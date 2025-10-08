V Olomouckém kraji má alzheimera už deset tisíc lidí, staví se nová centra

Lenka Muzikantová
  6:11
Demence postihuje stále více starších lidí a developeři pro ně na střední Moravě budují nová centra. Problému si všímají i sami obyvatelé Hané, kteří pozorují seniory ve svém okolí. Z vitálního důchodce se smyslem pro humor se postupem času stal věchýtek, který výrazně zhubl, protože nebyl schopen se najíst, byl dezorientovaný, nezvládal každodenní činnosti a přestal komunikovat.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Nakonec zmíněný pán zůstal plně odkázaný na pomoc a péči druhých a skončil v ústavu.

„Jeho žena se cítila přetažená, věděla, že se o něj již nedokáže postarat. Po dvou týdnech strávených v našem zařízení muž začal opět komunikovat a zapojil se do denních aktivit. Ten pokrok manželku dojal k slzám,“ popisuje ředitelka Alzheimer Home v Zábřehu Veronika Jelínková.

Od roku 2018, co zařízení v Zábřehu funguje, tam našlo domov na šest stovek klientů a tlak na umístění dalších je dlouhodobě velký.

„Většina našich 162 lůžek je plně obsazená a čekací doba se pohybuje v řádu měsíců. A to se největší nápor dá teprve očekávat až tak za deset nebo patnáct let, kdy se do senilního věku dostanou silné populační ročníky z konce 60. a 70. let,“ upozornila Jelínková s tím, že do té doby se budou muset dobudovat další kapacity.

„Tím, jak společnost stárne a lidé v Česku se dožívají vyššího věku, přibývá i pacientů s demencí a s tím roste i tlak na rozšiřování potřebné kapacity lůžek i specializovaných služeb,“ doplnila.

Nové nemocnice i pro lidi s alzheimerem. Přibývá lůžek následné péče a domovů

Za pravdu jí dávají i statistiky. Alzheimerovou chorobou, což je nejčastější forma demence u starých lidí a také sedmá nejčastější příčina úmrtí, v Česku trpí podle odhadů 160 tisíc obyvatel, do roku 2050 jich bude dvojnásobek. V kraji žije včetně nediagnostikovaných případů devět až deset tisíc lidí s alzheimerem a stále jich přibývá.

„Tento počet zahrnuje různé fáze onemocnění a není rovnoměrně rozložen vyšší koncentrace bývá ve větších městech a u starší populace. Podle analýzy VZP bylo v regionu u této pojišťovny evidováno 2 290 pacientů s alzheimerem, v roce 2018 jich bylo 2 099,“ porovnala primářka II. Interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) Milena Bretšnajdrová.

Pět procent populace

Prevalence (počet existujících případů nemoci v populaci v daném časovém okamžiku, pozn. red.) v 65 letech je podle ní okolo pěti procent populace a s každými pěti lety života se počet dementních jedinců zdvojnásobuje.

„V 80 letech tak trpí Alzheimerovou chorobou již 20 až 25 procent populace,“ dodala.

Také ona se v geriatrické ambulanci a speciálně v poradně pro poruchy paměti nezastaví.

„Výrazně nám přibylo pacientů a nárůst je určitě více než 30 procent oproti minulým rokům. Pacienti přicházejí častěji v časných stádiích onemocnění, a je tedy šance na léčbu. Je to i zásluha praktických lékařů, kteří se také věnují u svých pacientů změnám v kognici (soubor vnímání, pozornosti, jazyka, paměti a dalších duševních jevů, pozn. red.) a pokud zaznamenají změnu, odesílají nemocné k podrobnějšímu vyšetření,“ kvituje Bretšnajdrová.

Pacientů s demencí přibývá, nejčastěji trpí Alzheimerem. Nadějí jsou nové léky

Obrovský zájem o lůžka zaznamenali i na oddělení Gerontopsychiatrie v Psychiatrické léčebně Šternberk na Olomoucku.

„U nás se léčí desítky pacientů a všechna lůžka máme obsazená,“ popsala primářka oddělení Kamila Kovářová.

Do léčebny se dostanou lidé s těžší formou Alzheimerovy nemoci, kdy je u nich narušen úsudek, ztrácejí náhled a necítí se být nemocní. “Měli jsme případ klienta, který ujel 400 kilometrů až na Slovensko, než ho zadržela policie a dostal se k nám,“ přibližuje Kovářová

Na tyto stavy a poruchy jsou v léčebně připraveni a umějí je farmakologicky ovlivňovat.

