Muž se v údolí zranil, když na strom ukotvoval lanovku na těžbu dřeva. Z výšky spadl na zem. Podle záběrů hasičů jde o strmý svah.
„Ve spolupráci s horskou službou a dobrovolnými jednotkami se nám podařilo pacienta lokalizovat. Po prvotním ošetření jsme jej uložili do vakuové matrace a transportní vany a připravili k přesunu,“ uvedl mluvčí hasičů.
Pro zraněného dělníka musel na místo přiletět vrtulník. Ten u něj ale kvůli náročnému terénu nemohl přistát. K pacientovi se tak nejdříve musel slanit lékař letecké záchranné služby.
„Následně bylo nutné vyčistit transportní trasu v délce několika set metrů, aby bylo možné pacienta bezpečně předat vrtulníku. Ten nemohl na místě přistát, proto byl pacient přeložen do palubních nosítek a spolu s lékařem vytažen navijákem na palubu vrtulníku,“ doplnil Koláček.
Na místě zasahovaly jednotky profesionálních hasičů ze Šumperka a dobrovolných hasičů z Loučné nad Desnou a Velkých Losin ve spolupráci s Horskou službou a a leteckou záchrannou službou, uvedli olomoučtí hasiči na síti X.