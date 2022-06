Městský rozhlas řeší dilema, jak zvát na mítink a nepropagovat politiky

V sobotu 11. června pořádalo hnutí ANO dětský den na fotbalovém hřišti na Nových Sadech.

„Vážení spoluobčané, srdečně vás zveme na odpoledne plné soutěží a zábavy pro děti, rodiče a všechny, kdo se chtějí pobavit,“ začínala pozvánka hlášená také v Nové Ulici, Povelu a ve Slavoníně.

Dětský den se nijak nelišil od ostatních podobných předvolebních akcí, jichž různé politické strany každoročně pořádají po celém Česku stovky. Děti na místě dostávaly balonky, soutěžily, stály tam stánky hnutí a samozřejmě nechyběli kandidáti do zářijových komunálních voleb. Problém byl právě v ohlášení programu.

„Měl jsem kvůli tomu i dotazy od občanů, kteří se pozastavovali, proč se pozvánka vyhlašuje, když je to politická akce. Ale my s tím jako komise nemáme nic společného, nezadávali jsme to, rozhlas má pod sebou město,“ řekl předseda komise na Nových Sadech Jaroslav Krátký (ODS).

Ohlas ve stejném duchu zmiňuje i ANO. „Reakce jsem na sociálních sítích zaznamenal. Nicméně dodržujeme nastavená pravidla, že se nemá uvádět politická strana,“ sdělil předseda klubu zastupitelů, neuvolněný radní Miloslav Tichý (ANO), který má Nové Sady za radnici přidělené.

„Všichni si prý mohou do rozhlasu zadat akci, ale bez zmínky o stranách. Sám bych přitom byl radši, kdybychom to tam sdělit mohli, ostatně původně v textu zvalo hnutí ANO,“ přiblížil.

Opozice zastává v tomto případě s koaličním hnutím stejný pohled. „Chybějící upozornění, že jde o politickou akci, považuji za průšvih,“ řekl novosadský komisař a olomoucký zastupitel Pavel Grasse (ProOlomouc).

V komisích mají své zástupce jednotlivé strany, v přehledech jmen na webu města ale politická příslušnost chybí. Komisaři by podle radnice měli působit více neutrálně, jako představitelé svých sousedů z jednotlivých lokalit.

O stranách ani zmínka

Z toho vycházeli i na oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť. Pravidla schválená radními totiž jednoznačně neříkají, jak k politické propagaci v místním rozhlase přistoupit.

Kromě sdělení od městské policie, úřadu či energetiků se v nich mluví o předávání údajů od spolků a jiných organizací. Přímo politické strany nezmiňují.

Na jedné straně tedy byla varianta zvát Olomoučany na běžný dětský den a nechtěně vytvořit skrytou reklamu, druhá možnost byla přímo hlásit v rozhlase konkrétní politickou stranu a to na území, kde žije přes třicet tisíc obyvatel.

Dilema tak museli úředníci řešit obdobně tomu, jak město přistupuje k pravidlům pro jednotlivé komise. „Brala jsem to jako podobnost se statutem, kde máme, že akce, které pořádá komise městské části, nemohou být politického rázu,“ uvedla vedoucí oddělení Daniela Horňáková.

Pokud by si chtěl někdo oznámení zaplatit, tak nepochodí. Město k modernizaci systému využilo dotace a ty komerční využití neumožňují.

Jde především o varovný systém

„Do budoucna tu potenciál možná je, ale projekt je hlavně varovný a informační, navíc byl hrazený z peněz Evropské unie a podmínky dotace to přímo vylučují,“ vysvětlil vedoucí odboru ochrany magistrátu Jan Langr.

Po dobu udržitelnosti projektu tedy rozhodně není možné oznámení zpoplatnit. Potom bude muset rozhodnout vedení města, zda by to chtělo,“ doplnil Langr.

Radnice o dotaci na zmodernizování systému ochrany před povodněmi požádala v roce 2017, a protože Olomouc uspěla, vypsala v dalším roce výběrové řízení.

Zkušební provoz začal loni. Celkové náklady byly přes 73 milionů korun, z toho sedmdesát procent z nich pokryla dotace. Digitální bezdrátový rozhlas s více než 1 800 reproduktory po celém území města umí vysílat jen ve vybraných ulicích a je mimo jiné napojen na dvě vodočetné stanice.