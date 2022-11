Rektor Univerzity Palackého odvolal výpověď pro děkana a volá po klidu

Martin Kubala je dlouholetý kritik vzniku olomouckého vysokoškolského ústavu CATRIN. Výpověď dostal v říjnu a jeho pracovní poměr na univerzitě měl skončit k 31. prosinci. Důvodem výpovědi bylo údajné podezření ze zneužití osobních údajů, univerzita kvůli tomu podala i trestní oznámení.

Jenže uvedené akty, kdy byla dána výpověď zaměstnanci univerzity jmenovanému do funkce děkana, mají podle aktérů dvojí právní výklad.

„Rektor měl a má k dispozici odborná právní stanoviska obhajující oba právní závěry, tedy jak ten, že děkanovi lze dát výpověď, tak i ten, že děkanovi nelze dát výpověď bez jeho předcházejícího odvolání z funkce,“ stojí ve vysvětlení na webu univerzity.

„Rektor doufá ve zklidnění situace,“ uvedl na svých stránkách univerzitní Žurnál.

„Další postup v dané věci je tedy již v rukou akademických orgánů. Rektor je přesvědčen, že jeho rozhodnutí zklidní současnou vyhrocenou situaci a namísto emočních reakcí nastoupí racionální uvažování a řešení podstaty věci,“ píše se na webu.

Zastání akademického senátu

Odvolání děkana kritizoval akademický senát přírodovědecké fakulty, který ho do funkce děkana zvolil. Podle nich rektor svým krokem porušil zákon o vysokých školách, senátoři argumentovali tím, že děkana bez souhlasu senátu sesadit nemůže.

„Rektor stál před nelehkým rozhodnutím, neboť ve věci možnosti výpovědi zaměstnanci univerzity jmenovaného do funkce děkana existuje s ohledem na nedostatečnou úpravu v zákoně o vysokých školách dvojí právní výklad,“ uvedla univerzita ve svém prohlášení.

Stanoviska obhajující oba právní závěry, měl rektor k dispozici. Upřednostnil nakonec výklad, který děkanovi poskytuje ochranu související s autonomií fakult a akademickými svobodami nad rámec zákoníku práce.

Děkan Kubala se zpětvzetím výpovědi souhlasil, podle vedení UP se tím celý pracovněprávní spor uzavřel.

Kauza uniklých dat, ve které děkan použil u soudu ve sporu s jedním se zakladatelů ústavu CATRIN jeho e-mailovou komunikaci, což bylo původním důvodem Kubalovy výpovědi, však uzavřena není.

Univerzita podala v této souvislosti trestní oznámení. „Mohu potvrdit, že jsme od Univerzity Palackého v Olomouci přijali oznámení, které aktuálně prověřujeme,“ potvrdila nedávno olomoucká policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Biofyzik Kubala je v čele přírodovědecké fakulty druhé volební období, loni v prosinci obhájil svou funkci.

Vedl fakultu v období zatíženém spory kvůli vzniku vysokoškolského ústavu CATRIN, pod jehož křídla přešla špičková vědecká centra fakulty.

Podle vedení přírodovědecké fakulty vznik ústavu fakultu poškodil, děkan dlouhodobě kritizuje vyvedení majetku, projektů a zaměstnanců spojených s vědeckými centry.

Vedení UP to odmítá a upozornilo na to, že vznik ústavu schválily nejvyšší akademické orgány, a jejich rozhodnutí by se mělo respektovat.