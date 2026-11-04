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Nové pacienty přijímají za půl roku, někteří vůbec. Dětští psychiatři nestíhají

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  4:53
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
10 fotografií
Volný termín na vyšetření za půl roku, zápis na čekací listinu s nejasným výsledkem nebo rovnou odmítnutí. Takový verdikt si často vyslechnou rodiče, kteří shánějí v Olomouckém kraji dětského psychiatra. Přestože Všeobecná zdravotní pojišťovna uvádí, že síť smluvních zařízení splňuje požadavky na dostupnost péče, kapacity ordinací jsou dlouhodobě napjaté.

„U plánovaných vyšetření je bohužel první volný termín nejdříve za šest měsíců. Týká se to například dětí odeslaných pediatrem, klinickým psychologem nebo pedagogicko-psychologickou poradnou, nejčastěji kvůli diagnostice ADHD či zvážení medikace. Akutní případy se nicméně snažíme vyšetřit přednostně,“ popisuje například olomoucká dětská a dorostová psychiatrička Martina Hunková.

V Prostějově jsou na tom ještě hůř. Ambulance dětské psychiatričky Martiny Wenglorzové nové pacienty momentálně vůbec nepřijímá.

„Nové pacienty bohužel nejsme schopni teď přijmout. Znovu objednávat budeme až po Novém roce, pokud se uvolní kapacita. Výjimku tvoří akutní konziliární vyšetření z nemocnice, která se snažíme zařadit mezi stávající pacienty,“ upřesňuje zdravotní sestra z ordinace.

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Plno má i dětská psychiatrička Pavla Zechová ze Zábřehu. „Nové pacienty zapisujeme do pořadníku, a jakmile se místo uvolní, tak se ozveme. To může být od dvou měsíců do půl roku,“ přiblížila lékařka.

Aby se dostalo aspoň na část pacientů, pracuje také o víkendech a svátcích. „Myslím si, že od covidu se ta situace, zvláště u dětských psychiatrických pacientů, zhoršila. Rodičům, kteří potřebují rychlou pomoc, doporučuji krizová centra, některé starší dospívající vyšetří i psychiatrické ambulance pro dospělé,“ dodává Zechová.

Pomoci má klinika psychiatrie

Několikaměsíční čekací lhůty potvrzuje také primář kliniky psychiatrie Fakultní nemocnice Olomouc Aleš Grambal. Podle jeho odhadu si dítě na první vyšetření počká od tří do šesti měsíců. Dlouhé čekací lhůty často problémy ještě více prohlubují.

„Pokud není dostupná cílená odborná pomoc, potíže se většinou dále zhoršují. Dítě může častěji chybět ve škole, vyhýbat se obtížným situacím nebo pokračovat v užívání návykových látek,“ upozorňuje.

Podle Grambala chybějí nejen ambulantní psychiatři, ale i dostupná akutní péče, kompetentní psychologové a celkově lepší provázání služeb. Obtížné bývá rovněž zajistit pokračování léčby po hospitalizaci.

„Nemůžeme spoléhat jen na psychiatry, kterých je málo a bohužel ani v nejbližší době nepřibudou,“ řekl nedávno při představení nové koncepce kliniky psychiatrie.

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Právě ta by mohla v péči o děti s duševními problémy výrazně pomoci. Nové pracoviště olomoucké fakultní nemocnice má nabídnout 30 dětských psychiatrických lůžek, celková kapacita kliniky se zvýší ze současných 64 na 120 lůžek. Otevření se plánuje asi za dva roky.

Zda se podaří zahájit plný provoz, ovšem bude záviset na tom, jestli se podaří sehnat personál. „Bude to pro nás výzva, zajistit dostatečný počet odborníků,“ přiznal Grambal.

Jak má nová klinika vypadat

Vizualizace budoucí podoby kliniky psychiatrie v olomoucké fakultní nemocnici po její rozsáhlé rekonstrukci a dostavbě.
Vizualizace budoucí podoby kliniky psychiatrie v olomoucké fakultní nemocnici po její rozsáhlé rekonstrukci a dostavbě.
Vizualizace budoucí podoby kliniky psychiatrie v olomoucké fakultní nemocnici po její rozsáhlé rekonstrukci a dostavbě.
Vizualizace budoucí podoby kliniky psychiatrie v olomoucké fakultní nemocnici po její rozsáhlé rekonstrukci a dostavbě.
10 fotografií

Dnes jsou totiž starší děti z Olomouce, které vyžadují hospitalizaci, přijímány podle možností ve Šternberku či Kroměříži. Mladší děti jsou odesílány do Brna. Zajištění hospitalizace tak závisí nejen na věku dítěte a závažnosti jeho obtíží, ale také na možnostech jednotlivých zařízení.

Bonus od VZP pro nové lékaře

Podle údajů, které redakci iDNES.cz poskytl Olomoucký kraj z Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb, je v regionu evidováno celkem 14 poskytovatelů dětské psychiatrie a 22 míst poskytování péče. Nejde tedy o počet jednotlivých lékařů.

Devět poskytovatelů má sídlo v okrese Olomouc, tři na Šumpersku a po jednom na Prostějovsku a Přerovsku. Ordinace či pracoviště jsou registrovány také v Jeseníku, Hranicích, Zábřehu, Šternberku nebo Uničově.

„Dostupnost psychiatrické péče pro děti a dorost obecně není v celé České republice optimální a Olomoucký kraj není výjimkou,“ sdělila mluvčí kraje Eva Knajblová. Za největší slabinu označuje právě nedostatek psychiatrů, ale i klinických psychologů.

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Největší česká zdravotní pojišťovna má v kraji smlouvu s 11 poskytovateli dětské a dorostové psychiatrie. Současně však zařadila celý Olomoucký kraj mezi oblasti, kde je potřeba posílit dostupnost dětské psychiatrické péče. Lékařům nabízí za otevření nové ordinace jednorázový bonus 250 tisíc korun.

„Se zhoršenou dostupností zdravotní péče se setkáváme častěji například v příhraničních oblastech, v místech s nižší koncentrací obyvatel nebo v menších obcích,“ uvedla mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Viktorie Plívová.

Péči dětského psychiatra podle údajů VZP využilo loni v kraji 919 jejích pojištěnců, před šesti lety jich bylo 846. Dalších 540 pojištěnců ve věku do 19 let využilo psychiatrii pro dospělé.

Pokud rodiče lékaře neseženou, mohou se podle Plívové obrátit na pobočku či call centrum pojišťovny. Ta jim nejprve poskytne seznam smluvních ordinací. Při opakovaném odmítnutí má následovat konkrétnější pomoc.

„Situaci budeme dále řešit, to znamená hledat již konkrétního lékaře pro konkrétního pacienta,“ doplňuje mluvčí VZP.

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