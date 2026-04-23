Dramatická záchrana na Šumpersku: k dělníkovi se lékař musel slanit z vrtulníku

  18:59
Lesního dělníka vážně zraněného po pádu z výšky zachraňovali ve čtvrtek v údolí Desné na Šumpersku hasiči společně s horskou službou. Práci jim komplikoval obtížně přístupný terén, kvůli kterému byl nasazen vrtulník. Ke zraněnému musel slanit lékař, spolu s dělníkem ho následně pomocí navijáku vyzvedli do vrtulníku, řekl mluvčí hasičů Josef Koláček.
Hasiči na Šumpersku zachraňují dělníka, který spadl ze stromu v okolí Desné....

Hasiči na Šumpersku zachraňují dělníka, který spadl ze stromu v okolí Desné. (23. dubna 2026) | foto: Hasiči Olomouc

Hasiči na Šumpersku zachraňují dělníka, který spadl ze stromu v okolí Desné....
Hasiči na Šumpersku zachraňují dělníka, který spadl ze stromu v okolí Desné....
Hasiči na Šumpersku zachraňují dělníka, který spadl ze stromu v okolí Desné....
Záchrana dělníka na Šumpersku, který spadl ze stromu v okolí Desné. (23. dubna...
8 fotografií

Muž se v údolí zranil, když na strom ukotvoval lanovku na těžbu dřeva. Z výšky spadl na zem. Podle záběrů hasičů jde o strmý svah.

„Ve spolupráci s horskou službou a dobrovolnými jednotkami se nám podařilo pacienta lokalizovat. Po prvotním ošetření jsme jej uložili do vakuové matrace a transportní vany a připravili k přesunu,“ uvedl mluvčí hasičů.

Dvacet minut neplatí. Záchranka v Jeseníkách přijíždí později, než stanoví zákon

Pro zraněného dělníka musel na místo přiletět vrtulník. Ten u něj ale kvůli náročnému terénu nemohl přistát. K pacientovi se tak nejdříve musel slanit lékař letecké záchranné služby.

„Následně bylo nutné vyčistit transportní trasu v délce několika set metrů, aby bylo možné pacienta bezpečně předat vrtulníku. Ten nemohl na místě přistát, proto byl pacient přeložen do palubních nosítek a spolu s lékařem vytažen navijákem na palubu vrtulníku,“ doplnil Koláček.

Na místě zasahovaly jednotky profesionálních hasičů ze Šumperka a dobrovolných hasičů z Loučné nad Desnou a Velkých Losin ve spolupráci s Horskou službou a a leteckou záchrannou službou, uvedli olomoučtí hasiči na síti X.

OBRAZEM: Tvarůžky šly na dračku. O festivalu se jich snědlo rekordních osm tun

V Olomouci se konal již devátý ročník tvarůžkového festivalu. Zúčastnilo se jej...

Skoro osm tun tvarůžků! Takové množství zkonzumovali návštěvníci Olomouckého tvarůžkového festivalu, který se v krajském městě konal o víkendu. Tvarůžky se podávaly naslano i nasladko. Devátý ročník...

Dal kamarádce fentanyl, zkolabovala a zemřela. U soudu dostal 11 let a musí platit

Premium
Adrián Holibka stojí před olomouckým krajským soudem pro výrobu a distribuci...

Jedenáct let má podle rozsudku olomouckého krajského soudu strávit ve věznici se zvýšenou ostrahou devětadvacetiletý Adrián Holibka, který dal své kamarádce dávku drogy fentanyl. Dívka následně...

Umělé tůně na Olomoucku obývá největší vodní brouk Evropy, měří až pět centimetrů

V tůních Litovelského Pomoraví se objevil největší vodní brouk Evropy vodomil...

Unikátního a nepřehlédnutelného nového obyvatele objevili ochranáři v tůních, které byly vytvořeny v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví v rámci revitalizačního projektu. Je jím vodní brouk...

Bypass aorty, přešití ledvin. Kubík má v USA po klíčové operaci, trvala deset hodin

Premium
Malý Kubík odpočívá po náročné operaci v Bostonu. Zákrok zabral deset hodin.

Zúženou část aorty lékaři obešli bypassem. Vyjmuli ledviny a poté je znovu napojili na cévy tak, aby krev mohla správně proudit do celého těla. Malý Kubík z Mrskles na Olomoucku, který trpí vzácným...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Lokomotiva T426.003 během zkušební jízdy v obvodu stanice Praha-Zličín

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Dramatická záchrana na Šumpersku: k dělníkovi se lékař musel slanit z vrtulníku

Hasiči na Šumpersku zachraňují dělníka, který spadl ze stromu v okolí Desné....

Lesního dělníka vážně zraněného po pádu z výšky zachraňovali ve čtvrtek v údolí Desné na Šumpersku hasiči společně s horskou službou. Práci jim komplikoval obtížně přístupný terén, kvůli kterému byl...