„Pacienty často postihuje takzvaný syndrom soumraku, kdy večer ztrácejí vědomí a neuvědomují si, kde jsou. Je důležité, aby v takových stavech byli pod dohledem,“ zdůrazňuje primářka a apeluje na rodiny takto nemocných, aby se nestyděly vyhledat odbornou pomoc.

V Česku chybějí tisíce sociálních lůžek pro seniory se zvláštními potřebami, kraj není výjimkou. Dobrá zpráva je, že pro tyto pacienty teď hejtmanství, města, sociální organizace i soukromé společnosti budují nové domovy se zvláštním režimem.

K již stávajícímu zařízení Alzheimer Home v Zábřehu a Domovu Alzheimer, který před dvěma lety vybudoval za 150 milionů korun soukromý investor v centru Přerova, brzy přibude podobné centrum i v Olomouci. V areálu Staroměstských kasáren ho chce vybudovat společnost IP Moravia Real, za kterou stojí podnikatel Ivan Kyselý.

Rekonstrukce rozlehlého objektu z roku 1810 bude stát několik desítek až stovek milionů korun a sociální zařízení se 130 lůžky by mělo začít sloužit v roce 2027.

Reaguje i kraj

Plány navyšovat kapacity pobytových, pečovatelských i odlehčovacích služeb nyní potvrdil i Olomoucký kraj. „Bude nezbytné situaci řešit a reagovat na ni bude Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který právě zpracováváme,“ ubezpečila mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.

Nové zařízení na zelené louce, díky němuž navýší kapacitu z padesáti na stovku klientů, plánují například v Libině na Olomoucku. „Jsme ve staré obecní budově, která nevyhovuje materiálním ani technickým standardům. Obec už darovala kraji pozemek s tím, že se na něm bude stavět nový domov pro seniory a domov se zvláštním režimem, nyní se zpracovává projektová dokumentace,“ oznámila Vlasta Tomsová, ředitelka Sociálních služeb Libina, jejichž zřizovatelem je kraj.

Kapacitu domova se zvláštním režimem od příštího roku navýší i v Šumperku. „Aktuální trend je více využívat pro seniory terénní sociální služby, takže jsme se rozhodli upřednostnit lůžka pro lidi s demencí a Alzheimerovou chorobou a navýšíme jejich počet z 58 na 101,“ vyčíslila šéfka příspěvkové organizace Sociální služby pro seniory Šumperk Radka Vinklerová.

O zhruba dvacítku žen s demencí již od 40 let věku pečují v Domově Hrubá Voda na Olomoucku, naopak převážně pacienty nad 80 let mají v Domově pro seniory v Radkově Lhotě na Přerovsku, kde jsou doslova zavaleni žádostmi o umístění. „V roce 2022 jsme registrovali 83 nových žádostí, aktuálně je jich 369,“ vypočítala ředitelka domova Tereza Školoudíková.

Pomoc a podporu pro nemocné najdou jejich rodiny také u obecně prospěšné společnosti Pamatováček v Olomouci, která je současně kontaktním místem České Alzheimerovské společnosti.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Padesát odstínů smradu. Solární sušárna suší lidské výkaly a ztrpčuje lidem život

Premium

Když město Litovel na Olomoucku letos v dubnu v areálu čistírny odpadních vod spouštělo provoz solární sušárny kalů za sto milionů korun, starosta se dušoval, že technologie nebude okolí zatěžovat...

Kučerová zvolená za Piráty nenastoupí do Sněmovny. Rezignuje z osobních důvodů

Do Sněmovny nenastoupí Šárka Kučerová zvolená za Piráty v Olomouckém kraji. Rezignuje z osobních důvodů. Náhradníkem je místopředseda strany Martin Šmída. „Moc si vážím důvěry všech voliček a voličů,...

Manželé přes Česko vezli ukradená kola i odcizený přívěs s bagrem

Úspěšnou pátrací akci a poděkování od rakouských kolegů si připsali na konto policisté z Olomouckého kraje, především hlídka z dálničního oddělení Kocourovec. Ta totiž vypátrala manželskou dvojici,...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

V Olomouckém kraji má alzheimera už deset tisíc lidí, staví se nová centra

Demence postihuje stále více starších lidí a developeři pro ně na střední Moravě budují nová centra. Problému si všímají i sami obyvatelé Hané, kteří pozorují seniory ve svém okolí. Z vitálního...

