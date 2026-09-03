Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Developer Morávek zůstává v nemocnici i měsíc po nehodě. Zotavování potrvá

Autor:
  15:20

Vlivný olomoucký byznysmen a developer Richard Morávek. | foto: Stanislav Heloňa, MAFRA

Více než měsíc po červencové nehodě zůstává olomoucký developer a zakladatel skupiny Redstone Richard Morávek v péči lékařů Fakultní nemocnice Olomouc. Podle zástupců zařízení je Morávkův stav stabilizovaný a rychle se zlepšuje. Nicméně je potřeba počítat s tím, že uzdravování bude delší. Vlivný byznysmen měl nehodu ve Španělsku, při níž utrpěl vážný úraz hlavy.

„Zdravotní stav zakladatele skupiny Redstone Richarda Morávka se v posledních týdnech zlepšuje. Po vážném úrazu a operaci ve Španělsku a následném převozu do Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) byl jeho stav stabilizovaný,“ uvedl dnes na dotaz iDNES.cz mluvčí skupiny Redstone Michal Folta.

Podle něj se Morávkova rekonvalescence vyvíjí rychleji, než signalizovaly původní předpoklady. „Nadále však zůstává v péči lékařů FNOL a je potřeba počítat s tím, že půjde o delší proces,“ doplnil.

Developer Morávek zůstává po nehodě v nemocnici, už je v péči českých specialistů

Přestože Morávek zůstává v nemocnici, skupina Redstone nadále funguje v běžném režimu. „Řízení i každodenní provozní fungování skupiny je plně zajištěno díky profesionálnímu týmu, práce na projektech pokračuje standardním způsobem,“ uzavřel Folta.

Richard Morávek je spolumajitelem developerské skupiny Redstone a jednou z nejvýraznějších podnikatelských osobností Olomouckého kraje. Jeho jméno je spojeno s Galerií Šantovka, projekty Šantovka District, Šantovka Tower a Nová Velkomoravská, stejně jako s kancelářským komplexem Envelopa Office Center nebo obchodním centrem Olympia Olomouc.

Mimo region skupina realizuje například projekt Galerie Pernerka v Pardubicích nedaleko hlavního nádraží a spravuje nemovitosti v Praze, Pardubicích a dalších městech.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pavel v Brodku u Konice zahájil školní rok, při focení s prvňáčky zavtipkoval

Prezident Petr Pavel s prvňáčky na Základní škole T. G. Masaryka v Brodku u...

Za potlesku místních dorazil ráno do Brodku u Konice prezident republiky Petr Pavel. V obci na Prostějovsku vítá do nového školního roku žáky prvních tříd. Do obce ho pozvali čtvrťáci ručně psaným...

Na výprodej divadelních kostýmů se hrnuly tisíce zájemců, někteří přišli už v noci

Moravské divadlo Olomouc uspořádalo vůbec první výprodej kostýmů. Zájem byl...

Několikahodinová fronta a dopravní manévry pod dohledem policie. Výprodej ve skladu divadelních kostýmů Moravského divadla v Olomouci vyvolal dnes ráno pořádné pozdvižení. Akce se konala vůbec...

Trojnásobný vrah zůstane ve vězení. Pro společnost představuje riziko, míní soud

Šumperský okresní soud znovu rozhoduje o žádosti o podmíněné propuštění...

Sériový vrah Jaroslav Hejna z Písecka odsouzený na doživotí zůstane za mřížemi, jeho žádost o podmíněné propuštění dnes zamítl šumperský soud. Přestože Hejna tvrdí, že by byl společnosti prospěšný,...

O velikou zahradu na úpatí Jeseníků se dvaaosmdesátiletá maminka stará sama

Soutěž
Maminčina skalka spojuje spodní část zahrady se sadem a zeleninovou zahrádkou a...

V jedné z obcí na Šumpersku se kolem rodinného domu rozkládá zahrada se skalkou a ovocným sadem, která rozhodně není z nejmenších. Má zhruba tři tisíce čtverečních metrů, přesto o ni 82letá majitelka...

Vlak se srazil s popelářským vozem a vykolejil. Sedm zraněných

Nehoda vlaku a popelářského vozu v Prostějově. (2. září 2026)

Na okraji Prostějova se ve středu odpoledne střetl motorový vlak s popelářským vozidlem. Při srážce motorový vůz částečně vykolejil. Zranilo se sedm lidí, tři z nich středně těžce. Doprava na trati...

Developer Morávek zůstává v nemocnici i měsíc po nehodě. Zotavování potrvá

Vlivný olomoucký byznysmen a developer Richard Morávek.

Více než měsíc po červencové nehodě zůstává olomoucký developer a zakladatel skupiny Redstone Richard Morávek v péči lékařů Fakultní nemocnice Olomouc. Podle zástupců zařízení je Morávkův stav...

