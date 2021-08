Manažer ze dne na den „zběhl k ginu“, pálí ho na Drahanské vrchovině

Místo dosavadní práce manažera v nadnárodní společnosti teď Procházka ochutnává koření, zkouší různé tinktury, zároveň skládá krabice, uklízí, vede obchod a celý provoz.

„Dělal jsem v různých korporátech, kde se točí miliardy, ale nic za vámi vlastně nezůstává. Chtěl jsem něco vytvářet,“ říká, co vedlo k jeho značce Endorphin.



O gin se začal zajímat před pěti lety. V roce 2018 se rozhodl, že by ho mohl i vyrábět. Zúčastnil se workshopů u nás i v zahraničí, přečetl o něm, co se dalo.

Ze začátku měl představu, že by to šlo dohromady s jeho tehdejším zaměstnáním. „Že si o víkendu vypálím a pak to nějak udám. Bylo to naivní. Nakonec jsem se pro gin rozhodl ze dne na den,“ vzpomíná.

V Praze, kde tehdy pracoval, se pro začínajícího podnikatele nenabízel finančně dostupný prostor, a když mu po dalším hledání nabídl kamarád místo v pěstitelské pálenici v rodné vesnici, vrátil se na Drahanskou vrchovinu.

Jak říká, vletěl do všeho po hlavě. Žádost o koncesi, o daňový sklad, byznys plán. V listopadu 2019 zadal výrobu speciální destilační kolony, přístroje na pálení alkoholu.



Ten mu svou originální stavbou umožňuje dostat do ginu výraznější chuť a vůni bylin, zároveň ho lze využít i pro jemné nastavování vlastností ginu, což chce uplatnit například při limitovaných edicích.

Byliny a lahve bere do ruky

Procházka si zakládá na tom, že celý proces výroby může sledovat a hrát si s ním, navíc jde o ruční práci. Každou lahev vezme podle svých slov přibližně dvanáctkrát do ruky.

Podobné je to s bylinami. „Základní věci jako mátu, bazalku, meduňku, levanduli, lipový či bezový květ řešíme samosběrem. Koření, které u nás neroste, musím samozřejmě objednávat. Všechno ochutnávám, koření, bylinky, pepře, trávy, a zjišťuji vlastnosti. Na laboratorním destilačním přístroji si pak ze směsi většinou udělám dva litry destilátu, abych věděl, jak působí dohromady,“ říká čtyřiačtyřicetiletý majitel.

Musel porozumět i přenášení poměrů, protože je nestačí jen vynásobit pro dvě stě litrů. Některých bylinek stačí třetina, jiných je potřeba naopak přidat.

„Postupně se dostávám k výslednému produktu, následně udělám test v koloně a potom to ladím,“ dodává.

Například London dry gin z devatenácti bylin skládal dohromady půl roku, než byl spokojený.

Šestihran endorfinu

Vrcholu destilačního přístroje dominuje šestihran, který je i základem loga značky. Symbolizuje chemický vzorec endorfinu, známého jako hormon štěstí, jenž ve svém chemickém vzorci obsahuje benzenové jádro.

„Když jsme s kamarádem dlouho vymýšleli název, zeptal se mě, proč to vlastně dělám, a já mu odpověděl, že pro radost. A tu v nás vzbuzují hormony a jedním z nich je i endorfin. Chtěl jsem, aby bylo jasné, že jde o pití, které má lidi naplnit dobrou náladou,“ vrací se ke jménu nápojů.

Opustil tak nápady, kdy různě zkoušel uchopit svůj patriotismus. Nakonec tedy alespoň vše, co jde, kupuje v České republice - od lihu přes zátky až po kartony.

Základem nabídky je zmíněný klasický suchý gin. Z něj vychází i verze s větším podílem citrusových kůr a plodů. Procházka nabízí i levandulový a růžový gin.

„V žádném z nich není žádné chemie ani éčko, žádný stabilizátor ani barevnosti, čistě bylinky. Růžový je barvený ibiškem s ostružinami, je určený na gin tonic. Modrý levandulový gin zase po smíchání s tonikem změní barvu do růžovofialové,“ popisuje.

Vyhýbá se i cukru, ten zatím použil jen do vánočního speciálu. Původně jej zkoušel jen pro své známé, nakonec měl ovšem úspěch a letos by jej chtěl udělat znovu.

Jelikož je Procházka i motorkář, právě chystá edici pro „lidi, kteří mají dobrodružství v srdci“. Uvažuje také o likérech a za několik let by si rád ověřil své schopnosti na výrobě absintu.

Že by měl zájem o giny klesat, se neobává. „Trend ze západu k nám teprve přijde. Mimochodem, největším konzumentem ginu v Evropě jsou teď Španělé. Věřím, že i u nás bude gin následující roky zažívat boom. V oblibě jsou letní drinky a gin je na koktejly velmi vhodný.“