8. října 2025  6:11

Kučerová zvolená za Piráty nenastoupí do Sněmovny. Rezignuje z osobních důvodů

Do Sněmovny nenastoupí Šárka Kučerová zvolená za Piráty v Olomouckém kraji. Rezignuje z osobních důvodů. Náhradníkem je místopředseda strany Martin Šmída. „Moc si vážím důvěry všech voliček a voličů,...

7. října 2025  16:41,  aktualizováno  17:15

Slovně napadli i mě. V Praze zažívám útoky pravidelně, říká poslankyně Motoristů

Premium

Jako nová poslankyně chce Gabriela Sedláčková, která byla lídryní kandidátky Motoristé sobě v Olomouckém kraji, bojovat za svobodu projevu. Jaká je v soukromí, co si myslí o nařčení Filipa Turka z...

7. října 2025  15:20

Po pádu ochrnul. Bývalý hasič a myslivec se porve o světový titul ve střelbě

Před dvanácti lety se Jaroslavu Klimešovi z Kosova na Šumpersku zastavil čas. Po úrazu páteře mu ochrnuly nohy a skončil na invalidním vozíku. Byla to krutá náhoda. Tesař a dobrovolný hasič spadl z...

7. října 2025  11:14

Žbánka může v čele hanácké metropole vystřídat nová primátorka

Jelikož Miroslav Žbánek (ANO) po zvolení poslancem oznámil, že nechce zároveň stát v čele hanácké metropole, domlouvá hnutí jeho náhradu. Tou by se měla podle několika na sobě nezávislých zdrojů, jež...

7. října 2025  9:58

Olomoučtí hokejisté udivují extraligu, skolili i lídra a shlížejí na Spartu

Tohle čekal málokdo. Koncem aktuálního týdne se hokejová extraliga překlene do druhé čtvrtiny základní části. A to znamená, že už pomalu nastává čas bilancovat. Koho by napadlo, že Olomouc, ještě na...

7. října 2025  8:17

Na Libavé chystají obnovu klášterní zahrady, sad oživí stromy ze zaniklých obcí

Připomínala slavnou kroměřížskou Květnou zahradu v malém, z klášterní zahrady ve Staré Vodě toho ale do dnešních dní moc nezbylo. Obnovit alespoň bazén s rybami a pěšiny teď zkoušejí na hranici...

7. října 2025  4:52

Manželé přes Česko vezli ukradená kola i odcizený přívěs s bagrem

Úspěšnou pátrací akci a poděkování od rakouských kolegů si připsali na konto policisté z Olomouckého kraje, především hlídka z dálničního oddělení Kocourovec. Ta totiž vypátrala manželskou dvojici,...

6. října 2025  16:18

Chci ve Sněmovně tlačit redukci byrokracie po katastrofě, říká starostka Jeseníku

Starostku Jeseníku Zdeňku Blišťanovou vyneslo kroužkování ze čtvrtého místa kandidátky SPOLU v Olomouckém kraji mezi trojici zvolených poslanců. Podpořili ji nejen lidé z „jejího“ města, ale také...

6. října 2025  14:51

Úspěch ANO vzal Olomouci primátora, přerovský chce v souběhu funkcí pokračovat

Velký zájem o volby vynesl Olomouckému kraji o jedno místo v dolní komoře parlamentu víc než doposud, celkem tedy bude mít nově 13 reprezentantů. Je mezi nimi i olomoucký primátor Miroslav Žbánek...

6. října 2025  13:01

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Další dálniční dárek k Vánocům. ŘSD oznámilo termín otevření prvního úseku D55

První část nové dálnice D55 mezi Olomoucí a Kokory na Přerovsku se řidičům otevře v pátek 19. prosince. Stane se tak ve stejný den, kdy v regionu auta poprvé vyjedou rovněž na poslední chybějící úsek...

6. října 2025  11:18

Začínala tu hokejová hvězda, teď stadion čeká demolice a nahradí ho nový

Naposledy se tu bruslilo před čtyřmi lety, ale už tehdy nebyly podmínky nijak valné. Teď už je ovšem část zimního stadionu ve Šternberku na Olomoucku, kde kdysi začínala s hokejem třeba jedna z...

6. října 2025  4:51

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.