3. září 2026  15:20

Trojnásobný vrah zůstane ve vězení. Pro společnost představuje riziko, míní soud

Šumperský okresní soud znovu rozhoduje o žádosti o podmíněné propuštění...

Sériový vrah Jaroslav Hejna z Písecka odsouzený na doživotí zůstane za mřížemi, jeho žádost o podmíněné propuštění dnes zamítl šumperský soud. Přestože Hejna tvrdí, že by byl společnosti prospěšný,...

3. září 2026  7:30,  aktualizováno  13:18

Dvojice ukradla stovky pivních lahví. Na jejich vracení přibrala bezdomovce

Policisté řešili opravdu kuriózní krádež téměř tisícovky prázdných lahví od...

Velká přepravková loupež se tento týden odehrála v Olomouci, kde muž se ženou ze skladu hypermarketu ukradli téměř padesát přepravek, z nichž na louce vysypali přes 900 pivních lahví. Chtěli je totiž...

3. září 2026  13:17

Problémové nutrie. Na Olomoucku se jich daří odlovit více, přesto dále ničí břehy

Nutrie se ve zlínské Bartošově čtvrti přemnožily a útočí. Lidé je však stále...

Olomouc trápí nutrie. A to i přesto, že je úřad spolu s myslivci pravidelně odchytává. Nepůvodní zvíře se ale rychle množí a hloubením nor narušuje břehy i menší toky kolem Olomouce, kde může...

3. září 2026  11:54

Vlak se srazil s popelářským vozem a vykolejil. Sedm zraněných

Nehoda vlaku a popelářského vozu v Prostějově. (2. září 2026)

Na okraji Prostějova se ve středu odpoledne střetl motorový vlak s popelářským vozidlem. Při srážce motorový vůz částečně vykolejil. Zranilo se sedm lidí, tři z nich středně těžce. Doprava na trati...

2. září 2026  14:23,  aktualizováno  3. 9. 9:51

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
ilustrační snímek

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  2. 9. 17:04

Vyhrožoval rodičům, zastrašoval, před dům sestry dal kříž. U soudu se ho však zastali

Premium
ilustrační snímek

Více než rok muž středního věku z Prostějovska urážel své příbuzné, vyhrožoval jim, zastrašoval je – na dálku vzkazy, fotografiemi, videi, ale také před jejich domy. Později zbil jiného muže. Za...

2. září 2026  16:20

Mám tady začít střílet? Muž vyhrožoval na úřadu práce, když mu nepřiznali dávku

ilustrační snímek

Nespokojený klient způsobil v úterý rozruch na Úřadu práce v Olomouci. Situace se vyhrotila, když se ukázalo, že sedmapadesátiletý muž nedosáhne na vyplacení sociální dávky, o níž byl přesvědčený, že...

2. září 2026  13:11

Sokol, čolek, unikátní příroda. Jeseníky jsou motivem nových poštovních známek

Nové poštovní známky vyobrazují přírodu a zvířata z Jeseníků. (2. září 2026)

Malebná jesenická příroda se stala motivem nových poštovních známek. Zvířata a rostliny z Jeseníků budou na známkách, které Česká pošta uvedla do prodeje ve středu. Autorem výtvarného námětu jsou...

2. září 2026  12:32

Andrův stadion má vynikající trávník, klub ale plánuje rozsáhlou rekonstrukci

Kvalita hřiště na Andrově stadionu je nejlepší možná, uvedla analýza...

Fotbalisté Sigmy hrají na nejlepším možném hřišti. Alespoň to vyplývá z analýzy společnosti ProPitch, která v hodnocení pro Ligovou fotbalovou asociaci udělila pažitu na Andrově stadionu pět hvězd,...

2. září 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Sloup Nejsvětější Trojice je po dvou letech bez lešení, drobné opravy pokračují

Sloup Nejsvětější Trojice už není obklopený lešením, památku ještě čekají...

Nejznámější olomoucká památka už zase krášlí Horní náměstí. Dělníci odstranili z rekonstruovaného Sloupu Nejsvětější Trojice lešení, které tuto 32 metrů vysokou památku zapsanou na seznamu světového...

2. září 2026  8:59

Olomouc pro něj nemá využití. Egyptský útočník Jásir přestoupil do Bohemians

Olomoucký útočník Mohamed Jásir padá v souboji s Martinem Cedidlou z Jablonce.

Muhammad Jásir přestoupil z fotbalové Olomouce do pražských Bohemians 1905. Pětadvacetiletý Egypťan podepsal v Ďolíčku tříletou smlouvu do 30. června 2029. Oba kluby o tom informovaly na svých...

1. září 2026  18:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.