23. dubna 2026  18:59

„Šiřte poselství naší rodiny mezi mladými.“ Divadlo chystá inscenaci o životě Mašínové

„Sama paní Mašínová při našem setkání apelovala na to, aby se poselství rodiny...

Životní osudy bratří Mašinů a jejich protikomunistického odboje jsou dobře známy. Nová inscenace Moravského divadla Olomouc se ovšem inspiruje osudy jejich sestry Zdeny a její rodiny. Činohra Jejich...

23. dubna 2026  16:04

Dvacet minut neplatí. Záchranka v Jeseníkách přijíždí později, než stanoví zákon

ilustrační snímek

Dvacet minut. To je státem i krajem garantovaný čas, do kterého se má ke každému člověku v nouzi dostat záchranka po přijetí volání o pomoc a vyslání posádky na místo. Oficiální „Plán pokrytí území...

23. dubna 2026  12:30

Olomoucký volejbal možná skončí, připustil předseda. Leda by se našel sponzor

Momentka ze zápasu play down mezi Olomoucí (v bílém) a Prostějovem

V sobotu server iDNES.cz informoval o finančních problémech volejbalové Olomouce, které mohou tradiční extraligový celek existenčně ohrozit. Předseda klubu Jiří Zemánek nově připustil, že klub možná...

23. dubna 2026  10:18

V Olomouci startuje jarní květinová výstava Flora, inspirovala ji hudba

Na olomouckém výstavišti finišují přípravy na jarní etapu květinové výstavy...

Spojením květin s hudbou a emocemi se bude prezentovat letošní jarní etapa výstavy Flora Olomouc, která ode dneška do neděle zaplní areál ve Smetanových sadech. Největší akci svého druhu v Česku v...

23. dubna 2026  4:54

Palyza a Svoboda v ráži, o ostravské výhře nad Olomouckem však rozhodl Godwin

Lukáš Palyza (v bílém) z Ostravy přihrává v zápase s Olomouckem.

Ostravští basketbalisté vyhráli úvodní duel v sérii předkola nad Olomouckem 81:77 a přiblížili se účasti v play off. Série se hraje na dvě výhry, druhý zápas je na programu v pátek v hale Hanáků.

22. dubna 2026  20:50,  aktualizováno  21:56

Pardubický kapitán Vacek na konci cesty. Po sezoně uzavře profikariéru

Pardubický kapitán Kamil Vacek se snaží uniknout frýdecko-místeckým hráčům...

Pardubický fotbalista Kamil Vacek po sezoně ukončí profesionální kariéru. Osmatřicetiletý záložník, který nahlédl i do české reprezentace, se oficiálně rozloučí v úvodním domácím utkání Východočechů...

22. dubna 2026  19:07

Umělé tůně na Olomoucku obývá největší vodní brouk Evropy, měří až pět centimetrů

V tůních Litovelského Pomoraví se objevil největší vodní brouk Evropy vodomil...

Unikátního a nepřehlédnutelného nového obyvatele objevili ochranáři v tůních, které byly vytvořeny v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví v rámci revitalizačního projektu. Je jím vodní brouk...

22. dubna 2026  16:01

Z muže na úřadě kvůli nevyplacené dávce sršely hrozby a urážky, strážníka napadl

Ilustrační snímek

Vyhrocené chvíle se odehrály v úterý dopoledne na úřadu práce v Zábřehu na Šumpersku. Jeden z klientů tam začal běsnit kvůli tomu, že se marně dožadoval vyplacení peněžní podpory. Nyní je podezřelý z...

22. dubna 2026  14:53

Olomouc má potíže s tendrem na oblíbené vánoční trhy, kvůli námitkám ho zrušila

Olomoucké vánoční trhy i letos nabízejí stánky s rozličným zbožím, ale také...

Olomoučtí radní zrušili veřejnou soutěž na pořádání vánočních trhů v centru města v letech 2026 až 2030. Jeden z jejích účastníků totiž zaslal námitky antimonopolnímu úřadu a pokračování soutěže by...

22. dubna 2026  10:52

Jak dobře znáte Olomouc? Barokní perla Moravy se pyšní socialistickým orlojem

Olomouc patří mezi nejkrásnější a historicky nejvýznamnější města České...

Olomouc patří mezi nejkrásnější a historicky nejvýznamnější města České republiky. Nachází se zde řada jedinečných pamětihodností, za kterými míří tisíce turistů z celého světa. Zábavu si v Holomóci...

22. dubna 2026  8:30

Méně prachu i sucha. Prostějov buduje soustavu parků, výkup pozemků však pokulhává

Takto by měl vypadat prstenec zeleně na jihu Prostějova. Město si od něj...

Méně prachu, více zeleně. Prostějov buduje soustavu parků, které vytvoří bariéru mezi jeho jižní částí a okolními poli. Tvořit je mají hlavně duby doplněné keři. Jednotlivé parky mají být protiváhou...

22. dubna 2026  5:49

