín (vlevo) otevřel navzdory vládním...

Známý podnik U Ervina z Hluboček na Olomoucku se dostal do potíží. Náklady s provozem i menší návštěvností začaly být existenční. Hospodský se proto obrátil na veřejnost s prosbou o podporu. Lidé...

Respektovaná odbornice oddaná pacientům, Šternberk oplakává oblíbenou lékařku

Lékařka Miluše Ondrášková získala v roce 2011 Cenu města Šternberka.

Šternberk na Olomoucku se loučí s oblíbenou lékařkou a nositelkou ceny města Miluší Ondráškovou. Zemřela v pondělí ve věku nedožitých 70 let. Ocenění získala za celoživotní přínos v oblasti...

Kluci, můžete na něj počkat? A pak jsme s Metodějem pláchli všem, líčí bratranec

Metoděj Jílek oslavuje olympijské vítězství v rychlobruslení na 10 000 metrů....

Psal se rok 2018. Metoději Jílkovi bylo tehdy dvanáct let, když si stoupl před kameru a nahrál vzkaz: „Davide, gratuluju k vítězství!“ Blahopřál tak svému bratranci, profesionálnímu triatlonistovi,...

Slavia i Olomouc zase v trestu: pokuty za pyrotechniku a rasistické pokřikování

Teplice, 5.12. 2025, FK Teplice - Slavia Praha, utkání 18. kola Chance ligy....

Slavia zaplatí za nesportovní chování fanoušků v zápase 22. kola na hřišti Karviné pokutu 70 tisíc korun, Olomouc za nepřístojnosti diváků v utkání s Plzní 50 tisíc korun. Disciplinární komise Ligové...

26. února 2026  17:36

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M152.0617 před výtopnou v Kořenově

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  26. 2. 15:28

Olomouc pyká za fanoušky. Zaplatí půl milionu a má podmínečně uzavřený kotel

Prezentace olomouckých fanoušků v utkání play off Konferenční ligy.

Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) potrestala Sigmu Olomouc za chování fanoušků v úvodním utkání vyřazovací fáze Konferenční ligy s Lausanne souhrnnou pokutou 20 tisíc eur (484 tisíc korun)...

26. února 2026  12:59

VIDEO: Ani pistole lupiči nestačila. Ze zastavárny prchl s prázdnou a v slzách

Muž s pistolí chtěl vyloupit zastavárnu, zahnala ho dávka pepřového spreje

Hned dvě loupežná přepadení řešili ve středu policisté a kriminalisté z Přerovska. V obou případech lupiči přišli ozbrojení, přesto si nakonec nic neodnesli a jeden navíc prchal zasažený plnou dávkou...

26. února 2026  12:57

S popeláři na pivo? Klubu se to nelíbilo, byl jsem bohém. Frýda o Lausanne i Slavii

Premium
Milan Frýda (uprostřed) přijimá gratulace k šedesátým narozeninám.

V devadesátých letech vypadal fotbal dočista jinak. „Dnes je důraznější, rychlejší. My jsme byli hračičky,“ vzpomíná Milan Frýda. Jako jeden z celkově dvou Čechů si zahrál za švýcarský celek...

26. února 2026

Zarážející okolnosti a šance na plné odškodnění mizivá, míní senátorka o benzenu

Hasiči na místě pracovali několik dní v kuse, uniklý benzen ohrozil i okolní...

Už rok nemohou vlastníci pozemků u Hustopečí nad Bečvou zasažených následky havárie vlaku s benzenem hospodařit na své půdě, na jakékoliv odškodnění ale čekají marně. Podle státu by měl platit viník...

26. února 2026  11:05

Lausanne - Olomouc v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Olomoucký záložník Michal Beran v akci v utkání play off Konferenční ligy proti...

Olomoučtí fotbalisté v odvetě play off Konferenční ligy zavítají na hřiště švýcarského Lausanne. Úvodní zápas skončil remízou 1:1. Kdy a kde můžete zápas sledovat živě? Tyto i další informace o...

26. února 2026  5:59

Jeho vtipným historkám strážníků se směje celá země, teď se vrhl na jiný žánr

Zástupce ředitele přerovské městské policie Miroslav Komínek je známý svými...

Miroslav Komínek už řadu let baví veřejnost vtipně pojatými historkami ze zásahů strážníků, nyní se ale pustil do nového žánru. Policejní prostředí prozatím ve své knižní tvorbě opouští a vrhl se do...

26. února 2026  4:54

Olomouc v Konferenční lize 2025/26: program, soupeři, kde sledovat

Fotbalisté Olomouce slaví gól do sítě Slovácka.

Fotbalisté Olomouce po sedmi letech znovu hrají v Evropě. V Konferenční lize bojují s Lausanne o postup do osmifinále. Doma se švýcarským týmem remizovali 1:1 a nyní je čeká odveta. Program, výsledky...

27. listopadu 2025  22:46,  aktualizováno  25. 2. 22:36

Zatajila sestra v porodnici upuštění dítěte? Soud dál řeší kauzu postiženého Káji

Rodiče Káji Vitáska z Choliny na Olomoucku zůstali doma, aby mohli o těžce...

Případem těžce postiženého chlapce, který se ve šternberské porodnici před lety narodil jako zdravé dítě, poté ale následkem masivního krvácení do mozku skončil zcela odkázaný na pomoc druhých, se...

25. února 2026  16:32

Vyzkoušejte plenky Moltex Pure & Nature: Extra savé, pohodlné a šetrné ke zdraví
Vyzkoušejte plenky Moltex Pure & Nature: Extra savé, pohodlné a šetrné ke zdraví

Plenky a plenkové kalhotky od značky Moltex Pure & Nature jsou navrženy s ohledem na zdraví a pohodlí. Žádné kompromisy mezi kvalitní péčí, savostí...

Z umělky není nadšený nikdo. Kliment o naději na postup Sigmy i zdravotním stavu

Olomoucký útočník Jan Kliment se raduje z gólu proti Hradci Králové.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Když se o víkendu neobjevil v ligovém utkání proti Teplicím ani mezi náhradníky, mnozí fanoušci fotbalové Olomouce zpozorněli. Absence kapitána Sigmy Jana Klimenta by byla před čtvrtečním zápasem...

25. února 2026  14:58

Pod schody paneláku se plazila exotická korálovka, odchytili ji hasiči

Pod schody přerovského bytového domu se plazila exotická korálovka. Odchytili...

Překvapivého návštěvníka jednoho z bytových domů museli řešit v úterý vpodvečer hasiči v Přerově. Pod schody se tam totiž plazil had, navíc podle zbarvení exotického původu. K újmě naštěstí nepřišlo...

25. února 2026  12:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.